Citroen AMI, güneş panelleriyle birlikte Afrika kıtasını aşacak

Citroen AMI, Afrika kıtasını keşfedecek
Afrika her zaman otomobiller için zorlayıcı bir yer olmuştur. Bunlar elektrikli araç olduğunda limitler biraz daha zorlayıcı oluyor. Citroen ise işleri daha da ilginç kılarak 13.500 km'lik Afrika yolculuğunu firmanın ucuz ve minik elektrikli aracı Citroen AMI ile yapacak. Elbette bu küçük araçların Afrika'nın kuzeyinden güneyine 13.500 km'lik bir seferi tek şarj ile tamamlaması mümkün değil.
Ekip, Ekim ayında Paris’ten Marsilya'ya ve oradan da Fas'a geçerek güneye, Güney Afrika'nın Capetown kentine doğru yol alacak. Plan, ortalama 45 km/saat hızla, biri sabah erken saatlerde, diğeri öğleden sonra geç saatlerde olmak üzere iki vardiya halinde günde 200 km yol kat etmek ve güneş ışığının en yoğun olduğu saatlerde bataryaları şarj etmek.
Citroen AMI filosu, araçların çatısına entegre edilmiş güneş panelleri ile donatılacak olsa da esas enerji kaynağı araçların taşınabilir güneş paneli kitlerinden sağlanacak. Her araçta bulunan 5.600 W gücündeki paneller, yolculuk sırasında uygun konumlara kurularak statik şarj imkanı sunacak. Tüm araçlarda bulunan güneş panelleri toplamda 22 kW gücünde enerji üretme kapasitesine sahip olacak. Bu aynı zamanda küçük bir elektrikli aracı şarj etmek için ne kadarlık bir güneş enerjisi ve dolayısıyla paneli gerektirdiğini de gözler önüne seriyor.
Bu arada yolculuk için Citroen AMI araçları üzerinde bazı önemli değişiklikler yapıldı. Araçların 70 km menzil sunan standart 6 kWh bataryası, menzili 250 km’ye çıkaran daha büyük bataryalarla değiştirildi. Ayrıca, her bir arka tekerleğe tamburlu motorlar eklendi ve ekstra yerden yükseklik için şasi yüksekliği iki katına çıkarıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.