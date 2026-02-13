-37°C'de mahsur kalındığında Tesla Model 3 ne kadar süre sıcak tutar? İşte cevabı

Tam Boyutta Gör Kanadalı YouTuber FrozenTesla, ülkede kışın en soğuk günlerinden birinde 2024 Tesla Model 3 Long Range AWD aracıyla bir test gerçekleştirdi. YouTuber, -37°C gibi oldukça soğuk bir havada araç içerisinde ne kadar kalabileceğini test etti.

Amaç, aracın kabini sıcak tutmak için ne kadar enerji harcadığını ve test sonunda tekrar şarj etmenin maliyetinin ne olacağını görmekti. Bunun için aracı 12 saat boyunca dışarıda bıraktı ve sonuçları kaydetti. Deney, gece 23.00 civarında, batarya doluluk oranı %80 iken başladı. Araç Kamp Modu'na alındı, klima ise 15,5°C sıcaklığa ayarlandı. Çok sıcak bir derece olmasa da, dondurucu bir gecede yolcuların güvenliğini sağlamaya yeterli.

12 saatte %40 şarj tüketti

YouTuber, 9 saatin sonunda bataryanın %30’unun tüketildiğini tespit etti. Deney 12 saat sonra bittiğinde ise batarya seviyesi %40’a düştü. Yani araç, kabini sıcak tutmak için bataryanın %40’ını kullandı. Bu da, %100 şarjla otomobilin 30 saat boyunca içindekileri sıcak tutabileceği anlamına geliyor. Kullanıcı ayrıca, aşırı soğuğun araca zarar verip vermediğini kontrol etti. Bagaj kapağı normal şekilde açıldı, camlar sorunsuz çalıştı ve şarj kapağı da soğuktan etkilenmedi.

Daha sonra araç garaja alındı ve tekrar %80’e kadar şarj edildi. Bu işlem için bataryaya toplam 36 kWh enerji verildi. Bu da saatte yaklaşık 3 kWh tüketim anlamına geliyor. ABD’de ortalama elektrik fiyatı olan 0,189 dolar/kWh üzerinden hesaplandığında, deneyin maliyeti yaklaşık 6,8 dolar oldu. Ülkemize uyarlarsak, ev elektriğinin üst kademesi kWh başına 4 TL alındığında, aynı deney 144 TL'ye mal oluyor. Tabi, hızlı şarj istasyonlarında şarj edilirse bu maliyet 4 kata kadar artabilir.

Sonuçlara göre Model 3, kabini sıcak tutmak için her saat bataryasının %3,33’ünü harcıyor. Eğer mahsur kaldığınızda batarya %30 seviyesindeyse, teorik olarak yaklaşık 9 saat dayanabilir. Ancak sonrasında hareket etmek için enerji kalmayacağından, 6–7 saat aracı açık tutmak daha mantıklı. Böylece en azından bir şarj istasyonuna ya da eve gidecek kadar enerji kalır. Tabi, Türkiye'de bu seviyede soğuklar pek yaşanmadığı için, çok daha uzun süre araç içerisinde kalmak mümkün.

