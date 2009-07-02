Dell'den profesyoneller için ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar; Vostro 1220

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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, özellikle profesyonel kullanıcıları hedef alan yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. Firmanın Vostro serisi altında hazırladığı 1220 modeli ultra-taşınabilir formdaki yapısı ile dikkat çekmeyi başarıyor. 1280 x 800 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1-inç ekrana sahip olan 1.52 Kg ağırlığındaki (4 hücreli pil ile) mobil sistem Intel platformunu kullanıyor ve tercihe göre 3.06GHz'de çalışan Core 2 Duo T9900 işlemcisi ile konfigüre edilebiliyor.

Açıklanan detaylı özellik tablosuna göre 8GB'a kadar DDR2 bellek, 500GB'a kadar sabit disk veya SSD, DVD yazıcı / Blu-ray sürücü, parmak izi okuyucusu, 4 / 6 hücreli pil ve ekran kartı olarak Intel'in DirectX 10 destekli GMA X4500MHD entegre grafik çözümünün kullanıldığı sistem Windows Vista, Ubuntu veya FreeDOS seçenekleriyle alınabilecek. Videokonferans uygulamalarına özel bir yazılıma da sahip olan Vostro 1220, yurt dışında 799$'lık başlangıç fiyatı ile kullanıma sunuluyor.

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