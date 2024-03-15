Tam Boyutta Gör Afrika'nın en büyük ağ sağlayıcılarından MTN Grubu'ndan yapılan açıklamada, birçok ülkede gün boyu internet kesintilerinin olduğu paylaşıldı. Yaşanan kesintilerin deniz altı internet hatlarında meydana gelen arızalardan kaynaklandığı bildirildi. Kabloların arızalanmasına neyin sebep olduğu tam olarak bilinmiyor. Öte yandan son zamanlarda aralarında Kızıldeniz'deki hatlara saldıran Yemenli Husi isyancıların da bulunduğu çeşitli grupların denizaltı fiber optik kablolarını sabote ettiği biliniyor.

Afrika’nın büyük bir bölümü internetsiz kaldı

Tam Boyutta Gör Afrikalı denizaltı kablo operatörü Seacom, Batı Afrika kablo sistemindeki hizmetlerinin çöktüğünü bildirdi. Şirket, kabloları kullanan müşterilerin Google Equiano kablosuna yönlendirildiğini de sözlerine ekledi. Dünya çapındaki internet kesintilerini izleyen NetBlocks'un araştırma direktörü Işık Mater, kesintinin "daha büyük bir şeye işaret ettiğini ve bunun en şiddetli olanlardan biri olduğunu" söyledi.

NetBlocks, veri aktarımı ve ölçümlerinin, muhtemelen denizaltı ağ kablosu iniş noktalarında veya yakınında, uluslararası geçişlerde büyük bir kesinti olduğunu gösterdiğini söyledi. Netblocks'a göre en büyük etkiyi Fildişi Sahili, Liberya, Benin, Gana ve Burkina Faso hissetti. Cloudflare ise Gambiya, Gine, Liberya, Fildişi Sahili, Gana, Benin ve Nijer'de kesintinin devam ettiğini belirtiyor.

Microsoft'un Azure durum sayfası ise Afrika'nın Batı Kıyısı'nda bulunana WACS, MainOne, SAT3, ACE gibi birden fazla fiber kablonun etkilendiği belirtiyor. Bu da Güney Afrika'daki bölgeleri destekleyen toplam kapasiteyi önemli ölçüde azaltıyor. Dünya çapında deniz altı internet kablolarının uzunluğu 1.3 milyon kilometre seviyesinde ve bu kablolar kıtalararası veri trafiğinin yaklaşık %90'ını taşıyor. Son yıllarda ise bu ağların önemi ve sahipliği giderek kritik bir konu haline gelmiş durumda.

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Deniz altı hatlarındaki arıza sonrası Afrika internetsiz kaldı