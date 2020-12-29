Dijital Rubik küp WOWCube satışa çıkıyor

CES 2020 fuarında katılımcı oylarıyla en yenilikçi ürün seçilen ve CES 2021 fuarının da onur konuğu olan dijital Rubik küp olarak tanımlayabileceğimiz WOWCube kısa süre içerisinde satışa başlamayı planlıyor.
WOWCube nedir?
WOWCube dijital bir Rubik küp olarak tanımlanabilir ancak yetenekleri bundan çok fazlası. Ürün bildiğimiz dörtlü minik Rubik küplere benziyor. Bununla birlikte donanımı gereği standart Rubik küpten biraz daha büyük.
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Toplamda 24 yüzeyi olan küpün tüm yüzeyleri IPS LCD ekranla kaplanmış. Ekranlar 240x240 piksel çözünürlüğünde. 8 adet mikro kontrolcü ekranları kontrol etmenizi sağlıyor. Kontrolcüler toplamda 1.7GHz hızına çıkabiliyor. 6 eksenli jiroskop ve ivme ölçer hareketleri takip ediyor. 8 kanallı ses sistemi yanında Bluetooth 4.2 mevcut.
Etkileşim ise parçaları çevirdiğinizde veya küpü hareket ettirdiğinizde gerçekleşiyor. Her ekran birbirine akıllı bağlantılar ile otomatik olarak verileri iletiyor. 8 saat oynanabilen küp hızlı şarjı da destekliyor.
WOWCube için Android ve iOS uygulamaları mevcut. Tüm oyunlar bu uygulama üzerinden küpe aktarılıyor. Farklı bir tasarımı olduğu için içerik açısından önemli bir potansiyele sahip. Standart Rubik küp oyunu yanında boruları birleştirme, labirent veya arcade tarzı oyunlar oynanabiliyor.
Ayrıca ekranları widget olarak kullanabilme, akıllı ev sistemlerini kontrol etme, ekranda çeşitli bilgileri yansıtma şeklinde sayısız imkan mevcut. Şimdiden pek çok içerik mağazada yerini almış. Yaz aylarında prototip üretimine geçen WOWCube ürünü CES 2021 sonrasında satış detaylarını açıklayacak.
https://wowcube.com/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.
Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)
Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...
Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.
Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.
5 senelik haber tebrikler
Asdaşlskjdapda çok iyi be