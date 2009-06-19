Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dell'den 12" ekranlı yeni dizüstü bilgisayar; Vostro 1220

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,5b
1
2
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dell'den 12
Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, profesyoneller için hazırladığı Vostro serisi dizüstü bilgisayar ailesine yeni bir model daha ekliyor. Firmanın 12-inç ekrana (1280x800 piksel) sahip olan Vostro 1220 isimli yeni modeli, Intel platformunu temel alıyor ve 2.1GHz'de çalışan Core 2 Duo T6750 işlemcisini kullanıyor. 4GB'a kadar bellek, 320GB kapasiteli sabit disk, DVD yazıcı ve yine bir Intel çözümü olan GMA serisi entegre grafik işlem birimine sahip olan sistem Windows Vista veya Ubuntu ile satın alınabilecek.

Diğer özellikleri arasında parmak izi okuyucusu, WiFi, Ethernet, ExpressCard slotu ve D-Sub konnektörü gibi detayların yer aldığı Dell Vostro 1220'nin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hunter06 10 yıl
dell modellerine artık DVI veya HDMI çıkış koymaya başlasa tam olacak ama d sub ta ısrar ediyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkozen 10 yıl
forum.donanimhaber.com/...

Bu aynı haber değil mi?

@hunter06

vostro serisi eğlence amaçlı alınacak bir ürün zaten değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl ACER TimeLine Aspire 4810T video inceleme 10 yıl Prototype inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim