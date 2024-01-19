Prime Video, Afrika ve Orta Doğu'da yerel içerikleri sonlandırıyor: Türkiye ne olacak?

Değişikliklerin ardından Prime Video, Afrika ve Orta Doğu pazarlarında orijinal dizilerle sözleşme yapmayı durduracak. Ancak, onay verilen diziler planlandığı gibi devam edecek. Prime Video bu bölgelerde faaliyet göstermeye devam edecek olsa da, yerel ekiplerde işten çıkarmaların olabileceği söyleniyor.
Prime Video'nun önceliği Avrupa olacak
Ayrıca şirket Avrupa ekibini iki gruba ayırmayı planlıyor: EU Established, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa ve İspanya pazarlarına odaklanacak. Benelüks ülkeleri (Belçika, Hollanda ve Lüksemburg), İskandinavya ve Orta ve Doğu Avrupa'daki operasyonları denetlemek üzere de EU Emerging'in kurulacağı belirtiliyor. Bu bölüm, Benelüks, Orta ve Doğu Avrupa ve Türkiye Direktörü olan Ritchie Ordonez tarafından yönetilecek.
EU Emerging ve EU Established için bütçeler artırılırken Afrika ve MENA (Orta Doğu ve Afrika) bölgelerindeki ülkelerin bütçeleri düşürülecek. Şimdilik Türkiye’nin bu değişikliklerden nasıl etkileneceği ise belirsiz. Eğer Türkiye, Ritchie Ordonez ile birlikte EU Emerging'e sokulursa orijinal içeriklerin devam edeceğini söylemek mümkün. Aksi durumda ise işten çıkarmalar ve orijinal içeriklerde kesintiler yaşanabilir. Ancak Türkiye'nin EU Emerging'e dahil olacağı düşünülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.