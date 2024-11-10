Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan en iyi filmler

Teknoloji Editörü
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk; tüm hayatını dolu dolu geçirmiş, başarıdan başarıya koşmuş dünya tarihinin en önemli lideri ve siyasi kişiliği. Atatürk, tüm dünyanın saygı gösterdiği, fikirleri, vizyonu, karizması, her yönüyle eşsiz bir kişilik olduğundan sinemada canlandırılması en zor karakter. Buna rağmen ülkemizde zaman zaman Atatürk filmleri ön plana çıkıyor, liderimizin hayatı başarılı oyuncular tarafından canlandırılıyor. Atatürk'ü anlatan en iyi filmler burada.
En iyi Atatürk filmleri ♾️
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Atatürk'ün hayatını anlatan filmlerin yanı sıra Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı dönemlerini anlatan filmlerde de Mustafa Kemal Atatürk'ü izleme şansı buluyoruz. Yalnızca 10 Kasım, 29 Ekim gibi çok özel günlerde değil, her zaman izleyebileceğiniz
en iyi Atatürk filmleri burada.
1️⃣ Atatürk 1881 - 1919 (1. film)
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Atatürk filmi, iki bölümden oluşuyor. Atatürk 1 filminde Mustafa Kemal Atatürk’ü Aras Bulut İynemli canlandırıyor. Atatürk 1881 - 1919 1. film konusu: “Askeri okuldan vatansever bir idealist olarak mezun olan Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal, üniformasından onur duyan bir Osmanlı subayıdır. Bu süreçte, Osmanlı İmparatorluğu’nun aslında yavaş yavaş, içten içe çürümeye başladığını anlar. Bir değişim gerektiği açıktır. Mustafa Kemal, sürülür, açığa alınır, zorlanır, engellenir. Fakat hiçbir engel onun ilerleyişini durduramaz.” Atatürk 1. filmini Amazon Prime Video’dan izleyebilirsiniz.
Yönetmen: Mehmet Ada Öztekin
Oyuncuları: Aras Bulut İynemli, Sarp Akkaya, Bertan Asllani
Süre: 2 saat 12 dakika
Platform: Amazon Prime Video
2️⃣ Atatürk 1881 - 1919 (2. film)
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Atatürk 2 filminde Ulu Önder’i başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli canlandırıyor.
Atatürk 1881 - 1919 2. film konusu: “1915 yılında, Gelibolu cephesinde büyük bir sınav veren Mustafa Kemal’in önündeki savaşlar yeni başlamıştır. Ardından doğu cephesinde Ruslar’a ve Suriye cephesinde de İngilizler’e karşı büyük bir mücadele verecek; sonunda 1. Dünya Savaşı’nda savaş kaybetmeyen tek Osmanlı Subayı olarak tarihe geçecektir. Fakat tüm bu başarıların üstüne İstanbul’a döndüğünde kötü bir sürprizle karşılaşacaktır…” Atatürk 2. filmini Amazon Prime Video’dan izleyebilirsiniz.
Yönetmen: Mehmet Ada Öztekin
Oyuncuları: Aras Bulut İynemli, Alican Barlas, Orkuncan İzan
Süre: 2 saat 21 dakika
Platform: Amazon Prime Video
3️⃣ Son Akşam Yemeği
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Son Akşam Yemeği, Onur Tuna’nın canlandırdığı en iyi Atatürk filmleri arasında. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde vizyona giren Son Akşam Yemeği, Cumhuriyetin ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü'nde verilen akşam yemeğini konu ediniyor. Son Akşam Yemeği Atatürk filmi konusu: “28 Ekim 1923’te Çankaya Köşkü’nde, ülkenin kaderini değiştirecek kararlara imza atılmak üzeredir. Akşam verilecek yemek için mutfakta hummalı hazırlık devam ederken, köşkün yaşlı yamağı Ahir’e köyden bir ziyaretçi gelir. Çankaya Köşkü’nün üst katında yeni bir yönetim şekline geçiş tartışılıyordur ve ertesi gün Cumhuriyet ilan edilecektir. Köşkün mutfağında ise aşçıdan yamağa tüm çalışanlar hüzün ve mutluluk dolu bu 24 saate şahitlik edecektir.”
Yönetmen: Levent Onan
Oyuncuları: Onur Tuna, Pelin Akil, Engin Senkan
Süre: 2 saat
4️⃣ Çanakkale 1915
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Çanakkale 1915, tarih araştırmacısı ve yazar Turgut Özakman’ın Diriliş adlı romanından uyarlanan Atatürk filmi. Çanakkale 1915 filmi konusu: “Balkan Savaşı’nda hezimete uğrayarak yenik ayrılan bir milletin silkinerek ayağa kalkışının, dirilişinin hikayesi. Rusya'ya yardım etmek ve İstanbul'u işgâl etmek amacıyla Çanakkale'ye tarihin gördüğü en büyük donanmalardan biriyle saldıran Müttefik Kuvvetler'in hiçbir silahın yurt sevgisinden daha güçlü olmadığını kısa sürede anladıkları; Bigalı Mehmet Çavuş'un, Seyit Onbaşı'nın, Mustafa Kemal Paşa'nın ve daha bir çok isimsiz kahramanın destansı hikayeleriyle ulaşılan zaferin öyküsü.” Çanakkale 1915, Çanakkale Savaşı’na odaklanan harika bir tarihi
savaş filmi.
