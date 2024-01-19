Prime Video, Afrika ve Orta Doğu'da yerel içerikleri sonlandırıyor: Türkiye ne olacak?

Tam Boyutta Gör Amazon Prime Video, Avrupa menşeli yayınlara odaklanmak üzere uluslararası faaliyetlerini yeniden yapılandırıyor. Yeniden yapılanma kapsamında Afrika ve Orta Doğu'daki içerikler ve personel azaltılacak.

Değişikliklerin ardından Prime Video, Afrika ve Orta Doğu pazarlarında orijinal dizilerle sözleşme yapmayı durduracak. Ancak, onay verilen diziler planlandığı gibi devam edecek. Prime Video bu bölgelerde faaliyet göstermeye devam edecek olsa da, yerel ekiplerde işten çıkarmaların olabileceği söyleniyor.

Prime Video'nun önceliği Avrupa olacak

Ayrıca şirket Avrupa ekibini iki gruba ayırmayı planlıyor: EU Established, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa ve İspanya pazarlarına odaklanacak. Benelüks ülkeleri (Belçika, Hollanda ve Lüksemburg), İskandinavya ve Orta ve Doğu Avrupa'daki operasyonları denetlemek üzere de EU Emerging'in kurulacağı belirtiliyor. Bu bölüm, Benelüks, Orta ve Doğu Avrupa ve Türkiye Direktörü olan Ritchie Ordonez tarafından yönetilecek.

EU Emerging ve EU Established için bütçeler artırılırken Afrika ve MENA (Orta Doğu ve Afrika) bölgelerindeki ülkelerin bütçeleri düşürülecek. Şimdilik Türkiye’nin bu değişikliklerden nasıl etkileneceği ise belirsiz. Eğer Türkiye, Ritchie Ordonez ile birlikte EU Emerging'e sokulursa orijinal içeriklerin devam edeceğini söylemek mümkün. Aksi durumda ise işten çıkarmalar ve orijinal içeriklerde kesintiler yaşanabilir. Ancak Türkiye'nin EU Emerging'e dahil olacağı düşünülüyor.

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Prime Video, Afrika ve Orta Doğu'da yerel içerikleri sonlandırdı