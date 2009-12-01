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Dell'den yeni mobil iş istasyonu: Precision M6500

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
21,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell'den yeni mobil iş istasyonu: Precision M6500
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, profesyoneller için hazırladığı yeni iş istasyonunu kullanıma sunuyor. Precision M6500 olarak isimlendirilen yeni sistem, Intel'in Calpella platformunu temel alıyor ve Clarksfield kod adını taşıyan Nehalem tabanlı mobil Core i7 işlemcilerini kullanıyor. 16GB'a kadar bellek desteği sunan ve tercihe bağlı olarak üç adet sabit disk veya SSD ile 1.5TB'a kadar depolama alanı sunabilen Precision M6500, öncelikli olarak tasarımcıları ve mühendisleri hedef aldığı için ekran kartı olarak hem ATi hem de Nvidia'nın profesyonel çözümleri ile konfigüre ediliyor. Dell'den yapılan açıklamaya göre dileyen kullanıcılar ihtiyaçları veya bütçeleri doğrultusunda Precision M6500'ü ATI FirePro M7740 1GB, Quadro FX 2800M 1GB veya Quadro FX 3800M 1GB ile konfigüre edilebilecekler.

17-inç boyutundaki ekran için 1440 x 900 ve 1920 x 1200 olmak üzere iki farklı çözünürlük seçeneği ile gelen mobil iş istasyonunun diğer özellikleri arasında GPS, Bluetooth, WLAN, Gigabit Ethernet, tercihi bağlı olarak DVD veya Blu-Ray sürücü, çok formatlı kart okuyucusu, SmartCard okuycusu, ve 9 hücreli pil gibi detaylara yer veriliyor. İşletim sistemi olarak Red Hat Enterprise Linux WS v.5.3, Windows Vista veya Windows 7 ile alınabileceği açıklanan Precision M6500, Dell'in resmi internet sitesinde yerini alırken tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Dell'den yeni mobil iş istasyonu: Precision M6500
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Dell'den yeni mobil iş istasyonu: Precision M6500
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1 Avatar
bt_teknoloji 6 yıl
Arkadaslar merhaba,
Foruma yeni baslayan birisiyim.
Bu ürünün bütün modellerini orjinal distribütör garantili,arıza durumunda ertesi is günü müdahale garantili olarak temin edebiliyorum dell tarafından...
Soru ve görüsleriniz icin bizimle iletişime gecebilirsiniz.
businesstech.com.tr/...
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cembo 9 yıl
Merhabalar, ben yurtdisindan bu urunun farkli konfigurasyonlarini getiriyorum, ilgilenenler varsa elimde 3-4 farkli modeli mevcut.
Not: Eger buraya yazmam uygun degilse, bilgilendirirseniz hemen silerim.
Saygilar
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arsima 9 yıl
kadınlara yönelik kırmızı falan olmasından dolyı ama lenovo kadar detaya inememiş açıkcası
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DH Misafiri 9 yıl
grisi daha lık duruyor. kasa biraz kalın ama özellikler super. can bilişim geldiği gün satışa sunacaklarını söyledi. bekliyoruz. canbilisim.com/...
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Steppenwolf 9 yıl
grisi daha lık duruyor. kasa biraz kalın ama özellikler super. can bilişim geldiği gün satışa sunacakar. bekliyoruz. canbilisim.com/...
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mustiki212 10 yıl
Bencede kırmızı hoş..birde özellikleri..1.5 tb az gibi geldi bana..
ram desteği güzel 16 gb az değil..quadro3800 de fena olmaz.hani..ama 4000$ dan fazla olacaktır sanırım
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Mertcan. 10 yıl
Aslında kırmızı da yakışmış çok şık durmuş , tasarımı zaten hoş.Sırf iş için değil alınıp evde de çok rahat kullanılır çok güzel ve kaliteli bir model olmuş gerçekten.
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husNUKE 10 yıl
iş istasyonu olarak satılan bir modele kırmızı yakışmamış, özellikleri güzel gibi ama tuş takımı çok sıradan
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KeepOut 9 yıl

husNUKE

iş istasyonu olarak satılan bir modele kırmızı yakışmamış, özellikleri güzel gibi ama tuş takımı çok sıradan

ilgi çeksin diye sanırım
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