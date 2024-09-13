Citroen AMI, güneş panelleriyle birlikte Afrika kıtasını aşacak

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Tam Boyutta Gör Fransız otomobil üreticisi Citroen, Afrika kıtasında sürdürülebilir seyahatin mümkün olduğunu göstermek için "La Croisiere Verte" adını verdikleri 13.500 km'lik bir keşif yolculuğuna hazırlanıyor. Dört Citroen AMI elektrikli aracı, hafif ve kompakt yapılarıyla bu zorlu yolculukta başrolde olacak.

Citroen AMI, Afrika kıtasını keşfedecek

Afrika her zaman otomobiller için zorlayıcı bir yer olmuştur. Bunlar elektrikli araç olduğunda limitler biraz daha zorlayıcı oluyor. Citroen ise işleri daha da ilginç kılarak 13.500 km'lik Afrika yolculuğunu firmanın ucuz ve minik elektrikli aracı Citroen AMI ile yapacak. Elbette bu küçük araçların Afrika'nın kuzeyinden güneyine 13.500 km'lik bir seferi tek şarj ile tamamlaması mümkün değil.

Tam Boyutta Gör Bunun için her bir AMI, statik şarj için 5.600 W gücünde güneş panelleri taşıyacak ve yol boyunca bu panelleri kurarak enerji ihtiyaçlarını karşılayacak. Bu yolculuğun bir amacı da kompakt ve hafif elektrikli araçların da uzun mesafelerde kullanılabilir olduğunu göstermek.

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Ekip, Ekim ayında Paris’ten Marsilya'ya ve oradan da Fas'a geçerek güneye, Güney Afrika'nın Capetown kentine doğru yol alacak. Plan, ortalama 45 km/saat hızla, biri sabah erken saatlerde, diğeri öğleden sonra geç saatlerde olmak üzere iki vardiya halinde günde 200 km yol kat etmek ve güneş ışığının en yoğun olduğu saatlerde bataryaları şarj etmek.

Citroen AMI filosu, araçların çatısına entegre edilmiş güneş panelleri ile donatılacak olsa da esas enerji kaynağı araçların taşınabilir güneş paneli kitlerinden sağlanacak. Her araçta bulunan 5.600 W gücündeki paneller, yolculuk sırasında uygun konumlara kurularak statik şarj imkanı sunacak. Tüm araçlarda bulunan güneş panelleri toplamda 22 kW gücünde enerji üretme kapasitesine sahip olacak. Bu aynı zamanda küçük bir elektrikli aracı şarj etmek için ne kadarlık bir güneş enerjisi ve dolayısıyla paneli gerektirdiğini de gözler önüne seriyor.

Bu arada yolculuk için Citroen AMI araçları üzerinde bazı önemli değişiklikler yapıldı. Araçların 70 km menzil sunan standart 6 kWh bataryası, menzili 250 km’ye çıkaran daha büyük bataryalarla değiştirildi. Ayrıca, her bir arka tekerleğe tamburlu motorlar eklendi ve ekstra yerden yükseklik için şasi yüksekliği iki katına çıkarıldı.

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Citroen AMI, güneş panelleriyle birlikte Afrika kıtasını aşacak