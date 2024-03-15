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    Anlık Bildirim

    Deniz altı hatlarındaki arıza sonrası Afrika internetsiz kaldı

    Deniz altı internet hatlarındaki arızalar nedeniyle çok sayıda Afrika ülkesinde internet kesintisi yaşandığı bildirildi. Arızanın kaynağı ise henüz tespit edilmiş değil.
    Deniz altı hatlarındaki arıza sonrası Afrika internetsiz kaldı Tam Boyutta Gör
    Afrika'nın en büyük ağ sağlayıcılarından MTN Grubu'ndan yapılan açıklamada, birçok ülkede gün boyu internet kesintilerinin olduğu paylaşıldı. Yaşanan kesintilerin deniz altı internet hatlarında meydana gelen arızalardan kaynaklandığı bildirildi. Kabloların arızalanmasına neyin sebep olduğu tam olarak bilinmiyor. Öte yandan son zamanlarda aralarında Kızıldeniz'deki hatlara saldıran Yemenli Husi isyancıların da bulunduğu çeşitli grupların denizaltı fiber optik kablolarını sabote ettiği biliniyor.

    Afrika’nın büyük bir bölümü internetsiz kaldı

    Deniz altı hatlarındaki arıza sonrası Afrika internetsiz kaldı Tam Boyutta Gör
    Afrikalı denizaltı kablo operatörü Seacom, Batı Afrika kablo sistemindeki hizmetlerinin çöktüğünü bildirdi. Şirket, kabloları kullanan müşterilerin Google Equiano kablosuna yönlendirildiğini de sözlerine ekledi. Dünya çapındaki internet kesintilerini izleyen NetBlocks'un araştırma direktörü Işık Mater, kesintinin "daha büyük bir şeye işaret ettiğini ve bunun en şiddetli olanlardan biri olduğunu" söyledi.

    NetBlocks, veri aktarımı ve ölçümlerinin, muhtemelen denizaltı ağ kablosu iniş noktalarında veya yakınında, uluslararası geçişlerde büyük bir kesinti olduğunu gösterdiğini söyledi. Netblocks'a göre en büyük etkiyi Fildişi Sahili, Liberya, Benin, Gana ve Burkina Faso hissetti. Cloudflare ise Gambiya, Gine, Liberya, Fildişi Sahili, Gana, Benin ve Nijer'de kesintinin devam ettiğini belirtiyor.

    Microsoft'un Azure durum sayfası ise Afrika'nın Batı Kıyısı'nda bulunana WACS, MainOne, SAT3, ACE gibi birden fazla fiber kablonun etkilendiği belirtiyor. Bu da Güney Afrika'daki bölgeleri destekleyen toplam kapasiteyi önemli ölçüde azaltıyor. Dünya çapında deniz altı internet kablolarının uzunluğu 1.3 milyon kilometre seviyesinde ve bu kablolar kıtalararası veri trafiğinin yaklaşık %90'ını taşıyor. Son yıllarda ise bu ağların önemi ve sahipliği giderek kritik bir konu haline gelmiş durumda.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/102274-massive-internet-outage-hits-west-central-africa-due.html https://azure.status.microsoft/tr-tr/status
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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