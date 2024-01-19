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    Prime Video, Afrika ve Orta Doğu'da yerel içerikleri sonlandırıyor: Türkiye ne olacak?

    Amazon Prime Video, Afrika ve Orta Doğu'da yerel orijinallere verdiği desteği sonlandırıyor. Prime Video, Avrupa orijinallerine odaklanmak için Türkiye dahil olmak üzere bölgedeki fonlarını kesti.
    Prime Video, Afrika ve Orta Doğu'da yerel içerikleri sonlandırdı Tam Boyutta Gör
    Amazon Prime Video, Avrupa menşeli yayınlara odaklanmak üzere uluslararası faaliyetlerini yeniden yapılandırıyor. Yeniden yapılanma kapsamında Afrika ve Orta Doğu'daki içerikler ve personel azaltılacak.

    Değişikliklerin ardından Prime Video, Afrika ve Orta Doğu pazarlarında orijinal dizilerle sözleşme yapmayı durduracak. Ancak, onay verilen diziler planlandığı gibi devam edecek. Prime Video bu bölgelerde faaliyet göstermeye devam edecek olsa da, yerel ekiplerde işten çıkarmaların olabileceği söyleniyor.

    Prime Video'nun önceliği Avrupa olacak

    Ayrıca şirket Avrupa ekibini iki gruba ayırmayı planlıyor: EU Established, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa ve İspanya pazarlarına odaklanacak. Benelüks ülkeleri (Belçika, Hollanda ve Lüksemburg), İskandinavya ve Orta ve Doğu Avrupa'daki operasyonları denetlemek üzere de EU Emerging'in kurulacağı belirtiliyor. Bu bölüm, Benelüks, Orta ve Doğu Avrupa ve Türkiye Direktörü olan Ritchie Ordonez tarafından yönetilecek.

    EU Emerging ve EU Established için bütçeler artırılırken Afrika ve MENA (Orta Doğu ve Afrika) bölgelerindeki ülkelerin bütçeleri düşürülecek. Şimdilik Türkiye’nin bu değişikliklerden nasıl etkileneceği ise belirsiz. Eğer Türkiye, Ritchie Ordonez ile birlikte EU Emerging'e sokulursa orijinal içeriklerin devam edeceğini söylemek mümkün. Aksi durumda ise işten çıkarmalar ve orijinal içeriklerde kesintiler yaşanabilir. Ancak Türkiye'nin EU Emerging'e dahil olacağı düşünülüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 3 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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