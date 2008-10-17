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Dell'den 12-inç netbook; Inspiron Mini 12

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
9,2b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell'den 12-inç netbook; Inspiron Mini 12
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Bilgisayar üretiminde global liderlerden biri olan Dell'in resmi duyurusu henüz yapılmayan Inspiron Mini 12 modeli göründü. Intel'in Atom platformunu temel alan yeni netbook, segmentindeki 12" ekranlı ilk çözümlerden biri olacak.

Bilindiği üzere maliyet odaklı, ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayarlardan oluşan netbook pazarında ağırlıklı olarak 8.9" ve 10" modeller hazırlanmakta. Dell'in yeni modeliyle ddaha büyük ekrana ihtiyaç duyan sürekli mobil kullanıcıları hedef alıyor.

Intel'in 1.6GHz'de görev yapan Atom işlemcisinden güç alan Inspiron Mini 12'nin ekranı 1280 x 800 çözünürlüğünü desteklemekte. 1GB'lık sistem belleği ile gelen yeni netbook üzerinde ayrıca 3 veya 6 hücreli pil kullanılacağı ifade ediliyor.

Çoklu ortam uygulamaları için 1.3MP'lik entegre internet kamerasına da sahip olacağı belirtilen Dell'in yeni netbook modeli, WiFi, Ethernet ve Bluetooth iletişim teknolojilerini de destekleyecek.

Linux ve Windows XP versiyonlarının olması beklenen Inspiron Mini 12'nin 500$-600$ seviyesinden kullanıma sunulması bekleniyor.


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