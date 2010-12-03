DH Özel: Intel Türkiye Genel Müdürü Çiğdem Ertem ile konuştuk

Donanimhaber.com olarak endüstriye yön veren isimleri ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Özel röportajlar dizimizdeki son konuğumuz Intel Türkiye Genel Müdürü Çiğdem Ertem oldu. Dünyanın en büyük yarıiletken üreticisi Intel'in ülkemizdeki en yetkili ismi olan Çiğdem Ertem ile Intel'in ülkemizdeki faaliyetleri, Sandy Bridge kod adlı ikinci nesil Core işlemci ailesi ve akıllı televizyonlarla birlikte üniversitelerle olan iş birliklerini ve sosyal sorumluluk projelerini konuştuğumuz keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

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