Disney+’ın 150 milyon abonesi olduğu açıklandı

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Amerika merkezli dünyanın en büyük dijital platformlarından olan Disney+, abone sayısını 7 milyon arttırarak toplamda dünya üzerinde 150 milyon aboneye ulaştığını açıkladı.

Geri viteste dünya rekoru kırıldı 13 sa. önce eklendi

Yaklaşık 1 sene önce Türkiye pazarına giren ve hatrı sayılır bir kitle kazanan Disney+, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk hakkında yaptığı diziyi Atatürk düşmanlarının tepkisi sonrası yayınlamaktan vazgeçtikten sonra gündeme gelmişti ve çok ciddi bir boykota uğramıştı.

Atatürk’ü anlatan dizi 2’ye bölünerek sinema filmine dönüşürülse de konuyla alakalı tartışmalar hala bitmiş değil.

Disney+ CEO’su Bob Iger dünya üzerindeki abone sayısı artışı ile açıklama yaptı.

Iger, “Elde ettiğimiz sonuçlar geride bıraktığımız yıl boyunca kaydettiğimiz ilerlemeyi gözler önüne koydu. Hâlâ yapacak çok işimiz var. Çalışmalarımız sayesinde sorunları düzeltme ve işletmeleri yeniden kurma fırsatı bulduk. İleride işletmeyi her alanda geliştirmeyi planlıyoruz.” dedi.

Disney ayrıca Disney+ ve Hulu'yu tek bir uygulamada bir araya getirmeyi planladığını da açıkladı. İki platformun birleştirildiği uygulamanın beta testleri önümüzdeki ay başlayacak. Hulu, 1 Aralık'tan itibaren Disney'e ait olacak. Disney+/Hulu uygulamalarının tamamen birleşmesi ise 2024 baharında gerçekleşecek.

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