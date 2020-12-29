Dijital Rubik küp WOWCube satışa çıkıyor

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CES 2020 fuarında katılımcı oylarıyla en yenilikçi ürün seçilen ve CES 2021 fuarının da onur konuğu olan dijital Rubik küp olarak tanımlayabileceğimiz WOWCube kısa süre içerisinde satışa başlamayı planlıyor.

WOWCube nedir?

WOWCube dijital bir Rubik küp olarak tanımlanabilir ancak yetenekleri bundan çok fazlası. Ürün bildiğimiz dörtlü minik Rubik küplere benziyor. Bununla birlikte donanımı gereği standart Rubik küpten biraz daha büyük.

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Toplamda 24 yüzeyi olan küpün tüm yüzeyleri IPS LCD ekranla kaplanmış. Ekranlar 240x240 piksel çözünürlüğünde. 8 adet mikro kontrolcü ekranları kontrol etmenizi sağlıyor. Kontrolcüler toplamda 1.7GHz hızına çıkabiliyor. 6 eksenli jiroskop ve ivme ölçer hareketleri takip ediyor. 8 kanallı ses sistemi yanında Bluetooth 4.2 mevcut.

Etkileşim ise parçaları çevirdiğinizde veya küpü hareket ettirdiğinizde gerçekleşiyor. Her ekran birbirine akıllı bağlantılar ile otomatik olarak verileri iletiyor. 8 saat oynanabilen küp hızlı şarjı da destekliyor.

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WOWCube için Android ve iOS uygulamaları mevcut. Tüm oyunlar bu uygulama üzerinden küpe aktarılıyor. Farklı bir tasarımı olduğu için içerik açısından önemli bir potansiyele sahip. Standart Rubik küp oyunu yanında boruları birleştirme, labirent veya arcade tarzı oyunlar oynanabiliyor.

Ayrıca ekranları widget olarak kullanabilme, akıllı ev sistemlerini kontrol etme, ekranda çeşitli bilgileri yansıtma şeklinde sayısız imkan mevcut. Şimdiden pek çok içerik mağazada yerini almış. Yaz aylarında prototip üretimine geçen WOWCube ürünü CES 2021 sonrasında satış detaylarını açıklayacak.

https://wowcube.com/

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