Deniz altı hatlarındaki arıza sonrası Afrika internetsiz kaldı

Afrika’nın büyük bir bölümü internetsiz kaldı
NetBlocks, veri aktarımı ve ölçümlerinin, muhtemelen denizaltı ağ kablosu iniş noktalarında veya yakınında, uluslararası geçişlerde büyük bir kesinti olduğunu gösterdiğini söyledi. Netblocks'a göre en büyük etkiyi Fildişi Sahili, Liberya, Benin, Gana ve Burkina Faso hissetti. Cloudflare ise Gambiya, Gine, Liberya, Fildişi Sahili, Gana, Benin ve Nijer'de kesintinin devam ettiğini belirtiyor.
Microsoft'un Azure durum sayfası ise Afrika'nın Batı Kıyısı'nda bulunana WACS, MainOne, SAT3, ACE gibi birden fazla fiber kablonun etkilendiği belirtiyor. Bu da Güney Afrika'daki bölgeleri destekleyen toplam kapasiteyi önemli ölçüde azaltıyor. Dünya çapında deniz altı internet kablolarının uzunluğu 1.3 milyon kilometre seviyesinde ve bu kablolar kıtalararası veri trafiğinin yaklaşık %90'ını taşıyor. Son yıllarda ise bu ağların önemi ve sahipliği giderek kritik bir konu haline gelmiş durumda.Kaynakça https://www.techspot.com/news/102274-massive-internet-outage-hits-west-central-africa-due.html https://azure.status.microsoft/tr-tr/status Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.