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    Disney+'ın son anda yayınlamaktan vazgeçtiği “Atatürk” filmi, rekor kırdı

    Dizi olarak Disney+’ta yayınlanması planlanan fakat sonrasında iki filme dönüştürülen “Atatürk”, geçtiğimiz günlerde sinemada vizyona girdi. Boykot tartışmaları yapılan film, gişede rekor kırdı.

    Disney+'ın yayınlamaktan vazgeçtiği “Atatürk” filmi, rekor kırdı Tam Boyutta Gör

    Amerikan medya kuruluşu Disney+'ın son anda yayınlamaktan vazgeçtiği “Atatürk” filmi, vizyona girdikten sonra rekor kırdı.

    İlk başta dizi olarak Disney+’ta yayınlanması planlanan fakat sonrasında iki ayrı filme dönüştürülen “Atatürk”, geçtiğimiz günlerde sinemada vizyona girdi. Boykot tartışmaları yapılan film, gişede rekor kırdı.

    Atatürk filmi ilk olarak Disney+ platformunda dizi olarak yayınlanacaktı. Bu diziyi yayınlayacağını açıklayan platform Atatürk düşmanları tarafından tepki alınca geri adım attı ve Atatürk filmini yayınlamaktan vazgeçti.

    Bunun üzerine 2 parçaya ayrılan dizi, filmde dönüştürülerek vizyona girdi.

    Bu konuyla alakalı Türk kullanıcılar yoğun tepki gösterdi ve platformu boykot etme kararı aldı.

    Sonrasında film olarak yayınlanan ve 3 Kasım’da vizyona giren “Atatürk” gişede rekor kırdı.

    Atatürk filmi, 3 Kasım‘dan itibaren sinemalarda gösterildikten sonra ilk 3 gün içerisinde 269 bin 113 seyirciyle zirvenin tek sahibi oldu.

    Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk‘ün hayatıyla birlikte milli mücadele zaferini de baştan sona anlatan film, seyirci sayısı ile 2023 yılının en iyi çıkış yapan yerli drama filmi oldu.

    İkinci Atatürk filminin 5 Ocak 2024 tarihinde sinemalarda olacağı açıklandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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