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    Citroen AMI, güneş panelleriyle birlikte Afrika kıtasını aşacak

    Citroen’in küçük ve hafif elektrikli aracı güneş panelleri ile donatılarak büyük bir yolculuğa çıkıyor. Citroen AMI, güneş kitleriyle birlikte Afrika kıtasını dolaşacak.
    Citroen AMI, güneş panelleriyle birlikte Afrika kıtasını aşacak Tam Boyutta Gör
    Fransız otomobil üreticisi Citroen, Afrika kıtasında sürdürülebilir seyahatin mümkün olduğunu göstermek için "La Croisiere Verte" adını verdikleri 13.500 km'lik bir keşif yolculuğuna hazırlanıyor. Dört Citroen AMI elektrikli aracı, hafif ve kompakt yapılarıyla bu zorlu yolculukta başrolde olacak.

    Citroen AMI, Afrika kıtasını keşfedecek

    Afrika her zaman otomobiller için zorlayıcı bir yer olmuştur. Bunlar elektrikli araç olduğunda limitler biraz daha zorlayıcı oluyor. Citroen ise işleri daha da ilginç kılarak 13.500 km'lik Afrika yolculuğunu firmanın ucuz ve minik elektrikli aracı Citroen AMI ile yapacak. Elbette bu küçük araçların Afrika'nın kuzeyinden güneyine 13.500 km'lik bir seferi tek şarj ile tamamlaması mümkün değil.

    Citroen AMI, güneş panelleriyle birlikte Afrika kıtasını aşacak Tam Boyutta Gör
    Bunun için her bir AMI, statik şarj için 5.600 W gücünde güneş panelleri taşıyacak ve yol boyunca bu panelleri kurarak enerji ihtiyaçlarını karşılayacak. Bu yolculuğun bir amacı da kompakt ve hafif elektrikli araçların da uzun mesafelerde kullanılabilir olduğunu göstermek.

    Ekip, Ekim ayında Paris’ten Marsilya'ya ve oradan da Fas'a geçerek güneye, Güney Afrika'nın Capetown kentine doğru yol alacak. Plan, ortalama 45 km/saat hızla, biri sabah erken saatlerde, diğeri öğleden sonra geç saatlerde olmak üzere iki vardiya halinde günde 200 km yol kat etmek ve güneş ışığının en yoğun olduğu saatlerde bataryaları şarj etmek.

    Citroen AMI filosu, araçların çatısına entegre edilmiş güneş panelleri ile donatılacak olsa da esas enerji kaynağı araçların taşınabilir güneş paneli kitlerinden sağlanacak. Her araçta bulunan 5.600 W gücündeki paneller, yolculuk sırasında uygun konumlara kurularak statik şarj imkanı sunacak. Tüm araçlarda bulunan güneş panelleri toplamda 22 kW gücünde enerji üretme kapasitesine sahip olacak. Bu aynı zamanda küçük bir elektrikli aracı şarj etmek için ne kadarlık bir güneş enerjisi ve dolayısıyla paneli gerektirdiğini de gözler önüne seriyor.

    Bu arada yolculuk için Citroen AMI araçları üzerinde bazı önemli değişiklikler yapıldı. Araçların 70 km menzil sunan standart 6 kWh bataryası, menzili 250 km’ye çıkaran daha büyük bataryalarla değiştirildi. Ayrıca, her bir arka tekerleğe tamburlu motorlar eklendi ve ekstra yerden yükseklik için şasi yüksekliği iki katına çıkarıldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 4 gün önce

    çöp

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    onderweb 5 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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