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    Disney+’ın 150 milyon abonesi olduğu açıklandı

    Amerika merkezli dünyanın en büyük dijital platformlarından olan Disney+, abone sayısını 7 milyon arttırarak toplamda dünya üzerinde 150 milyon aboneye ulaştığını açıkladı.

    Disney+’ın 150 milyon abonesi olduğu açıklandı Tam Boyutta Gör

    Amerika merkezli dünyanın en büyük dijital platformlarından olan Disney+, abone sayısını 7 milyon arttırarak toplamda dünya üzerinde 150 milyon aboneye ulaştığını açıkladı.

    Yaklaşık 1 sene önce Türkiye pazarına giren ve hatrı sayılır bir kitle kazanan Disney+, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk hakkında yaptığı diziyi Atatürk düşmanlarının tepkisi sonrası yayınlamaktan vazgeçtikten sonra gündeme gelmişti ve çok ciddi bir boykota uğramıştı.

    Atatürk’ü anlatan dizi 2’ye bölünerek sinema filmine dönüşürülse de konuyla alakalı tartışmalar hala bitmiş değil.

    Disney+ CEO’su Bob Iger dünya üzerindeki abone sayısı artışı ile açıklama yaptı.

    Iger, “Elde ettiğimiz sonuçlar geride bıraktığımız yıl boyunca kaydettiğimiz ilerlemeyi gözler önüne koydu. Hâlâ yapacak çok işimiz var. Çalışmalarımız sayesinde sorunları düzeltme ve işletmeleri yeniden kurma fırsatı bulduk. İleride işletmeyi her alanda geliştirmeyi planlıyoruz.” dedi.

    Disney ayrıca Disney+ ve Hulu'yu tek bir uygulamada bir araya getirmeyi planladığını da açıkladı. İki platformun birleştirildiği uygulamanın beta testleri önümüzdeki ay başlayacak. Hulu, 1 Aralık'tan itibaren Disney'e ait olacak. Disney+/Hulu uygulamalarının tamamen birleşmesi ise 2024 baharında gerçekleşecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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