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Dell'den 30" LCD Monitör ve hazır overclock'lu bilgisayar

13 yıl (Son Güncelleme: 13 yıl)
4,2b
1
73
Diğer
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Ces 2006 fuarında dünyanın en büyük pc üreticisi olan Dell 30" LCD ekran, 4246 Mhz'de çalışan fabrika overclocklu çifte çekirdek Pentium 4, Nvidia ekran kartlarından Quad SLI, 20" LCD ekranlı ama katlanıp taşınabilen PC gibi değişik ürünler tanıttı.

Dell'den 30
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En göze hoş gözüken ürünü tabii ki PC ile birlikte alındığında sadece 1999$'dan alınabilecek olan 30" LCD. Çözünürlük 2560 x 1600 (WQXGA), kontrast oranı Apple'ın Cinema Display'inden daha iyi ve HDCP girişi ile güvenli gösterim gereken içerikleride ilerde seyretme şansınız da mevcut. Monitörün esas satış amacı ise aynı anda bir çok işi yapmak isteyen IT yöneticilerine kolaylık sağlamak. Tabii bu arada bu yüksek çözünürlüklerin High Defination yayın veya medyalara uygun olduğunu belirtmemeize gerek yok. İşte aşağıda tam karşılaştırma ;

Kontrast
Parlaklık
(cd/m2)
Tepki Süresi
Çözünürlük
Garanti Süresi
Görüş Açısı
Ek Giriş
Fiyat
Dell 3007 FPW
700:1
400 cd/m2
14 ms
2560x1600
36 ay
178°/178°
HDCP/
Hafıza Kartları
2199$
(Pc ile 1999$)
Apple Cinema Display
400:1
270 cd/m2
16 ms
2560x1600
12 ay
170°/170°
USB/Firewire Hub
2499$

Intel bildiğiniz gibi şimdiye kadar overclock'un kesinlikle tavsiye etmiyen ve bunu yanlış bulan bir şirket idi. Şimdi ise en büyük ortağı Dell'in, Intel'in yeni nesil çift çekirdekli işlemci serisinden pc çıkarmasına izin vermiş gözüküyor. İşin ilginç tarafı Dell ile Intel'in nasıl bir garanti prosödürü üzerine anlaştığı. Zira Intel bu durumda resmi olarak overclock yapılmış bir işlemcinin yaşam süresinin uzun olduğuna ve buna garanti verilebileceğini söylemiş oluyor.

Dell'in müthiş bilgisayarının ismi "Dimension XPS 600 Renegade" bu bilgisayarın işlemcisi Pentium Extreme Edition 955 'in (yani 13.0x çarpanı ile 1066 Mhz FSB'de çalışan 3.46 Ghz) overclocklu hali çıktığı ve satıldığı hız ise 4.26 Ghz.

Dell'den 30
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Sistemin ekran kartlarıda bir özel, çünkü çift grafik çekirdekli (Dual GPU) Nvidia Ge-Force 7800 GTX 512 MB ekran kartının SLI modunda çalışıyor olması. Kısaca bir kareyi hesaplamak için dünyanın en gelişmiş ekran kartının grafik işlemcisinden 4 tanesini birden kullanmakta. Hatırlarsanız Dual GPU 7800GT ismi duyulan bir şey ama Dual 7800GTX beklenmedik bir gelişme. Dell sistemle beraber dünyanın en hızlı masa üstü sabit diski olan 150 Gb Raptor'lardan da bir çift vermeyi unutmamış. Son olarak kasasındaki Alev desenleri ise bir yandan şahane bir yandan kısıtlı bir sürüm için el ile hazırlanacak. Bunların dışındaki sayısız harika aksesuarlarınıda araştırmak size kalmış.


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Aganta Burina Burinata 13 yıl
vaşuvvvvvvv






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ANIL 13 yıl
bence benim gibi hem full time çalışıp hem bu işleri sevenler için biçilmiş kaftan vakit ayırmana gerek yok hem de herhangibir arızada kasayı bırak çalışır durumda bir haftadan evvel geri al şahsen pro 2000 de 4-5 kere bunu yaptım ofisteki bilgisayarlar için. Ama evde kendi makinemde her parça için başka garantöre koşuşturup duruyorum fiyatı çok uçuk olmadığı sürece tercihimi bu yönde kullanırdım ben.

para babası olmak lazım ama tabi inşallah daha gerçekçi modeller de çıkarırlar bu dizaynlarda
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ShaRLooT 13 yıl

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cagdas27 13 yıl
Orjinalden alıntı: ShaRLooT




katılıyorum @ShaRLooT'a
agoze
oğuzhan sen boşver bab fiyatını biz öğrencilerin bir tek vitrinlerden izlemeye alışkın olduğu birşey bu.
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ugur_yavuz 13 yıl
Memlekete hayırlı uğurlu olsun. İyi oldu ama bir boşluk vardı bu konuda
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