Discovery Sport'un Plug-in Hybrid seçeneği Türkiye'de

Bundan tam 1 yıl önce 2.0 litre dizel motor seçeneğiyle Türkiye'ye gelen makyajlı Land Rover Discovery Sport, Plug-in Hybrid (Şarj edilebilir hibrit) motor seçeneğine kavuştu. Discovery Sport Plug-in Hybrid'in fiyatı 875.950 TL'den başlıyor.

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Yeni Discovery Sport Plug-in Hybrid'de 1.5 litrelik üç silindirli turbo motor, elektrik motoruyla destekleniyor. Bu sayede toplamda 300 beygir güce ulaşan otomobil gücünü dört tekerleğe birden aktarıyor. 0-100 km/s hızlanmasını 6.6 saniyede tamamlayan Discovery Sport Plug-in Hybrid, WLTP ortalama yakıt tüketim değerlerine göre 100 kilometrede 1.6 lt yakıt tüketiyor. Söz konusu modelin saf elektrikli sürüş menzili de WLTP'ye göre 64 kilometre olarak açıklandı.

Tam Boyutta Gör

Discovery Sport Plug-in Hybrid, tüm donanım seviyeleriyle (S, SE, HSE, R-Dynamic S, R-Dynamic SE, R-Dynamic HSE) tercih edilebiliyor. Premium Transverse Architecture (PTA) platformuna geçiş yapan ve bu sayede gövde sertliği öncesine göre yüzde 13 artırılan Discovery Sport ile ilgili diğer detaylara buradaki haberimizden göz atabilirsiniz.

Güncel Discovery Sport modeli bundan 1 yıl önce satışa sunulduğunda 2.0 D150 motorlu S donanım seviyeli giriş versiyonu 523 bin TL'den giriş yapmıştı. Şimdi aynı modelin fiyatını 907 bin TL olarak görmekteyiz. Discovery Sport Plug-in Hybrid fiyatları ise şöyle:

S 1.5 PHEV300 875.950 TL SE 1.5 PHEV300 919.248 TL HSE 1.5 PHEV300 983.713 TL R-Dynamic S 1.5 PHEV300 919.248 TL R-Dynamic SE 1.5 PHEV300 962.545 TL R-Dynamic HSE 1.5 PHEV300 1.027.011 TL

Discovery Sport fotoğraf galerisi

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