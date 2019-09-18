Makyajlı Land Rover Discovery Sport Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Geçtiğimiz günlerde yeni Defender’ı görücüye çıkarmanın heyecanını yaşayan Land Rover’ın makyajlanan Discovery Sport modeli Türkiye’de satışa sunuldu. Altı farklı donanım paketi ile satışa çıkan makyajlı 2019 Discovery Sport’un başlangıç fiyatı 523 bin TL.

Tıpkı yeni Evoque’da olduğu gibi 2019 Land Rover Discovery Sport modelinde de şirketin Premium Transverse Architecture adı verilen platformuna geçiş yapıldı. Elektrikli motorlara uygun altyapı sunan bu yapı sayesinde gövde sertliği de makyaj öncesine göre yüzde 13 oranında artırıldı. Aynı zamanda yaşam alanına yansıyan gürültü ve titreşim de büyük oranda azaldı.

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Makyajlı 2019 Land Rover Discovery Sport’un tasarımında küçük ama fark edilebilir yenilikler yapıldı. Markanın yeni tasarım dili doğrultusunda yenilenen ön ve arka tampon, daha dinamik görünen LED farlar, yeni ön panjur ve 18 – 21 inç arasında değişen alaşım jantları bu değişimler arasında göstermek mümkün. İç tarafta ise yeni üç kollu direksiyona geçişle birlikte malzeme kalitesinin de artırılmış olması söz konusu.

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Makyajlı 2019 Land Rover Discovery Sport’un kaputu altında 150 beygir güç ve 380 Nm tork üreten 2.0 litre dizel ünite mevcut. Gücünü 9 ileri otomatik şanzıman ile dört tekerleğe birden aktaran bu motor seçeneğinde 48V hafif hibrit (MHEV) desteği söz konusu. Bu versiyonda 17 km/s’in altındaki hızlarda sürücü fren pedalına bastığında içten yanmalı motor kapatılıyor ve frenleme esnasında elde edilen enerji bataryalarda depolanıyor. Bu enerji daha sonra içten yanmalı motora destek için elektrik motorunda kullanılıyor.

Makyajlı 2019 Land Rover Discovery Sport’ta 180 beygir güç ve 430 Nm torka sahip 2.0 litre dizel motor seçeneği de bulunuyor. Bu versiyon da gücünü 9 ileri otomatik şanzımanla dört tekerleğe iletiyor. Türkiye’de S, SE, HSE, R-Dynamic S, R-Dynamic SE ve R-Dynamic HSE olmak üzere altı farklı donanım seçeneğiyle satılan makyajlı Discovery Sport’ta 5+2 koltuk seçeneği de opsiyon olarak sunuluyor.

Türkiye'de 523 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan 2019 Land Rover Discovery Sport'un Avrupa'daki başlangıç fiyatı ise 37 bin euro.