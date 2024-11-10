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    Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan en iyi filmler

    Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, üstün dehası ve geniş vizyonuyla eşsiz bir lider olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan en iyi filmler burada.

    Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk; tüm hayatını dolu dolu geçirmiş, başarıdan başarıya koşmuş dünya tarihinin en önemli lideri ve siyasi kişiliği. Atatürk, tüm dünyanın saygı gösterdiği, fikirleri, vizyonu, karizması, her yönüyle eşsiz bir kişilik olduğundan sinemada canlandırılması en zor karakter. Buna rağmen ülkemizde zaman zaman Atatürk filmleri ön plana çıkıyor, liderimizin hayatı başarılı oyuncular tarafından canlandırılıyor. Atatürk'ü anlatan en iyi filmler burada.

    En iyi Atatürk filmleri ♾️

    atatürk filmleri listesi Tam Boyutta Gör
    Atatürk'ün hayatını anlatan filmlerin yanı sıra Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı dönemlerini anlatan filmlerde de Mustafa Kemal Atatürk'ü izleme şansı buluyoruz. Yalnızca 10 Kasım, 29 Ekim gibi çok özel günlerde değil, her zaman izleyebileceğiniz en iyi Atatürk filmleri burada.

    1️⃣ Atatürk 1881 - 1919 (1. film)

    Atatürk 1 filmi Tam Boyutta Gör
    Atatürk filmi, iki bölümden oluşuyor. Atatürk 1 filminde Mustafa Kemal Atatürk’ü Aras Bulut İynemli canlandırıyor. Atatürk 1881 - 1919 1. film konusu: “Askeri okuldan vatansever bir idealist olarak mezun olan Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal, üniformasından onur duyan bir Osmanlı subayıdır. Bu süreçte, Osmanlı İmparatorluğu’nun aslında yavaş yavaş, içten içe çürümeye başladığını anlar. Bir değişim gerektiği açıktır. Mustafa Kemal, sürülür, açığa alınır, zorlanır, engellenir. Fakat hiçbir engel onun ilerleyişini durduramaz.” Atatürk 1. filmini Amazon Prime Video’dan izleyebilirsiniz.
    • Yönetmen: Mehmet Ada Öztekin
    • Oyuncuları: Aras Bulut İynemli, Sarp Akkaya, Bertan Asllani
    • Süre: 2 saat 12 dakika
    • Platform: Amazon Prime Video

    2️⃣ Atatürk 1881 - 1919 (2. film)

    Atatürk 2 filmi Tam Boyutta Gör
    Atatürk 2 filminde Ulu Önder’i başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli canlandırıyor. Atatürk 1881 - 1919 2. film konusu: “1915 yılında, Gelibolu cephesinde büyük bir sınav veren Mustafa Kemal’in önündeki savaşlar yeni başlamıştır. Ardından doğu cephesinde Ruslar’a ve Suriye cephesinde de İngilizler’e karşı büyük bir mücadele verecek; sonunda 1. Dünya Savaşı’nda savaş kaybetmeyen tek Osmanlı Subayı olarak tarihe geçecektir. Fakat tüm bu başarıların üstüne İstanbul’a döndüğünde kötü bir sürprizle karşılaşacaktır…” Atatürk 2. filmini Amazon Prime Video’dan izleyebilirsiniz.
    • Yönetmen: Mehmet Ada Öztekin
    • Oyuncuları: Aras Bulut İynemli, Alican Barlas, Orkuncan İzan
    • Süre: 2 saat 21 dakika
    • Platform: Amazon Prime Video

