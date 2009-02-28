DH Özel: ATi Radeon HD 4890 6 Nisan'da geliyor

Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda, GeForce GTX 285 ve çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modellerini duyurarak performans liderliğini yeniden ele geçiren Nvidia'nın bu girişimi sonrasında gözler AMD-ATi'ye çevrilmiş ve firmanın rakibine nasıl yanıt vereceği merak konusu olmuştu. 40nm üretim teknolojisine geçiş konusunda artık son hazırlıklarını yapan firma, kapılarını önümüzdeki hafta açacak CeBIT fuarında sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. İlk test sonuçları kısa bir süre önce gün ışığına çıkan RV740 GPU'sundan sonra firmanın yüksek performans segmenti için hazırladığı RV790 GPU'sunun resmi detayları da elimize ulaştı.
AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından birisi tarafından elimize ulaştırılan bilgilere göre, RV790 kod adlı grafik işlem biriminin güç vereceği Radeon HD 4890 modelinin yol haritasında son dakika değişikliği olmaz ise 6 Nisan'da yani ikinci çeyreği ilk günlerinde lanse edilmesi planlıyor. Peki RV790 GPU'su ve Radeon HD 4890 modeli hangi özelliklere sahip olacak? Elimize ulaşan bilgilere göre, RV790 modeli yerini alacağı RV770 GPU'sunda olduğu gibi 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak yani RV740'dan farklı olarak RV790, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanmayacak, mevcut üretim teknolojisiyle yola devam edilecek.
Peki, RV790 GPU'sunda paralel işlemci sayısı sayısı (Stream Processors) artacak mı? Bir süredir kimi kaynaklar, RV790 GPU'sunun güç vereceği Radeon HD 4890 modelinde paralel işlemci sayısının 800'den 960'a çıkarılacağı yönünde bir takım iddialar ortaya atmış olsa da elimize ulaşan bilgilere göre Radeon HD 4890'da paralel işlemci sayısı da değişmeyecek hatta kaynağımız tarafından bize ulaştırılan bilgilerde Radeon HD 4890'e yönelik olarak "HD4890 is just a 'super clocked' HD 4870" ifadesinin yer aldığını yani yeni modelin bir bakıma saat hızları yükseltilmiş Radeon HD 4870 olarak tanımlandığını da belirtebiliriz.
AMD-ATi Radeon HD 4890 tasarım anlamında HD 4870'in çizgisini koruyabilir
Tabii RV790 GPU'su ve Radeon HD 4890 modeli için altı çizilen bazı önemli detaylar da yok değil. Her ne kadar kaynağımızdan bu yönde bir bilgi henüz elimize ulaşmış olmasa da üzerinde durulan bazı detaylara göre RV790'da performans arttırıcı bazı optimizasyonlar olabileceği üzerinde duruluyor. RV770 ile aynı üretim teknolojisini ve aynı grafik işlemci mimarisini kullanacak olan RV790'da paralel işlem birimlerinde çalışma verimliliğini ve performansını arttırıcı bazı dokunuşların olabileceği de iddia edilmiyor değil. Peki çok sayıda ortak noktaya sahip olan RV770 ile RV790 GPU'larını hangi detay veya detaylar ayıracak?
Elimize ulaşan bilgilere göre, RV790 GPU'sunun çalışma frekansı 850MHz olacak yani 750MHz'de çalışan RV770 GPU'suna kıyasla 100MHz daha yüksek hızda görev yapacak. Ayrıca Radeon HD 4890 modelinde 1GB GDDR5 bellek kapasitesinin standart olması da bekleniyor yani Radeon HD 4890'un 512MB GDDR5 bellekli modelinin olmaması da ihtimaller dahilinde yer alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlemci birimine sahip olacak GPU'nun artan saat çalışma frekansına paralel olarak çalışma geriliminin arttırılmış olabileceği de akıllara gelmiyor değil fakat bu yönde henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
Grafik işlem biriminin 850MHz'de çalışacağı belirtilen Radeon HD 4890 modelinin bellek saat hızlarında da şimdilik bir değişiklik görünmüyor yani Radeon HD 4890 modelinin de bellekler 3600MHz'de görev yapabilir ancak saat hızlar için nihai kararın henüz verilmediğini de belirtelim. İlk etapta BBA versiyonlarının yani AMD-ATi tarafından hazırlanan referans tasarımlı modelinin satışa sunulacağı Radeon HD 4890 için takip eden haftalarda tasarımı farklılaştırılan ve özel soğutucu ile desteklenen versiyonlar da satışa sunulacak.Bu bilgilere bize ulaştıran üretici firma da Mayıs ayı içerisinde özel soğutmalı Radeon HD 4890 model veya modellerini Mayıs ayında duyurmayı planlıyor.
AMD-ATi'nin merakla beklenen Radeon HD 4890 modelinin CeBIT fuarında tanıtılması veya en kötü ihtimalle kapalı kapılar ardında ön-tanıtımının yapılması planlanıyor. Bu konudaki gelişmeleri Donanım Haber farkıyla bildirmeye devam edeceğiz.
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danışıklı dövüş diye buna derim ben
Bende Asus Rampage Formula X48 Board-Q9450 CPU-4gb 1200mhz ve 2 adet Asus 3870 512 mb Crossfire var bunda bile bu oyun kasarsa ben ekran kartını değil oyunu değiştiririm daha ucuz hatta bedavaya gelir arkadaşlar.
Bu oyundan ağır fizik işlemleri olan birsürü oyun var. Bende süper çalışıyorlar.
http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12439&Itemid=1
Fudzilla'ya göre 4890 yeni bir chip ve farklı bir mimariye sahip!
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bendede amd 64x2 5000 ghz işl. palit 8800gt 2 gb ocz ram var 500 watt psu var. ve ikimizdede aynı model lcd war.
ister inanın ister inanmayın oyunlarda en iyi nvidiadır kardeşim abim kendi pc sinde oyun oynamıyor neden sürücü problemleri ve oyunlardaki renklerden dolayı ikimizede ayrı ayrı gelen insanlar benim kinin performansı daha iyi diyorlar bakın ben demiyorum abiminkinde okadar iyi parcalar olmasına ragmen benimkiin renkleri ve takılmadan oynama zevkini abim tadamıyor. eski bir 2600 xt gddr4 kullanıcısıyım. sonunakadar nvidia. ve abim tövbe etti birdaha ati mi diye. haberiniz ola.
bence gt300 kodlu ekran kartlarını bekle çünkü yeni bir mimariye ve dx11'e geçilecek
Tabi elinde liderlik olunca gerek te duymadı belkide. Nvidia ATI nin tozunu attıracak güzel kartlar çıkarsaydı muhakkak ATI dende hamle gelecekti. 4870 x2 yi yine lider olarak konumlandırması buna işaret gibi geliyor bana.
Bu sene böyle gidecek gibi. Tabi Nvidia son dakika hamlesi yapmazsa.
Neyse 4850 sağolsun şimdilik yetiyor vede artıyor bile
55n rv770 i optimizeden kastı revizyon rv790 demişler 100mhz hızlandırmıslar biz zaten yaptıkları hızı cok rahat gecioruz yani sogutucu bari deişsin
4850 gibi son anda 800sp oldu ya bundada ole bişey olur ins