Yönetmen: Yesim Sezgin
Oyuncuları: Baran Akbulut, Özgür Akdemir, Rıza Akın
Süre: 2 saat 8 dakika
5️⃣ Veda
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Veda, yönetmenliğini ve senaristliğini Zülfü Livaneli’nin üstlendiği Atatürk filmi. Veda filminde Atatürk’ü Sinan Tuzcu canlandırıyor. Veda filminde Salih Bozok'un oğlu Muzaffer'e yazdığı mektupla geçmişe dönüp, bu zaman zarfı içinde Atatürk'ün askeri kimliği, vatan uğruna fedakarlıkları ve özel hayatından kesitler anlatılıyor. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in kuruluşu, bir ulusa ışık tutuşu VEDA mektubunda aktarıyor.
Yönetmen: Zülfü Livaneli
Oyuncuları: Sinan Tuzcu, Serhat Mustafa Kılıç, Dolunay Soysert
Süre: 1 saat 54 dakika
Platform: TOD TV
6️⃣ Dersimiz Atatürk
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Dersimiz Atatürk, senaryonusunu Turgut Özakman’ın yazdığı, yönetmenliğini Hamdi Alkan’ın yaptığı
Atatürk’ün hayatını konu alan film. Filmde Atatürk’ü Halit Ergenç canlandırıyor. Dersimiz: Atatürk filmi konusu: “İlkokulda okuyan bir grup çocuğa, Atatürk'ü daha iyi anlamaları için ödev verilir. Bu ödev onlar için Ata’mızın yaşamına, ülkemizin kurtuluş öyküsüne yapılacak bir yolculuk olacaktır. Film, Mustafa Kemal'in çocukluğunu, okul hayatını, askerlik kariyerini anlatıyor. Bizleri Kurtuluş Savaşı'nın en önemli cephelerine götürüyor.”
Yönetmen: Hamdi Alkan
Oyuncuları: Çetin Tekindor, Halit Ergenç, Batuhan Karacakaya
Süre: 1 saat 32 dakika
Platform: Turkcell TV+, TOD TV
7️⃣ Cumhuriyet
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TRT, Kurtuluş Savaşı'nı konu alan Kurtuluş adlı televizyon dizisinin ardından Kurtuluş Savaşı sonrası olayları konu alan ve ülke zamanının en büyük bütçelerinden birini edinen Cumhuriyet filmini hazırladı. Cumhuriyet filminde Atatürk’ü Rutkay Aziz canlandırıyor. En iyi Atatürk filmleri arasında gösterilen Cumhuriyet, 1922 - 1930 yılları arasında geçen olaylar, savaş sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmaya çalışan Kuvâ-yı Milliyecilerin mücadeleleri anlatılıyor. Cumhuriyet filmini yüksek kalitede TRT Nostalji YouTube kanalından izleyebilirsiniz.
Yönetmen: Ziya Öztan
Oyuncuları: Rutkay Aziz, Savaş Dinçel, Kenan Işık, Dolunay Soysert, Ayda Aksel
Süre: 3 saat 59 dakika
Platform: YouTube
8️⃣ Zübeyde, Analar ve Oğullar
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Zübeyde, Analar ve Oğullar filmi, Zübeyde Hanım'ın oğlu Mustafa Kemal ile olan diyaloğu ve Mustafa Kemal'in bir direnişin lideri olma yolunda ilerlerken gösterdiği dirayeti anlatıyor. Zübeyde filminde Atatürk’ü Alican Yücesoy canlandırıyor. Film, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hakkında pek bilgi sahibi olmadığımız annesi Zübeyde Hanım’ın, savaşlar, salgın hastalıklar, göçler ve yokluk içinde birkaç çocuğuyla birlikte eşini kaybederken Mustafa’sını nasıl yetiştirdiğini gözler önüne seriyor.
Yönetmen: Cenk Yaz
Oyuncuları: Alican Yücesoy, Aslıhan Güner, Sitare Akbaş
Süre: 1 saat 40 dakika
9️⃣ Kurtuluş
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Kurtuluş filmi, Osmanlı Devletinin çöküşünün ardından işgale uğrayan toprakların savunulmasını ve yeni bir devletin doğuş sürecini ve bu süreçte verilen mücadeleyi anlatıyor. Objektif bir anlatımla sunulan film, Türk sineması açısından bir baş yapıt niteliği taşıyor. Kurtuluş filmini ve 6 bölümden oluşan dizisini TRT Nostalji YouTube kanalından restorasyonlu olarak izleyebilirsiniz.
Yönetmen: Ziya Öztan
Oyuncuları: Rutkay Aziz, Altan Erkekli, Ayda Aksel, Savaş Dinçel
Süre: 2 saat 16 dakika (film) / 6 bölüm (dizi)
🔟 Sarı Zeybek
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Sarı Zeybek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının son 300 gününe odaklanan belgesel film. Yönetmenliğini, yapımcılığını ve sunuculuğunu Can Dündar’ın üstlendiği 1993 tarihli belgeselde Atatürk'ün neden ve nasıl hasta olduğu, teşhiste nasıl gecikildiği, tedavisinin nasıl yapıldığı ve son günlerini nasıl geçirdiğinin tanıklıklar ve en yakınındakilerin anılarının ışığında anlatılıyor.
Atatürk belgeseli ilk kez 10 Kasım 1993 tarihinde gösterildi.
Atatürk filmleri listesinde Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ün hayatını konu alan filmler, diziler ve belgesellere yer verdik. Herkesin önünde saygıyla eğildiği tek lider Atatürk'ü 86. yıl dönümünde saygı, sevgi, minnet ve özlemle anıyoruz ♾
En İyi Atatürk Filmleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 876189
Kaynakça
https://tr.wikipedia.org/wiki/Atat%C3%BCrk_(film)
https://www.imdb.com/list/ls522148282/
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
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