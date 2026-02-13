ABD yönetimi, araçlardaki Start/Stop özelliğine son veriyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ABD’deki Donald Trump yönetimi, araç üreticilerine sunulan start/stop (başlat/durdur) özelliği kredilerini kaldıracağını açıkladı. Bu adım, sera gazı emisyonlarını azaltmayı hedefleyen çevre düzenlemelerinin geniş çaplı bir şekilde geri çekilmesinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Start/stop teknolojisi, özellikle yeni model araçlarda yaygın olarak kullanılıyor ve araçlar durduğunda (örneğin kırmızı ışıkta beklerken) benzinli motoru otomatik olarak kapatıyor. ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), yaptığı açıklamada bu teknolojiyi “neredeyse evrensel olarak nefret edilen” bir özellik olarak nitelendirdi.

Bugün piyasadaki araçların yaklaşık üçte ikisi start/stop özelliği ile üretiliyor. Amaç, içten yanmalı motorların yakıt verimliliğini artırmak ve karbon emisyonlarını azaltmak. Bazı analizler, özelliğin sürüş koşullarına bağlı olarak yakıt ekonomisini yaklaşık %7 ile %26 arasında artırabildiğini ortaya koyuyor.

Ancak Trump yönetimi, bu özelliğin araç fiyatlarını son yıllarda önemli ölçüde artırdığını öne sürüyor. EPA Yönetici Lee Zeldin, Beyaz Saray’daki açıklamasında, düzenleme değişikliğinin tüketicilere yeni araç alımlarında ortalama 2.400 dolar tasarruf sağlayacağını belirtti.

Start/Stop özelliğinin geleceği

Tam Boyutta Gör Trump yönetimi perşembe günü araçlardan, kamyonlardan ve enerji santrallerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını düzenlemeyeceğini açıkladı. Bu adım, karbon dioksit ve metan gibi sera gazlarının federal düzeyde düzenlenmesini mümkün kılan sera gazı “Tehlike Tespiti” uygulamasını resmi olarak yürürlükten kaldırıyor.

Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, Tehlike Tespiti’nin iptalinin Amerikan otomotiv endüstrisine zarar veren ve araç fiyatlarını artıran Obama dönemi politikalarını sona erdirdiğini belirtti. Bu kararın, 1,3 trilyon doların üzerinde düzenleyici maliyeti ortadan kaldırarak araç fiyatlarının düşmesine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Bu bağlamda EPA, start/stop özelliğini araçlarına ekleyen üreticilere verilen kredileri de kaldıracağını duyurdu. Çoğu araçta sürücüler bu özelliği kapatabiliyor ancak tamamen devre dışı bırakmak mümkün değil. Bu da her sürüşte özelliğin manuel olarak kapatılmasını gerektiriyor.

Trump yönetimi, araç fiyatlarını artıran etkenlerden biri olarak çevre düzenlemelerini gösteriyor. Cox Automotive verilerine göre ortalama yeni araç fiyatı son 10 yılda yaklaşık %43 artarak 50.000 dolara ulaşmış durumda.

Otomobil üreticileri ise Trump yönetiminin düzenleme değişikliğini genel olarak olumlu karşıladı. Ford, yaptığı açıklamada, “mevcut emisyon standartları ile müşteri tercihleri arasındaki dengesizliği giderme” çabasını takdir ettiğini belirtti.

Stellantis ise kararın, Amerikalılara istedikleri, ihtiyaç duydukları ve karşılayabilecekleri geniş araç seçenekleri sunmaya devam etmelerini sağladığı için memnuniyetle karşılandığını belirtti. Şirket, buna BEV, REEV, hibrit ve verimli içten yanmalı motorlu araçlar dahil olmak üzere tüm araç yelpazesinin dahil olduğunu vurguladı.

