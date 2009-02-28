DH Özel: ATi Radeon HD 4890 6 Nisan'da geliyor

Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda, GeForce GTX 285 ve çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modellerini duyurarak performans liderliğini yeniden ele geçiren Nvidia'nın bu girişimi sonrasında gözler AMD-ATi'ye çevrilmiş ve firmanın rakibine nasıl yanıt vereceği merak konusu olmuştu. 40nm üretim teknolojisine geçiş konusunda artık son hazırlıklarını yapan firma, kapılarını önümüzdeki hafta açacak CeBIT fuarında sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. İlk test sonuçları kısa bir süre önce gün ışığına çıkan RV740 GPU'sundan sonra firmanın yüksek performans segmenti için hazırladığı RV790 GPU'sunun resmi detayları da elimize ulaştı.

AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından birisi tarafından elimize ulaştırılan bilgilere göre, RV790 kod adlı grafik işlem biriminin güç vereceği Radeon HD 4890 modelinin yol haritasında son dakika değişikliği olmaz ise 6 Nisan'da yani ikinci çeyreği ilk günlerinde lanse edilmesi planlıyor. Peki RV790 GPU'su ve Radeon HD 4890 modeli hangi özelliklere sahip olacak? Elimize ulaşan bilgilere göre, RV790 modeli yerini alacağı RV770 GPU'sunda olduğu gibi 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak yani RV740'dan farklı olarak RV790, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanmayacak, mevcut üretim teknolojisiyle yola devam edilecek.

Peki, RV790 GPU'sunda paralel işlemci sayısı sayısı (Stream Processors) artacak mı? Bir süredir kimi kaynaklar, RV790 GPU'sunun güç vereceği Radeon HD 4890 modelinde paralel işlemci sayısının 800'den 960'a çıkarılacağı yönünde bir takım iddialar ortaya atmış olsa da elimize ulaşan bilgilere göre Radeon HD 4890'da paralel işlemci sayısı da değişmeyecek hatta kaynağımız tarafından bize ulaştırılan bilgilerde Radeon HD 4890'e yönelik olarak "HD4890 is just a 'super clocked' HD 4870" ifadesinin yer aldığını yani yeni modelin bir bakıma saat hızları yükseltilmiş Radeon HD 4870 olarak tanımlandığını da belirtebiliriz.

AMD-ATi Radeon HD 4890 tasarım anlamında HD 4870'in çizgisini koruyabilir

Tabii RV790 GPU'su ve Radeon HD 4890 modeli için altı çizilen bazı önemli detaylar da yok değil. Her ne kadar kaynağımızdan bu yönde bir bilgi henüz elimize ulaşmış olmasa da üzerinde durulan bazı detaylara göre RV790'da performans arttırıcı bazı optimizasyonlar olabileceği üzerinde duruluyor. RV770 ile aynı üretim teknolojisini ve aynı grafik işlemci mimarisini kullanacak olan RV790'da paralel işlem birimlerinde çalışma verimliliğini ve performansını arttırıcı bazı dokunuşların olabileceği de iddia edilmiyor değil. Peki çok sayıda ortak noktaya sahip olan RV770 ile RV790 GPU'larını hangi detay veya detaylar ayıracak?

Elimize ulaşan bilgilere göre, RV790 GPU'sunun çalışma frekansı 850MHz olacak yani 750MHz'de çalışan RV770 GPU'suna kıyasla 100MHz daha yüksek hızda görev yapacak. Ayrıca Radeon HD 4890 modelinde 1GB GDDR5 bellek kapasitesinin standart olması da bekleniyor yani Radeon HD 4890'un 512MB GDDR5 bellekli modelinin olmaması da ihtimaller dahilinde yer alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlemci birimine sahip olacak GPU'nun artan saat çalışma frekansına paralel olarak çalışma geriliminin arttırılmış olabileceği de akıllara gelmiyor değil fakat bu yönde henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Grafik işlem biriminin 850MHz'de çalışacağı belirtilen Radeon HD 4890 modelinin bellek saat hızlarında da şimdilik bir değişiklik görünmüyor yani Radeon HD 4890 modelinin de bellekler 3600MHz'de görev yapabilir ancak saat hızlar için nihai kararın henüz verilmediğini de belirtelim. İlk etapta BBA versiyonlarının yani AMD-ATi tarafından hazırlanan referans tasarımlı modelinin satışa sunulacağı Radeon HD 4890 için takip eden haftalarda tasarımı farklılaştırılan ve özel soğutucu ile desteklenen versiyonlar da satışa sunulacak.Bu bilgilere bize ulaştıran üretici firma da Mayıs ayı içerisinde özel soğutmalı Radeon HD 4890 model veya modellerini Mayıs ayında duyurmayı planlıyor.

AMD-ATi'nin merakla beklenen Radeon HD 4890 modelinin CeBIT fuarında tanıtılması veya en kötü ihtimalle kapalı kapılar ardında ön-tanıtımının yapılması planlanıyor. Bu konudaki gelişmeleri Donanım Haber farkıyla bildirmeye devam edeceğiz.