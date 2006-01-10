Dell'den 30" LCD Monitör ve hazır overclock'lu bilgisayar

Ces 2006 fuarında dünyanın en büyük pc üreticisi olan Dell 30" LCD ekran, 4246 Mhz'de çalışan fabrika overclocklu çifte çekirdek Pentium 4, Nvidia ekran kartlarından Quad SLI, 20" LCD ekranlı ama katlanıp taşınabilen PC gibi değişik ürünler tanıttı.

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En göze hoş gözüken ürünü tabii ki PC ile birlikte alındığında sadece 1999$'dan alınabilecek olan 30" LCD. Çözünürlük 2560 x 1600 (WQXGA), kontrast oranı Apple'ın Cinema Display'inden daha iyi ve HDCP girişi ile güvenli gösterim gereken içerikleride ilerde seyretme şansınız da mevcut. Monitörün esas satış amacı ise aynı anda bir çok işi yapmak isteyen IT yöneticilerine kolaylık sağlamak. Tabii bu arada bu yüksek çözünürlüklerin High Defination yayın veya medyalara uygun olduğunu belirtmemeize gerek yok. İşte aşağıda tam karşılaştırma ;

Kontrast Parlaklık

(cd/m2) Tepki Süresi Çözünürlük Garanti Süresi Görüş Açısı Ek Giriş Fiyat Dell 3007 FPW 700:1 400 cd/m2 14 ms 2560x1600 36 ay 178°/178° HDCP/

Hafıza Kartları 2199$

(Pc ile 1999$) Apple Cinema Display 400:1 270 cd/m2 16 ms 2560x1600 12 ay 170°/170° USB/Firewire Hub 2499$

Intel bildiğiniz gibi şimdiye kadar overclock'un kesinlikle tavsiye etmiyen ve bunu yanlış bulan bir şirket idi. Şimdi ise en büyük ortağı Dell'in, Intel'in yeni nesil çift çekirdekli işlemci serisinden pc çıkarmasına izin vermiş gözüküyor. İşin ilginç tarafı Dell ile Intel'in nasıl bir garanti prosödürü üzerine anlaştığı. Zira Intel bu durumda resmi olarak overclock yapılmış bir işlemcinin yaşam süresinin uzun olduğuna ve buna garanti verilebileceğini söylemiş oluyor.

Dell'in müthiş bilgisayarının ismi "Dimension XPS 600 Renegade" bu bilgisayarın işlemcisi Pentium Extreme Edition 955 'in (yani 13.0x çarpanı ile 1066 Mhz FSB'de çalışan 3.46 Ghz) overclocklu hali çıktığı ve satıldığı hız ise 4.26 Ghz.

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Sistemin ekran kartlarıda bir özel, çünkü çift grafik çekirdekli (Dual GPU) Nvidia Ge-Force 7800 GTX 512 MB ekran kartının SLI modunda çalışıyor olması. Kısaca bir kareyi hesaplamak için dünyanın en gelişmiş ekran kartının grafik işlemcisinden 4 tanesini birden kullanmakta. Hatırlarsanız Dual GPU 7800GT ismi duyulan bir şey ama Dual 7800GTX beklenmedik bir gelişme. Dell sistemle beraber dünyanın en hızlı masa üstü sabit diski olan 150 Gb Raptor'lardan da bir çift vermeyi unutmamış. Son olarak kasasındaki Alev desenleri ise bir yandan şahane bir yandan kısıtlı bir sürüm için el ile hazırlanacak. Bunların dışındaki sayısız harika aksesuarlarınıda araştırmak size kalmış.