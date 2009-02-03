HDTV'ler ile hayatımıza giren HDMI portu bu gün DVD oynatıcılardan oyun konsollarına kadar geniş bir alanda kullanılıyor. Evinizde HDMI portunu kullanan birden fazla cihaz var ise bu cihazları televizyonunuza bağlamakta sorun yaşabilirsiniz. Zira bir kaç sene önceki LCD TV'lerin çoğunda 1 veya 2 HDMI portu bulunmakta. Digitus'un 5 Port HDMI Switch'i 1 HDMI Poprtuna 5 adet HDMI destekli cihaz bağlamanızı sağlayarak TV'lerdeki ek HDMI portu ihtiyacını en aza indiriyor.

Kamera ve benzeri taşınabilir cihazların bağlantısını kolaylaştırmak için 1'i önde 4 tanesi arkada olmak üzere 5 HDMI girişine ve 1 HDMI çıkışına sahip olan ürün, görüntü kaynaklarından sadece 1 tanesi çalışıyorsa bunu otomatik olarak çıkışa iletebiliyor. Fakat cihaza bağlı olan görüntü kaynaklarından 2 veya daha fazlası aynı anda aktif ise çalışan cihazı çıkışa aktarabilmek için kullanıcının seçim yapmasını istiyor. Seçim için cihazla birlikte gelen uzaktan komanda veya cihaz üzerinde yer alan Select tuşu kullanılabiliyor.

Çalışabilmek için ek güç girişine ihtiyaç duyan ürün HDMI 1.3a profilini destekliyor ve HDMI kablo uzatıcı olarak da kullanılabiliyor. Kurulumu ve kullanımı oldukça basit olan Digitus 5 Port HDMI Switch, TV'sinde HDMI girişi kalmadığı için HDMI portu kullanan cihaz alamayan, alsa da zorluk yaşayan kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıracak bir ürün.

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Bimel

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7/10

7/10 Fiyat/Performans

7/10

7/10 Fiyat

55$+KDV ARTILAR Kurulumu basit

Uzaktan kumanda ile birlikte geliyor

Kamera ve benzeri cihazlar için ön yüzde HDMI portu var EKSİLER Çalışabilmek için ek güç girişine ihtiyaç duyuyor