DH Özel: Gün ışığı ile aydınlatma

Genel Yayın Yönetmeni
Tamamen doğal ve ücretsiz aydınlatma! 2.'si düzenlenen Güneş Enerjisi Teknolojileri Fuarındayız
2.'si düzenlenen Güneş Enerjisi Teknolojileri Fuarındayız. Sizler için temiz enerji adına geliştirilen yenilikçi teknolojiler hakkında bilgiler alıyor, uygulama alanlarını öğreniyoruz.
İlk röportajımızda dışarıdaki gün ışığını alarak evin içine taşıyan Gün Işığı ile Aydınlatma sistemleri hakkında bilgi alıyoruz.
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sonuçta panellerle ve LED'lerin sağladığı ışık gece de ihtiyacınızı görüyor. en akıllısı güneş panelleri ve LED ışıklandırması.
aslında daha ucuza maledildiğini biliyorum fiyat cok yüksek
fabrika depo gibi yerlerde o kadar maliyetli olur ki.
florasan devam gibi geldi bana.
Birde bir araştırmada doğal ışık kullanan süper marketlerde insanların daha fazla alış veriş yaptığı ortaya çıkmış bu bile tercih nedenidir bence.
Her anlamda yararlı bi ışık kaynagı.