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    Anlık Bildirim

    Disney Plus Türkiye fiyatlarına yüzde 20 zam geldi: İşte yeni fiyatlar

    Dizi, film ve belgesel izleme platformu Disney+ Türkiye fiyatı ciddi bir oranda zamlandı. 2024 yılındaki ikinci fiyat artışıyla birlikte aylık Disney+ abonelik ücreti 164,99 TL’ye yükselmiş oldu.
    Disney Plus Türkiye fiyatlarına yüzde 20 zam geldi: İşte yeni fiy Tam Boyutta Gör
    Disney+ Türkiye abonelik ücreti kısa bir süre önce ciddi bir oranda zamlandı. Yeni fiyat artışı, 2024 yılında yapılan ikinci zam olarak da kayıtlara geçti. Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic gibi içerikleri barındıran Disney+, abonelik ücretlerine yaklaşık yüzde 20 oranında zam uyguladı.

    Disney Plus için bir zam daha

    Disney+ abonelik fiyatları gelen son zam sonrasında aylık 134,99 TL’den 164,99 TL’ye yükselmiş oldu. Benzer şekilde 1.349,90 TL olan yıllık abonelik ücreti ise 1,649 TL seviyesine çıktı.

    Yapılan açıklamaya göre güncel fiyatların 17 Ekim 2024 itibarıyla yeni üyelikler için geçerli olduğu belirtildi. Eğer bu tarihten önce bir üyelik satın aldıysanız güncel fiyatlandırma, 21 Kasım 2024 tarihinde veya sonrasındaki fatura döngüsünde yansıyacak.

    Disney+ abonelik fiyatları bundan önce Şubat 2024’te zamlanmıştı. O tarihte fiyatlar yüzde 100 oranında artış göstermişti. Yeni fiyat artışı ise yüzde 22 oranıyla gerçekleşti. Disney+ ayrıca geçtiğimiz ay “Ekstra Üye” özelliğini de Türkiye’de aktif hale getirmişti. Hanenizin bir parçası olmasa bile bir aile üyenizi veya arkadaşınızı Disney+ üyeliğinize eklemek ücretli Ekstra Üye özelliği gerçekleştirilebiliyor. Bununla birlikte şifre paylaşma dönemi de noktalanmış oldu. Bu arada Disney, Ekstra Üye için güncel ücretlendirmeyi açıklamadı. Bu fiyatlandırma daha önce 134,99 TL olarak açıklanmıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    sultanneb 2 saat önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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