DFI Dark DK 790FXB-M2RS anakart video inceleme

Kolay hız aşırtma seçenekleri ve uygun fiyatıyla ilgi çekici olan Dark 790FXB, mercek altında.

Hız aşırtma severlerin yakından tanıdıkları DFI, AMD'nin hız aşırtma potansiyeli yüksek Phenom 2 işlemcileri ardından tekrar sahnede.

Bu videomuzda uygun fiyatı ve sahip olduğu özelliklerle dikkat çekici bir anakart olan DFI Dark DK 790FXB-M2RS'yi inceliyoruz.