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Digitus 5 Port HDMI Switch

LCD TV'sinde HDMI portu bitenlere, Digitus'dan 5 Port HDMI Switch. 1 HDMI portuna 5 cihaz bağlayın!
10 yıl
22,2b
1
8
Diğer
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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HDTV'ler ile hayatımıza giren HDMI portu bu gün DVD oynatıcılardan oyun konsollarına kadar geniş bir alanda kullanılıyor. Evinizde HDMI portunu kullanan birden fazla cihaz var ise bu cihazları televizyonunuza bağlamakta sorun yaşabilirsiniz. Zira bir kaç sene önceki LCD TV'lerin çoğunda 1 veya 2 HDMI portu bulunmakta. Digitus'un 5 Port HDMI Switch'i 1 HDMI Poprtuna 5 adet HDMI destekli cihaz bağlamanızı sağlayarak TV'lerdeki ek HDMI portu ihtiyacını en aza indiriyor.

Digitus 5 Port HDMI Switch
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Kamera ve benzeri taşınabilir cihazların bağlantısını kolaylaştırmak için 1'i önde 4 tanesi arkada olmak üzere 5 HDMI girişine ve 1 HDMI çıkışına sahip olan ürün, görüntü kaynaklarından sadece 1 tanesi çalışıyorsa bunu otomatik olarak çıkışa iletebiliyor. Fakat cihaza bağlı olan görüntü kaynaklarından 2 veya daha fazlası aynı anda aktif ise çalışan cihazı çıkışa aktarabilmek için kullanıcının seçim yapmasını istiyor. Seçim için cihazla birlikte gelen uzaktan komanda veya cihaz üzerinde yer alan Select tuşu kullanılabiliyor.

Digitus 5 Port HDMI Switch
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Çalışabilmek için ek güç girişine ihtiyaç duyan ürün HDMI 1.3a profilini destekliyor ve HDMI kablo uzatıcı olarak da kullanılabiliyor. Kurulumu ve kullanımı oldukça basit olan Digitus 5 Port HDMI Switch, TV'sinde HDMI girişi kalmadığı için HDMI portu kullanan cihaz alamayan, alsa da zorluk yaşayan kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıracak bir ürün.

KÜNYE
  • Türkiye temsilcisi
    Bimel
  • WEB Sitesi
    www.bimel.com.tr
  • Toplam Puan
    7/10
  • Fiyat/Performans
    7/10
  • Fiyat
    55$+KDV
ARTILAR
  • Kurulumu basit
  • Uzaktan kumanda ile birlikte geliyor
  • Kamera ve benzeri cihazlar için ön yüzde HDMI portu var
EKSİLER
  • Çalışabilmek için ek güç girişine ihtiyaç duyuyor

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cancancan23 10 yıl
ben yurtdışından siparişle aldım 3lü ve uzaktan kumandalı fakat kullandığım cihaz hem küçük ve ek güç girişine ihtiyaç yok bilmeyen arkadaşların araştırması dileğiyle ve fiyatta önemli dikkat
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dammak 10 yıl
Ben Digitus'un bu HDMI cihazını yaklaşık 8 aydır kullanıyorum ve son derecede memnunum.

Konuya ilişkin incelemeler için aşağıdaki linke bakabilirsiniz.

forum.donanimhaber.com/...
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dvorjak 10 yıl
speed step evindeki switch için yorum yapamayacağım, ama malesef teorik olarak aktif bir switchin TV ye bağlanarak hdmidan beslenmesi mümkün değil. burada detaylı teknik açıklamanın bir anlamı yok. görüşmek istersen mail atabilirsin, adresimi biliyorsundur zaten.
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dvorjak 10 yıl
eksiler kısmındaki "çalışması için ekstra güç gereksinimine ihtiyaç duyuyor" kısmı biraz bilgisizlikden sanırım. HDMI spesifikasyonunda tanımlı konnektör üzerinden iletilebilecek güç maksimum 5V/50mA olup böyle bir uygulama için yeterli değildir. ayrıcada verici cihazdan alıcı cihaza yönünde olduğundan zaten switch için bu da kullanılamaz. Bir tasarımı eleştirirken biraz araştırma yapmakda fayda var değilmi?
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Mr_Thunder 10 yıl
Faydalı alet ama fiyatı anlamsız pahalı bazı web sitelerinde görmüştüm. 5'li olanı 230 TL idi. O parayı vermektense her seferinde kabloyu iki saniye üşenmeyip takıp çıkarmayı tercih eder vatandaş. O dediğiniz fiyata satan bir yer görmedim.
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max975 10 yıl
güzel kullanışlı birşey
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