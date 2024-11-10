Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan en iyi filmler

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk; tüm hayatını dolu dolu geçirmiş, başarıdan başarıya koşmuş dünya tarihinin en önemli lideri ve siyasi kişiliği. Atatürk, tüm dünyanın saygı gösterdiği, fikirleri, vizyonu, karizması, her yönüyle eşsiz bir kişilik olduğundan sinemada canlandırılması en zor karakter. Buna rağmen ülkemizde zaman zaman Atatürk filmleri ön plana çıkıyor, liderimizin hayatı başarılı oyuncular tarafından canlandırılıyor. Atatürk'ü anlatan en iyi filmler burada.

En İyi Atatürk Filmleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 876189

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