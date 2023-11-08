Disney+'ın son anda yayınlamaktan vazgeçtiği “Atatürk” filmi, rekor kırdı

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Amerikan medya kuruluşu Disney+'ın son anda yayınlamaktan vazgeçtiği “Atatürk” filmi, vizyona girdikten sonra rekor kırdı.

İlk başta dizi olarak Disney+’ta yayınlanması planlanan fakat sonrasında iki ayrı filme dönüştürülen “Atatürk”, geçtiğimiz günlerde sinemada vizyona girdi. Boykot tartışmaları yapılan film, gişede rekor kırdı.

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Atatürk filmi ilk olarak Disney+ platformunda dizi olarak yayınlanacaktı. Bu diziyi yayınlayacağını açıklayan platform Atatürk düşmanları tarafından tepki alınca geri adım attı ve Atatürk filmini yayınlamaktan vazgeçti.

Bunun üzerine 2 parçaya ayrılan dizi, filmde dönüştürülerek vizyona girdi.

Bu konuyla alakalı Türk kullanıcılar yoğun tepki gösterdi ve platformu boykot etme kararı aldı.

Sonrasında film olarak yayınlanan ve 3 Kasım’da vizyona giren “Atatürk” gişede rekor kırdı.

Atatürk filmi, 3 Kasım‘dan itibaren sinemalarda gösterildikten sonra ilk 3 gün içerisinde 269 bin 113 seyirciyle zirvenin tek sahibi oldu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk‘ün hayatıyla birlikte milli mücadele zaferini de baştan sona anlatan film, seyirci sayısı ile 2023 yılının en iyi çıkış yapan yerli drama filmi oldu.

İkinci Atatürk filminin 5 Ocak 2024 tarihinde sinemalarda olacağı açıklandı.

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