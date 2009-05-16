DFI Dark DK 790FXB-M2RS anakart video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Kolay hız aşırtma seçenekleri ve uygun fiyatıyla ilgi çekici olan Dark 790FXB, mercek altında.
Hız aşırtma severlerin yakından tanıdıkları DFI, AMD'nin hız aşırtma potansiyeli yüksek Phenom 2 işlemcileri ardından tekrar sahnede.
Bu videomuzda uygun fiyatı ve sahip olduğu özelliklerle dikkat çekici bir anakart olan DFI Dark DK 790FXB-M2RS'yi inceliyoruz.
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Aynı şey gigabyte m720-us3 içinde geçerli.Sistem def. hızlarında tam yükte köprü sıcaklığı 60 dereceyi buluyor.
3-5$'lık güzel aktif fanlı bi kuzey köprüsü soğutucusu kullanıcaklarına neden aliminyumdan incecik soğutucu kullanırlarki ???
Ben Bu karttan aldım gecen hafta ve bir sorun var yardımlarınızı bekliyorum sorunu gideremessem ürünleri geri iade edeceğim
Anakart: DFI Dark DK 790FXB-M2RS
İşlemci: Amd Phonem X4_945
ilk actığımda sistemi masa üstünde CPU-Z ile işlemcinin zamanlarına baktım ve her cekirdek 800Mhz de calışıyordu yani 200X4 = 800 mhz ben hemen bios girip carpanını 15 yaptım ve F10 ile kaydedip cıktım ama sonuc yine aynı iki gündür uğraşıyorum bir türlü standart ayarlarına alamadım anakartı Boost Technolojisinide aktif ettim videoda olduğu gibi onunda bir faydası olmadı sürekli bu değerlerde calışıyor yardımlarınızı acilen bekliyorum Teşekkürler...!
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