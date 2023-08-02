Disney Plus’dan beklenen “Atatürk” açıklaması geldi

Tam Boyutta Gör Disney Plus’da tüm dünya ile aynı zamanda 29 Ekim tarihinde yayınlanası planlanan “Atatürk” dizisi hakkında The Walt Disney Company’den beklenen açıklama geldi. Atatürk dizisi Ermeni lobisinin hedef göstermesi ardından resmen platformdan kaldırıldı. Disney Türkiye, Atatürk dizisinin FOX TV’de ve ardından sinemalarda yayınlanacağını açıkladı.

Disney Plus, tüm dünyada yayınlayacağı ‘Atatürk’ isimli orijinal yapımını Amerika Ermeni Ulusal Komitesi’nin lobi faaliyetleri sonucunda platformunda yayınlamama kararı aldı. Disney Türkiye’den yapılan açıklamada, “Atatürk 29 Ekim’den itibaren FOX ekranlarında ve sinemalarda” denildi.

Atatürk, önce FOX TV’de ardından sinemalarda

Açıklamaya göre FOX ve Lanistar Medya, ‘Atatürk’ içeriğini iki film olarak televizyonda ve sinemalarda yayınlayacak. TV’ye özel ilk film, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ndaFOX kanalında yayınlanacak. Ardından ilk film 3 Kasım’da ikinci film ise 22 Aralık tarihinde sinemalarda gösterime girecek. 2024 yazında ise her iki film FOX ekranlarında olacak.

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"Atatürk" yapımının yayın takvimi aşağıdaki gibidir:

29 Ekim , 1. film TV özel versiyon FOX ekranlarında

, 1. film TV özel versiyon FOX ekranlarında 3 Kasım , 1. film sinemalarda

, 1. film sinemalarda 22 Aralık, 2. film sinemalarda

Bu açıklamaların ardından Disney Plus'ın Türkiye'de ciddi bir boykot kampanyasına maruz kalması bekleniyor.

Açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

Tam Boyutta Gör “FOX ve Lanistar Medya, ‘Atatürk’ içeriğini iki film olarak televizyonda ve sinemalarda yayınlayacak. TV’ye özel ilk film, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda FOX kanalında yayınlanacak ve ardından sinema filmi vizyona girecek. İkinci film ise, 22 Aralık’tan itibaren sinemalarda olacak. Her iki film de 2024 yazında FOX ekranlarında yer almaya başlayacak.

Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu ‘Atatürk’te Mustafa Kemal Atatürk’ü Aras Bulut İynemli canlandırırken, yapımcılığı Saner Ayar ve Hakan Karamahmutoğlu üstleniyor.

The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner konu hakkında şunları söyledi: “Atatürk içeriğimizi Cumhuriyetimizin 100. yılında izleyicilerimiz ile buluşturuyoruz. İçerik stratejimizde yapılan değişiklikler sonucunda iki film olarak planladığımız Atatürk’ün ilk TV özel versiyonunun FOX kanalımızda yayınlanmasının ardından, iki film sinemalarda ve sonrasında FOX ekranlarında olacak. Böylece, ‘Atatürk’ü çok daha geniş kitlelere ulaştırmış olacağız.”

Lanistar Medya adına Yapımcı Saner Ayar ise şöyle konuştu: “Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları kapsamında ‘Atatürk’ü Ekim ayından itibaren FOX’ta TV özel versiyonuyla yayınlayarak, çok daha geniş bir seyirci kitlesine ulaştıracak olmaktan gurur duyuyoruz. Bu çok özel yapımı iki ayrı film halinde sunacağız ve TV’nin yanı sıra sinemalarda da yayınlayarak izleyicilerimize büyük ekranda film izleme keyfi yaşatacağız.

‘Atatürk’ün güncellenen yayın takvimi aşağıdaki gibidir:

29 Ekim, 1. film TV özel versiyon FOX ekranlarında

3 Kasım, 1. film sinemalarda

22 Aralık, 2. film sinemalarda

2024 yazı, Her iki film FOX ekranlarında”

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