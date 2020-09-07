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    Dirt 5 bir kere daha ertelendi

    Merakla beklenen yeni Dirt yapımı en son ekim ayının ortalarına ertelenmişti. Yeni alınan erteleme kararı yeni nesil konsolların çıkış tarihine de işaret ediyor olabilir.
    4 gün
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    Oyunlar
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Dirt 5 bir kere daha ertelendi
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    Codemasters’ın heyecanla beklenen Colin McRae Rally serisinin 14. oyunu erteleme kararıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Yeni yapımın bir kere daha ertelenmesi oyuncuları üzdü.

    Off-road yarış temalı Dirt 5 Gamescom’da  2020 yılının en iyi yarış oyunu ödülü almasının üzerine oyuncuların beklentisi bir kat daha yükselmişti. Buna karşın önceleri 9 Ekim’e zamanlanan yapım 16 Ekim’e ertelenmişti.

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    Dirt 5 bir daha ertelendi

    Codemasters yaptığı duyuruyla yeni bir erteleme haberi daha verdi. Firma aldığı karara sebep olaraksa yeni nesil konsolların çıkışından daha iyi faydalanmak istediklerini gösterdi.

    Oyuncuların 6 Kasım’a kadar beklemesi gerekirken daha tuzlu DIRT 5 Amplified Edition’ı satın alanlar 3 Kasım’dan itibaren Dirt 5’i deneyimleyebilecek.

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    Diğer taraftan halen netleşmeyen yeni nesil konsolların çıkış tarihine de ışık tutuyor. Daha önce Xbox Series X için yayınlanan kısa tanıtım videosunda tatil dönemine işaret edilse de Playstation 5 için henüz bir açıklama yapılmadı.



    https://mspoweruser.com/dirt-5-delay-xbox-series-x-ps5-launch-advantage/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    byvolcan (volkan ) 4 gün
    20 günlük erteleme çokta önemli değil

    ön sipariş geçtim bekliyorum..
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    jem991 (Adnan Balcı) 4 gün
    Dirt 4 ü atlayıp bizden dört dörtlük oyun deme şansını aldıkları zaman dirt benim için bitmişti
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    brnk (Burak Demirbas) 4 gün jem991
    Nasıl atladılar ? Dirt 4 çıkalı iki sene oluyor 🧐
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    Philipp_Plein (Philipp Plein) 4 gün jem991
    Atladılar derken?
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