Disney Plus, 31 Mart 2020’de İngiltere ile birlikte dört Avrupa ülkesine daha geliyor

Tam Boyutta Gör Disney Stüdyoları’nın akış hizmeti Disney Plus, resmi yayın hayatına 12 Kasım itibariyle başlayacak. İlk etapta ABD, Kanda ve Hollanda’da erişilebilir hale gelecek olan servis, bir hafta sonra ise Avustralya ve Yeni Zelanda’daki üyelere hizmet vermeye başlayacak.

Söz konusu servis dünyanın geri kalan ülkelerinde ise yavaş yavaş hizmete girecek. Disney’in bu kapsamda yaptığı bir paylaşım dün itibariyle Twitter’da yer aldı.

Şirketin paylaştığı bilgilere göre Disney Plus, 31 Mart 2020 tarihi itibariyle İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya’da erişilebilir hale gelecek.

Türkiye’nin de dâhil olduğu diğer ülkelerle ilgili yakında bir açıklama yapacağını duyuran Disney, yayınlanan içeriklerin ülkelere göre farklılık göstereceğini bir kez daha hatırlatmış.

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Aslında Netflix’ten de alışık olduğumuz bu durum, bazı içeriklerin belli bölgelerde gösterilmesinin önüne geçiyor ya da geciktiriyor. Fakat Disney’in üreteceği orijinal içeriklerin tüm bölgelerde aynı ya da birbirine çok yakın zamanlarda yayınlanmasını bekleyebiliriz. Gelişmeler için bizi takip etmeye lütfen devam edin.

https://www.engadget.com/2019/11/07/disney-plus-uk-france-germany-spain-italy-release-date/