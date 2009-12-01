Dell'den yeni mobil iş istasyonu: Precision M6500

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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, profesyoneller için hazırladığı yeni iş istasyonunu kullanıma sunuyor. Precision M6500 olarak isimlendirilen yeni sistem, Intel'in Calpella platformunu temel alıyor ve Clarksfield kod adını taşıyan Nehalem tabanlı mobil Core i7 işlemcilerini kullanıyor. 16GB'a kadar bellek desteği sunan ve tercihe bağlı olarak üç adet sabit disk veya SSD ile 1.5TB'a kadar depolama alanı sunabilen Precision M6500, öncelikli olarak tasarımcıları ve mühendisleri hedef aldığı için ekran kartı olarak hem ATi hem de Nvidia'nın profesyonel çözümleri ile konfigüre ediliyor. Dell'den yapılan açıklamaya göre dileyen kullanıcılar ihtiyaçları veya bütçeleri doğrultusunda Precision M6500'ü ATI FirePro M7740 1GB, Quadro FX 2800M 1GB veya Quadro FX 3800M 1GB ile konfigüre edilebilecekler.

17-inç boyutundaki ekran için 1440 x 900 ve 1920 x 1200 olmak üzere iki farklı çözünürlük seçeneği ile gelen mobil iş istasyonunun diğer özellikleri arasında GPS, Bluetooth, WLAN, Gigabit Ethernet, tercihi bağlı olarak DVD veya Blu-Ray sürücü, çok formatlı kart okuyucusu, SmartCard okuycusu, ve 9 hücreli pil gibi detaylara yer veriliyor. İşletim sistemi olarak Red Hat Enterprise Linux WS v.5.3, Windows Vista veya Windows 7 ile alınabileceği açıklanan Precision M6500, Dell'in resmi internet sitesinde yerini alırken tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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