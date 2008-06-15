DH Özel: ZOTAC GeForce GTX 260 ortaya çıktı

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Nvidia'nın resmi lansmanını yapmaya hazırlandığı GeForce GTX 200 serisine yönelik olarak özel bilgiler elimize ulaşmaya başladı. Nvidia'nın önde gelen partnerlerinden biri olan ve AMP! serisi ekran kartları ile son kullanıcılar arasında popüler olmayı başaran ZOTAC, GeForce GTX 200 serisine yönelik olarak hazırladığı yeni modellerini kullanıma sunmak için gün sayıyor. Firmanın ortaya çıkan ilk modeli GeForce GTX 260 oldu. Donanım Haber farkı ile yayınladığımız bu haberimizde ZOTAC'ın GeForce GTX 260 modeline ve kutu içeriğine ait önemli detaylara ulaşabilmeniz mümkün. Kutu içeriğine GRID oyununun dahil edildiği ZOTAC'ın GeForce GTX 260 moedli 448-bit bellek veri yoluna, 896MB GDDR3 belleğe ve 192 adet paralel işlem birimine sahip. PhysX ve CUDA desteği de bulunan grafik kartının gpu'su 576MHz, shader ünitesi 1242MHz ve bellekleri ise 1998MHz'de çalışmakta. PCIe 2.0 ve DirectX 10 desteği de sunan ekran kartının yanı sıra ZOTAC aynı modelin fabrika çıkışı arttıırlmış saat hızlarına sahip olan GTX 260 AMP! modelini de hazırladı ki o model hakkındaki gelişmeleri de sizlere aktaracağız. Bu arada ZOTAC'ın Türkiye operasyonlarıyla ilgili yaşanan yeni bir gelişmeyi de aktarmakta fayda var. Ülkemiz pazarına ciddi önem verdiğini belirten firma ikinci bir dağıtıcı olarak tanınmış pek çok donanım üreticisi ile çalışan sektörün önemli isimlerinden Mascom ile yeni bir anlaşma imzaladı.