    3️⃣ Son Akşam Yemeği

    Onur Tuna Atatürk filmi Son Akşam Yemeği Tam Boyutta Gör
    Son Akşam Yemeği, Onur Tuna’nın canlandırdığı en iyi Atatürk filmleri arasında. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde vizyona giren Son Akşam Yemeği, Cumhuriyetin ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü'nde verilen akşam yemeğini konu ediniyor. Son Akşam Yemeği Atatürk filmi konusu: “28 Ekim 1923’te Çankaya Köşkü’nde, ülkenin kaderini değiştirecek kararlara imza atılmak üzeredir. Akşam verilecek yemek için mutfakta hummalı hazırlık devam ederken, köşkün yaşlı yamağı Ahir’e köyden bir ziyaretçi gelir. Çankaya Köşkü’nün üst katında yeni bir yönetim şekline geçiş tartışılıyordur ve ertesi gün Cumhuriyet ilan edilecektir. Köşkün mutfağında ise aşçıdan yamağa tüm çalışanlar hüzün ve mutluluk dolu bu 24 saate şahitlik edecektir.”
    • Yönetmen: Levent Onan
    • Oyuncuları: Onur Tuna, Pelin Akil, Engin Senkan
    • Süre: 2 saat

    4️⃣ Çanakkale 1915

    Çanakkale savaşı konulu Atatürk filmi Tam Boyutta Gör
    Çanakkale 1915, tarih araştırmacısı ve yazar Turgut Özakman’ın Diriliş adlı romanından uyarlanan Atatürk filmi. Çanakkale 1915 filmi konusu: “Balkan Savaşı’nda hezimete uğrayarak yenik ayrılan bir milletin silkinerek ayağa kalkışının, dirilişinin hikayesi. Rusya'ya yardım etmek ve İstanbul'u işgâl etmek amacıyla Çanakkale'ye tarihin gördüğü en büyük donanmalardan biriyle saldıran Müttefik Kuvvetler'in hiçbir silahın yurt sevgisinden daha güçlü olmadığını kısa sürede anladıkları; Bigalı Mehmet Çavuş'un, Seyit Onbaşı'nın, Mustafa Kemal Paşa'nın ve daha bir çok isimsiz kahramanın destansı hikayeleriyle ulaşılan zaferin öyküsü.” Çanakkale 1915, Çanakkale Savaşı’na odaklanan harika bir tarihi savaş filmi.
    • Yönetmen: Yesim Sezgin
    • Oyuncuları: Baran Akbulut, Özgür Akdemir, Rıza Akın
    • Süre: 2 saat 8 dakika

    5️⃣ Veda

    Sinan Tuzcu Atatürk filmi Veda Tam Boyutta Gör
    Veda, yönetmenliğini ve senaristliğini Zülfü Livaneli’nin üstlendiği Atatürk filmi. Veda filminde Atatürk’ü Sinan Tuzcu canlandırıyor. Veda filminde Salih Bozok'un oğlu Muzaffer'e yazdığı mektupla geçmişe dönüp, bu zaman zarfı içinde Atatürk'ün askeri kimliği, vatan uğruna fedakarlıkları ve özel hayatından kesitler anlatılıyor. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in kuruluşu, bir ulusa ışık tutuşu VEDA mektubunda aktarıyor.
    • Yönetmen: Zülfü Livaneli
    • Oyuncuları: Sinan Tuzcu, Serhat Mustafa Kılıç, Dolunay Soysert
    • Süre: 1 saat 54 dakika
    • Platform: TOD TV

    6️⃣ Dersimiz Atatürk

    Atatürk’ün hayatı filmi Dersimiz Atatürk Tam Boyutta Gör
    Dersimiz Atatürk, senaryonusunu Turgut Özakman’ın yazdığı, yönetmenliğini Hamdi Alkan’ın yaptığı Atatürk’ün hayatını konu alan film. Filmde Atatürk’ü Halit Ergenç canlandırıyor. Dersimiz: Atatürk filmi konusu: “İlkokulda okuyan bir grup çocuğa, Atatürk'ü daha iyi anlamaları için ödev verilir. Bu ödev onlar için Ata’mızın yaşamına, ülkemizin kurtuluş öyküsüne yapılacak bir yolculuk olacaktır. Film, Mustafa Kemal'in çocukluğunu, okul hayatını, askerlik kariyerini anlatıyor. Bizleri Kurtuluş Savaşı'nın en önemli cephelerine götürüyor.”
    • Yönetmen: Hamdi Alkan
    • Oyuncuları: Çetin Tekindor, Halit Ergenç, Batuhan Karacakaya
    • Süre: 1 saat 32 dakika
    • Platform: Turkcell TV+, TOD TV

