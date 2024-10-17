Disney Plus Türkiye fiyatlarına yüzde 20 zam geldi: İşte yeni fiyatlar

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Tam Boyutta Gör Disney+ Türkiye abonelik ücreti kısa bir süre önce ciddi bir oranda zamlandı. Yeni fiyat artışı, 2024 yılında yapılan ikinci zam olarak da kayıtlara geçti. Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic gibi içerikleri barındıran Disney+, abonelik ücretlerine yaklaşık yüzde 20 oranında zam uyguladı.

Disney Plus için bir zam daha

Disney+ abonelik fiyatları gelen son zam sonrasında aylık 134,99 TL’den 164,99 TL’ye yükselmiş oldu. Benzer şekilde 1.349,90 TL olan yıllık abonelik ücreti ise 1,649 TL seviyesine çıktı.

Yapılan açıklamaya göre güncel fiyatların 17 Ekim 2024 itibarıyla yeni üyelikler için geçerli olduğu belirtildi. Eğer bu tarihten önce bir üyelik satın aldıysanız güncel fiyatlandırma, 21 Kasım 2024 tarihinde veya sonrasındaki fatura döngüsünde yansıyacak.

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Disney+ abonelik fiyatları bundan önce Şubat 2024’te zamlanmıştı. O tarihte fiyatlar yüzde 100 oranında artış göstermişti. Yeni fiyat artışı ise yüzde 22 oranıyla gerçekleşti. Disney+ ayrıca geçtiğimiz ay “Ekstra Üye” özelliğini de Türkiye’de aktif hale getirmişti. Hanenizin bir parçası olmasa bile bir aile üyenizi veya arkadaşınızı Disney+ üyeliğinize eklemek ücretli Ekstra Üye özelliği gerçekleştirilebiliyor. Bununla birlikte şifre paylaşma dönemi de noktalanmış oldu. Bu arada Disney, Ekstra Üye için güncel ücretlendirmeyi açıklamadı. Bu fiyatlandırma daha önce 134,99 TL olarak açıklanmıştı.

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Disney Plus Türkiye fiyatlarına yüzde 20 zam geldi: İşte yeni fiy