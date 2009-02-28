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DH Özel: Gün ışığı ile aydınlatma

10 yıl
64,8b
1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Tamamen doğal ve ücretsiz aydınlatma! 2.'si düzenlenen Güneş Enerjisi Teknolojileri Fuarındayız

2.'si düzenlenen Güneş Enerjisi Teknolojileri Fuarındayız. Sizler için temiz enerji adına geliştirilen yenilikçi teknolojiler hakkında bilgiler alıyor, uygulama alanlarını öğreniyoruz.

İlk röportajımızda dışarıdaki gün ışığını alarak evin içine taşıyan Gün Işığı ile Aydınlatma sistemleri hakkında bilgi alıyoruz.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gongwen598 7 yıl
Ayrıca çift vardiya çalışan işyerlerinde geceleri ihtiyaç duyulan aydınlatma için ek olarak elektrik enerjili armatürler için yer ayrılması gerekir buda ek aydınlatma ve çatı maliyetleri demektir.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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reis48 10 yıl
aslında çağımızda güneş panelleri ve LED ışık teknolojisi varken bu icat biraz ilkel. akşam aydınlatması için mecbur elektrik ve ampul kullanmak zorundasınız.
sonuçta panellerle ve LED'lerin sağladığı ışık gece de ihtiyacınızı görüyor. en akıllısı güneş panelleri ve LED ışıklandırması.
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beypa 10 yıl
bu sıstemi aynalar vasıtası ile denedim ışığın düşmesine ragmen oldukca faydalı oldu.optik kablo ve mercekler yardımı ile denemek gerek benim deneme oldukca ilkeldi bir süre kullandım fakat ilkel olusu sebebi ile sadece deneme oldu
aslında daha ucuza maledildiğini biliyorum fiyat cok yüksek
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asiwebmaster 10 yıl
Teşekkürler
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Guest-1BAA53B3C 10 yıl
bana biraz masal gibi geldi bu.
fabrika depo gibi yerlerde o kadar maliyetli olur ki.
florasan devam gibi geldi bana.
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nForcible 10 yıl
Gece 2 ye 3 e kadar otur sabah 5.5 da kalk ne güzel :D
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yankiii 10 yıl
bitki yetisrmek icin icn ideal:D:D
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Flee 10 yıl
Kısa sürede yakınlaşması dileğiyle
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gun 10 yıl
Bencede en yeşil şeylerden birisi. Fakat ROI yani yatırımın geri dönüş oranından pek bahsedilmemiş. Birde güneş panellerine göre ne kadar fiyat farkı verim farkı var bakmak gerek. Evler gibi devamlı aydınlatılması gerekli olmayan yerler için iyi bir çözüm değil ama sürekli aydınlatılması gereken yerler için iyi.
Birde bir araştırmada doğal ışık kullanan süper marketlerde insanların daha fazla alış veriş yaptığı ortaya çıkmış bu bile tercih nedenidir bence.
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fatihcanery 10 yıl
kesinlikle faydalı ve akıllıca
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PHI 10 yıl
Daha önce biraz araştırmıştım bu sistemi. Bir yakınım bu işe girecekti. Gerçekten süper bir sistem. Sistemi bir kere kurunca ömür boyu güneş ışığıyla iç mekanı aydınlatabiliyorsunuz.
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theboy32 10 yıl
İNŞALLAH KISA SÜRE İÇİNDE YAYGINLAŞIR
Her anlamda yararlı bi ışık kaynagı.
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Vuze 10 yıl
cok ilginç birokadarda faydalı bişey
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