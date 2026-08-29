Edifier K200 üst seviye karaoke sunuyor

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Son dönemde kablosuz hoparlör segmentinde Karaoke setleri öne çıkmaya başladı. Ses ürünleri ile yakından tanıdığımız Edifier markası hem kablosuz hoparlör hem de Karaoke seti olabilen yeni ürününü tanıttı.

Edifier K200 özellikleri ve fiyatı

Edifier K200 karaoke seti retro bir tasarıma sahip. Ahşap hissiyatı veren kaplama üzerinde büyük bir kulp yer alıyor. Fiziksel kontroller üst kısımda konumlanırken ön alt kısımdaki RGB aydınlatma da çalan müziğe göre tepki verebiliyor. Taşıma çantası işe bütün bileşenleri içerisinde barındırabiliyor.

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Hoparlör 28W sürekli güç üretiyor ve 56W pik çıkış verebiliyor. 22mm ipek kaplama Tweeter yanında 53 × 93mm yarış pisti şekilli orta bass sürücü yer alıyor. Bluetooth 6.0 ile aynı anda iki cihaza bağlanırken hafıza kartı ve ses kartı ile de müzikleri alabiliyor. RGB efektleri kapalı set yaklaşık 17 saat kullanılabiliyor.

32-bit DSP yongası ses işlemeyi üzerine alırken farklı ses ve karaoke efektleri de sunuluyor. İki kablosuz mikrofon işe kendi ses seviyesi ve ses efektleri düğmelerine sahip. Böylece iki kişi karaoke yaparken aynı ayarları kullanmalarına gerek kalmıyor ve hoparlör farklı ses ve vokal tarzlarını da algılayabiliyor. Edifier K200 karaoke seti 119$ fiyat etiketine sahip.

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