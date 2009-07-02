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Dell'den profesyoneller için ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar; Vostro 1220

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell'den profesyoneller için ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar; Vostro 1220
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, özellikle profesyonel kullanıcıları hedef alan yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. Firmanın Vostro serisi altında hazırladığı 1220 modeli ultra-taşınabilir formdaki yapısı ile dikkat çekmeyi başarıyor. 1280 x 800 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1-inç ekrana sahip olan 1.52 Kg ağırlığındaki (4 hücreli pil ile) mobil sistem Intel platformunu kullanıyor ve tercihe göre 3.06GHz'de çalışan Core 2 Duo T9900 işlemcisi ile konfigüre edilebiliyor.

Açıklanan detaylı özellik tablosuna göre 8GB'a kadar DDR2 bellek, 500GB'a kadar sabit disk veya SSD, DVD yazıcı / Blu-ray sürücü, parmak izi okuyucusu, 4 / 6 hücreli pil ve ekran kartı olarak Intel'in DirectX 10 destekli GMA X4500MHD entegre grafik çözümünün kullanıldığı sistem Windows Vista, Ubuntu veya FreeDOS seçenekleriyle alınabilecek. Videokonferans uygulamalarına özel bir yazılıma da sahip olan Vostro 1220, yurt dışında 799$'lık başlangıç fiyatı ile kullanıma sunuluyor.

Dell'den profesyoneller için ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar; Vostro 1220
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discovery001 10 yıl
arkadaşlar ben dell için şunu söyleyebilirim bu markadan durun durun kaçın.
Biz Firmamızda kullanılmsı için dell m6400 iş istasyonu satın aldık 1 aylık makina hiçbişey yokken birdaha açılmadı.Bios şifresi kendini güvenliğe almış yaklaşık 5 gündür teknik servisin bize şifremizi yollamasını bekliyoruz. 2 tane cnc makinamız bu sebepden dolayı çalışamıyor.Ben bir daha dell in hiçbir ürününü kapıdan içeriye sokmam.Makina açılsın derhal elden çıkartıcaz.yıl 2009 en üst configurasyon makinayı almışssın ama bios şifremizi 5 gündür alamadık demek hardware arızası falan olsa yanmışız.böyle rezillik olmaz.Bence öncelik asla fiyat olmamalı tercihinizi yaparken servisinede mutlakaönem verin biz hp ile fiyat bakımından mukayese yaparak en büyük hatayı yapmışız.5 tane daha hp kullanılıyor bu firmada bi zdaha böyle bişeyle karşılaşmadık.
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bkozen 10 yıl
@discovery001

Eğer bios'a şifre koyduysanız ve unuttuysanız bunu makineye suç atarak çıkarmayınız.

hp markası ile fiyat mukayesi yapıldığında DELL okadar ucuz bir ürün değil. Madem 5tane hp kullanıyordunuz 1tane daha alsaydınız.

Kendi hatanızı marka kötüleyerek ve Diğer markayı övmek hiç hoş değil
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benben2009 10 yıl
delin tasarımları kötü
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hunter06 10 yıl
dell vostro lar daha mı kalın kütük gibi duruyor inspironlar daha şık
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aslanemre58 10 yıl

Orjinalden alıntı: benben2009

delin tasarımları kötü

Arkadaşım sen hiç XPS serilerini görmedin herhalde???
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