    7️⃣ Cumhuriyet

    en iyi Atatürk filmi Cumhuriyet Tam Boyutta Gör
    TRT, Kurtuluş Savaşı'nı konu alan Kurtuluş adlı televizyon dizisinin ardından Kurtuluş Savaşı sonrası olayları konu alan ve ülke zamanının en büyük bütçelerinden birini edinen Cumhuriyet filmini hazırladı. Cumhuriyet filminde Atatürk’ü Rutkay Aziz canlandırıyor. En iyi Atatürk filmleri arasında gösterilen Cumhuriyet, 1922 - 1930 yılları arasında geçen olaylar, savaş sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmaya çalışan Kuvâ-yı Milliyecilerin mücadeleleri anlatılıyor. Cumhuriyet filmini yüksek kalitede TRT Nostalji YouTube kanalından izleyebilirsiniz.
    • Yönetmen: Ziya Öztan
    • Oyuncuları: Rutkay Aziz, Savaş Dinçel, Kenan Işık, Dolunay Soysert, Ayda Aksel
    • Süre: 3 saat 59 dakika
    • Platform: YouTube

    8️⃣ Zübeyde, Analar ve Oğullar

    Zübeyde hanım filmi Tam Boyutta Gör
    Zübeyde, Analar ve Oğullar filmi, Zübeyde Hanım'ın oğlu Mustafa Kemal ile olan diyaloğu ve Mustafa Kemal'in bir direnişin lideri olma yolunda ilerlerken gösterdiği dirayeti anlatıyor. Zübeyde filminde Atatürk’ü Alican Yücesoy canlandırıyor. Film, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hakkında pek bilgi sahibi olmadığımız annesi Zübeyde Hanım’ın, savaşlar, salgın hastalıklar, göçler ve yokluk içinde birkaç çocuğuyla birlikte eşini kaybederken Mustafa’sını nasıl yetiştirdiğini gözler önüne seriyor.
    • Yönetmen: Cenk Yaz
    • Oyuncuları: Alican Yücesoy, Aslıhan Güner, Sitare Akbaş
    • Süre: 1 saat 40 dakika

    9️⃣ Kurtuluş

    Atatürk ile ilgili film Kurtuluş Tam Boyutta Gör
    Kurtuluş filmi, Osmanlı Devletinin çöküşünün ardından işgale uğrayan toprakların savunulmasını ve yeni bir devletin doğuş sürecini ve bu süreçte verilen mücadeleyi anlatıyor. Objektif bir anlatımla sunulan film, Türk sineması açısından bir baş yapıt niteliği taşıyor. Kurtuluş filmini ve 6 bölümden oluşan dizisini TRT Nostalji YouTube kanalından restorasyonlu olarak izleyebilirsiniz.
    • Yönetmen: Ziya Öztan
    • Oyuncuları: Rutkay Aziz, Altan Erkekli, Ayda Aksel, Savaş Dinçel
    • Süre: 2 saat 16 dakika (film) / 6 bölüm (dizi)

    🔟 Sarı Zeybek

    Atatürk belgesel filmi Sarı Zeybek Tam Boyutta Gör
    Sarı Zeybek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının son 300 gününe odaklanan belgesel film. Yönetmenliğini, yapımcılığını ve sunuculuğunu Can Dündar’ın üstlendiği 1993 tarihli belgeselde Atatürk'ün neden ve nasıl hasta olduğu, teşhiste nasıl gecikildiği, tedavisinin nasıl yapıldığı ve son günlerini nasıl geçirdiğinin tanıklıklar ve en yakınındakilerin anılarının ışığında anlatılıyor. Atatürk belgeseli ilk kez 10 Kasım 1993 tarihinde gösterildi.

    Atatürk filmleri listesinde Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ün hayatını konu alan filmler, diziler ve belgesellere yer verdik. Herkesin önünde saygıyla eğildiği tek lider Atatürk'ü 86. yıl dönümünde saygı, sevgi, minnet ve özlemle anıyoruz ♾

    En İyi Atatürk Filmleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 876189

    Kaynakça https://tr.wikipedia.org/wiki/Atat%C3%BCrk_(film) https://www.imdb.com/list/ls522148282/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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