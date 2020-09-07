Dirt 5 bir kere daha ertelendi

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Codemasters’ın heyecanla beklenen Colin McRae Rally serisinin 14. oyunu erteleme kararıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Yeni yapımın bir kere daha ertelenmesi oyuncuları üzdü.

Off-road yarış temalı Dirt 5 Gamescom’da 2020 yılının en iyi yarış oyunu ödülü almasının üzerine oyuncuların beklentisi bir kat daha yükselmişti. Buna karşın önceleri 9 Ekim’e zamanlanan yapım 16 Ekim’e ertelenmişti.

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Dirt 5 bir daha ertelendi

Codemasters yaptığı duyuruyla yeni bir erteleme haberi daha verdi. Firma aldığı karara sebep olaraksa yeni nesil konsolların çıkışından daha iyi faydalanmak istediklerini gösterdi.

Oyuncuların 6 Kasım’a kadar beklemesi gerekirken daha tuzlu DIRT 5 Amplified Edition’ı satın alanlar 3 Kasım’dan itibaren Dirt 5’i deneyimleyebilecek.

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Diğer taraftan halen netleşmeyen yeni nesil konsolların çıkış tarihine de ışık tutuyor. Daha önce Xbox Series X için yayınlanan kısa tanıtım videosunda tatil dönemine işaret edilse de Playstation 5 için henüz bir açıklama yapılmadı.

https://mspoweruser.com/dirt-5-delay-xbox-series-x-ps5-launch-advantage/

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