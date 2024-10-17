Disney Plus Türkiye fiyatlarına yüzde 20 zam geldi: İşte yeni fiyatlar

Disney Plus için bir zam daha
Disney+ abonelik fiyatları gelen son zam sonrasında aylık 134,99 TL’den 164,99 TL’ye yükselmiş oldu. Benzer şekilde 1.349,90 TL olan yıllık abonelik ücreti ise 1,649 TL seviyesine çıktı.
Yapılan açıklamaya göre güncel fiyatların 17 Ekim 2024 itibarıyla yeni üyelikler için geçerli olduğu belirtildi. Eğer bu tarihten önce bir üyelik satın aldıysanız güncel fiyatlandırma, 21 Kasım 2024 tarihinde veya sonrasındaki fatura döngüsünde yansıyacak.
Disney+ abonelik fiyatları bundan önce Şubat 2024’te zamlanmıştı. O tarihte fiyatlar yüzde 100 oranında artış göstermişti. Yeni fiyat artışı ise yüzde 22 oranıyla gerçekleşti. Disney+ ayrıca geçtiğimiz ay “Ekstra Üye” özelliğini de Türkiye’de aktif hale getirmişti. Hanenizin bir parçası olmasa bile bir aile üyenizi veya arkadaşınızı Disney+ üyeliğinize eklemek ücretli Ekstra Üye özelliği gerçekleştirilebiliyor. Bununla birlikte şifre paylaşma dönemi de noktalanmış oldu. Bu arada Disney, Ekstra Üye için güncel ücretlendirmeyi açıklamadı. Bu fiyatlandırma daha önce 134,99 TL olarak açıklanmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...