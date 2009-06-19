Dell'den 12" ekranlı yeni dizüstü bilgisayar; Vostro 1220

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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, profesyoneller için hazırladığı Vostro serisi dizüstü bilgisayar ailesine yeni bir model daha ekliyor. Firmanın 12-inç ekrana (1280x800 piksel) sahip olan Vostro 1220 isimli yeni modeli, Intel platformunu temel alıyor ve 2.1GHz'de çalışan Core 2 Duo T6750 işlemcisini kullanıyor. 4GB'a kadar bellek, 320GB kapasiteli sabit disk, DVD yazıcı ve yine bir Intel çözümü olan GMA serisi entegre grafik işlem birimine sahip olan sistem Windows Vista veya Ubuntu ile satın alınabilecek.

Diğer özellikleri arasında parmak izi okuyucusu, WiFi, Ethernet, ExpressCard slotu ve D-Sub konnektörü gibi detayların yer aldığı Dell Vostro 1220'nin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.