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DFI Dark DK 790FXB-M2RS anakart video inceleme

10 yıl
66b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Kolay hız aşırtma seçenekleri ve uygun fiyatıyla ilgi çekici olan Dark 790FXB, mercek altında.

Hız aşırtma severlerin yakından tanıdıkları DFI, AMD'nin hız aşırtma potansiyeli yüksek Phenom 2 işlemcileri ardından tekrar sahnede.

Bu videomuzda uygun fiyatı ve sahip olduğu özelliklerle dikkat çekici bir anakart olan DFI Dark DK 790FXB-M2RS'yi inceliyoruz.


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XuLigan 8 yıl
s.aleyküm arkadaslar bendede bu anakarttan var bana bı yardımcı olursanız cok sevınırım DFI lanparty DK 790fx-b sb750 bu anakarttan var 3gb kingston 667/800 mhz ram var 4890 E kartım var ama ıslemcı 5600+ var ıdarelık kullanıyorum bı arkadas bu anakart ıcın am3 desteklıyor dedı bana bende am2 almayıp am3 alıcagım bios uptade yapınca uyuyor dedi bi yardımcı olursanız cok makbule gecer şimdiden tşk delimaxwel_123@hotmail.com
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N-0NE 9 yıl
Bu firmalar neden kuzey köprüsüne doğru dürüst soğutucu koymazlar ki.En basidinden bu anakart lafta o.c için dizayn edilmiş ama doğru dürüst bi soğutucusu bile yok.
Aynı şey gigabyte m720-us3 içinde geçerli.Sistem def. hızlarında tam yükte köprü sıcaklığı 60 dereceyi buluyor.
3-5$'lık güzel aktif fanlı bi kuzey köprüsü soğutucusu kullanıcaklarına neden aliminyumdan incecik soğutucu kullanırlarki ???
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extremevga 10 yıl
kart güzelde alacak yer bulamıyorsun kı???bugun bostancı vatandan bır tane daha aldık canavar gibi çalısıyor.Isınma falan olmadı bızımkınde.
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DarkAngelll 9 yıl
Slm herkese cok güzel bir inceleme olmuş elinize sağlık,
Ben Bu karttan aldım gecen hafta ve bir sorun var yardımlarınızı bekliyorum sorunu gideremessem ürünleri geri iade edeceğim

Anakart: DFI Dark DK 790FXB-M2RS
İşlemci: Amd Phonem X4_945

ilk actığımda sistemi masa üstünde CPU-Z ile işlemcinin zamanlarına baktım ve her cekirdek 800Mhz de calışıyordu yani 200X4 = 800 mhz ben hemen bios girip carpanını 15 yaptım ve F10 ile kaydedip cıktım ama sonuc yine aynı iki gündür uğraşıyorum bir türlü standart ayarlarına alamadım anakartı Boost Technolojisinide aktif ettim videoda olduğu gibi onunda bir faydası olmadı sürekli bu değerlerde calışıyor yardımlarınızı acilen bekliyorum Teşekkürler...!


img27.imageshack.us/...

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profiteer 10 yıl
soğutucular çok zayıf ve çok ısınan bir çipset neyi ni tanıtıyolar bunun buna gelene kadar ne kartlar var.
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sertacaygun 10 yıl
Aslında soğutucular birbirine bağlanmadığı iyi olmuş. 2 CM'lik fanlarla soğutmak süper olacaktır kart için.
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ugacomtr 10 yıl
intelde süper incelemeler olurken bu videoda sistem bilesenlerine bile yer verilmemis... bana intel daha önemseniyor gibi geldi (tarafli yaklasim) DH yönetimi... kınadım sizi. amd üzerine hic bisi bilmeyen birileri gibi m2rs(H) modeli varken gidilmis bu anakart alinmis. detay hic yok. x3 ya da x4 işlemciyle biraz daha genisletilebilirdi... kınadım sizi. saygılar..!
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ugacomtr 10 yıl
M2RSH modelini tercih edin.. sogutma daha hoş ve etkili...
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fatihcanery 10 yıl
inceleme yetersiz olmuş sanki
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dennjS 10 yıl
bu anakarttan bendede var kuzey köprüsünün sıcaklıgını farkettim lakin DFI sitedeki bios bilgilerinde kuzey köprüsü sıcaklık sensörünün bios güncellenmesi ile giderilceğinden falan bahsetmiş ilginç sanki bizim elimiz yalan söylüyor
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melyyh 10 yıl
anakart 285 fsb görmüş. ve bu değerin iyi bi değer olduğu söylenmiş. benim biostar 690G 296 mhz de çalışıyo. o zaman 690G daha iyi oc konusunda.
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MsTmS 10 yıl
teşekkürler inceleme için
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