Ford’un eller serbest sürüş sistemi BlueCruise inceleme altında

Federal verilere göre Ford, BlueCruise’ın 2021’de kullanıma sunulmasından bu yana otomatik sürüş teknolojileriyle bağlantılı 32 kazayı yetkililere bildirdi. Bu kazaların üçünde can kaybı yaşandı. Soruşturma özellikle sistemin sabit cisimleri algılama performansına, daha da önemlisi düşük ışık koşullarındaki davranışına odaklanıyor.
BlueCruise nasıl çalışıyor?
BlueCruise radar sensörleri, kameralar ve gelişmiş yazılımları bir araya getirerek önceden haritalanmış otoyollarda direksiyon ve hız kontrolünü üstlenebiliyor. Sistem, şerit konumunu otomatik olarak koruyabiliyor, trafik akışına göre hız ayarlayabiliyor ve sürücünün dikkatinin dağıldığını algıladığında görsel ile işitsel uyarılar veriyor. Direksiyon arkasına yerleştirilen bir kamera, sürücünün göz hareketlerini izleyerek yola odaklanıp odaklanmadığını denetliyor. Sürücülerin ellerini direksiyondan çekmesine izin verilse de, gözlerin yolda olması zorunlu.
Ford sürücüleri suçluyor
Şirket, güvenlik mekanizmalarının tasarlandığı şekilde çalıştığını ve kazaların çoğunun sürücü dikkatsizliği ya da sistemin yanlış kullanımıyla bağlantılı olduğunu savunuyor. Ford, yaptığı açıklamada “Sürücüler dikkatli olursa, sistem yardımsız sürüşten daha güvenlidir” dedi.
Ford’un karşı karşıya olduğu inceleme, sektördeki diğer oyuncular için de tanıdık bir tabloyu yansıtıyor. Tesla’nın Autopilot sistemi, GM’in Super Cruise çözümü ve Waymo’nun sürücüsüz robotaksileri de benzer şekilde teknoloji ile kullanıcı beklentisi arasındaki uyumsuzluk nedeniyle düzenleyici denetimlere konu oldu. Regülatörler açısından temel soru, yarı otonom sistemlerin yaygınlaştığı hibrit sürüş döneminde sorumluluğun nasıl tanımlanacağı.
Öte yandan hem Ford’un kendi erken dönem testlerinde hem de gerçek yol kullanımında, sürücülerin sistemin sınırlarını zaman zaman yanlış yorumladığı görüldü. Bazı kullanıcıların kontrol devri uyarılarını kaçırdığı, sistemin otonomi seviyesini olduğundan yüksek değerlendirdiği ve özellikle yüksek hızlarda sabit nesnelere karşı teknik sınırlamaları yeterince kavrayamadığı tespit edildi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: