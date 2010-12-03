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DH Özel: Intel Türkiye Genel Müdürü Çiğdem Ertem ile konuştuk

8 yıl
75b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanimhaber.com olarak endüstriye yön veren isimleri ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Özel röportajlar dizimizdeki son konuğumuz Intel Türkiye Genel Müdürü Çiğdem Ertem oldu. Dünyanın en büyük yarıiletken üreticisi Intel'in ülkemizdeki en yetkili ismi olan Çiğdem Ertem ile Intel'in ülkemizdeki faaliyetleri, Sandy Bridge kod adlı ikinci nesil Core işlemci ailesi ve akıllı televizyonlarla birlikte üniversitelerle olan iş birliklerini ve sosyal sorumluluk projelerini konuştuğumuz keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.


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alialtin 4 yıl
abla güzel anlatıyor fakat son kullanıcının intele ulaşması mümkün değil intel türkiye bize ulaşın kısmında linke tıklıyorsunuz hop sizi ingilizce sayfaya atıyor
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TRayep 7 yıl
maliahmet1
gayet acıklayıcı konuşma ama bizden kazandıklarını bize bağışlamıyorlar bi işlemci 2bin tl maliyeti ne kadar acaba 100tl var mı ama ben zannetmiyom 1000tl bile maliyeti olsun aynı işlemci amdde 500tl demekki amd dahda ucuza ürete biliyor burda anlaşılan intel geçmişten gelen liderliğini fiyatlara yansıtıyor ve pahalıda satsam benim müşterim intel alır amd almaz sanıyor bu arada yatırımlar güzel

Hocam 2007 de senesınde 10 dolar malıyetlerı vardı ıslemcılerın 10 ıle 16 dolar arasıdna degısıyor gerısını sen hesap et
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blue55 7 yıl
Dh'ye emeğinden ötürü te$ekkürü borç biliriz
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Mimar SaNAN 7 yıl
indirim isterük ..
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DH Misafiri 8 yıl
kadın uzay takım elbisesi giymiş,valla intelin genel müdürü bu
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Kru 8 yıl
dayanamıyorum kurucam 2014 de kendi işlemci üreticimi...
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Yarhamaz 8 yıl
Kulagım Patladı
Değistirin su mikrofonu
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gkn_ymz 8 yıl
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25-26 derece oda sıcaklığında yükteki ısı değeri
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TeknolojiveBililisim 8 yıl
çiğdem hanım işlemcileriniz amd karşısında çok pahallı performans ise aynı neden intel alalım üstelik gpular karşısında sönükmü sönük puff dedim uçtu
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No..Fear 8 yıl
İran ve Suriye ye ambargoyu kaldırın baska bişey istemiyorum. Türkiye büyük zararlar görüyor bu yüzden
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gkn_ymz 8 yıl
intelin nesi iyi anlamıyorum iyi diyenler hayatında amd kullanmamış son kullancı tipidir.İyi kötü farkı 2 model arasında performansa bakarak ölçülür eğer performansları bibirine yakın ise ucuz olanı tercih edilir.
Aşağıda fark belli
core2quad Q9550 510 Lira
Phenom x6 1090T 450 lira
amd,onu adı gibi quada katlar :)
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mgedik06 8 yıl
_G_K_N_

intelin nesi iyi anlamıyorum iyi diyenler hayatında amd kullanmamış son kullancı tipidir.İyi kötü farkı 2 model arasında performansa bakarak ölçülür eğer performansları bibirine yakın ise ucuz olanı tercih edilir.



Aşağıda fark belli



core2quad Q9550 510 Lira

Phenom x6 1090T 450 lira



amd,onu adı gibi quada katlar :)



dostum o senin verdiğin örnek eski ve zamanının en yüksek performanslı işlemcisi haliyle fiyatı hala inmemiş şuanda pahalı gelebilir onun yerine i7 920 örnek vermeliydin... şimdi sana intel neden daha iyi onu anlatmaya geldi...

Bu örnekte senin 450 TL lik örnek gösterdiğin işlemcinin nekadar puan aldığına bir göz atalım... 31.590 P almış...

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şimdi burada 200 TL değerindeki İ5 540 işlemcinin aynı testten nekadar puan aldığına bakalım... 29.400 P aradaki fark 1000 p yani %1.5-2 ( testler bizzat şahsım tarafından yapılmıştır. )

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Ve bu işlemci 100 TL civarı bir soğutucu ile 5.500 ghz ve üstünde stabil bir çekilde çalışabiliyor ben stock fanla yaptım...

forum.darkhardware.com/...

yukarıdaki linke baştan aşağı bak derim... yani senin örnek gösterdiğin işlemci i5 540 ın 5.00 ghz ve üstüne rakib olabilir... hemen hemen aynı fiyattaki İ7 920 nin overclcoklu halinin tozuna yaklaşamaz... ayrıca nasıl bir çok oyunun kullandığı grafik motoru nvidia destekli ise yani nvidianın gpu çekirdek ve mimari yapısıyla uyumlu çalışıyor ise.. intel özellikle microsoft işletim sistemi ve genel programların algoritmasını en verimli kullanma özelliğine sahip çekirdek ve mimari yapıyı bünyesinde barındır... onun için yazılım sektoründe büyük atılımları mevcut, çünkü bu konuda ilerlemeleri üretilen işlemcilerin fiziki yapısının yazılımsal uygulamada max performansı yakalamaya yönelik çalışmalar yapmalarında intel ar-gesine ortam hazırlıyor..... Amd nin pazarda olmasını bende senin kadar istiyorum eğer intel bu pazarın lideri olursa rekabet ölür tutturduğu fiyattan işlemci satar olan bize olur
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selcan911 8 yıl
swiss hotelde gerçekleşen bu konferans önceki konferanslara oranla maalesef verimli geçmedi...
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hiickimse 8 yıl
mikrofonu ağzına çok yakın tutuyor yav röportajı yapan arkadaş , kulağım sağır oldu. kadın ne güzel konuşuyor, bizimki konuşunca bir anda ses patlıyor

her dönem sistem değiştirip milleti soyuyoruz performans arttırdık diye güya diyor işte :)üç sene önceki işlemci de şu anda tüm uygulamalarda yeterli olabiliyor ya bırakın bu işleri
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AurorAbeam 8 yıl
Konuda ne kadar çok "kör fan" varmış. Nedensizce sadece isme bakıp takıntısı olanlar...

Al sana nokia, al sana intel aynı kafa.
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