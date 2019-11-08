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    Disney Plus, 31 Mart 2020’de İngiltere ile birlikte dört Avrupa ülkesine daha geliyor

    Disney Plus'ın ileriki dönemde erişilebilir hale geleceği ülkeler açıklandı. Buna göre platforma ait içerikler, 31 Mart tarihinde İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya’da izlenebilecek.
    2 hf.
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    Gökhan G.
    Editör
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    Disney Plus, 31 Mart 2020’de İngiltere ile birlikte dört Avrupa ülkesine daha geliyor
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    Disney Stüdyoları’nın akış hizmeti Disney Plus, resmi yayın hayatına 12 Kasım itibariyle başlayacak. İlk etapta ABD, Kanda ve Hollanda’da erişilebilir hale gelecek olan servis, bir hafta sonra ise Avustralya ve Yeni Zelanda’daki üyelere hizmet vermeye başlayacak.

    Söz konusu servis dünyanın geri kalan ülkelerinde ise yavaş yavaş hizmete girecek. Disney’in bu kapsamda yaptığı bir paylaşım dün itibariyle Twitter’da yer aldı.

    Şirketin paylaştığı bilgilere göre Disney Plus, 31 Mart 2020 tarihi itibariyle İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya’da erişilebilir hale gelecek.

    Türkiye’nin de dâhil olduğu diğer ülkelerle ilgili yakında bir açıklama yapacağını duyuran Disney, yayınlanan içeriklerin ülkelere göre farklılık göstereceğini bir kez daha hatırlatmış.

    Disney Plus, 31 Mart 2020’de İngiltere ile birlikte dört Avrupa ülkesine daha geliyor
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    Aslında Netflix’ten de alışık olduğumuz bu durum, bazı içeriklerin belli bölgelerde gösterilmesinin önüne geçiyor ya da geciktiriyor. Fakat Disney’in üreteceği orijinal içeriklerin tüm bölgelerde aynı ya da birbirine çok yakın zamanlarda yayınlanmasını bekleyebiliriz. Gelişmeler için bizi takip etmeye lütfen devam edin.



    https://www.engadget.com/2019/11/07/disney-plus-uk-france-germany-spain-italy-release-date/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    QRocKfire 1 hf.
    Dünyada her ülkede ilk yayın yerine başlangıçta alım gücü olan talep olan ülkelerde ilk yayın başlar.
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    EL TURKO 2 hf. yeni yorumcu esmerbuyucu
    Farklı izinler ve altyapı gerekiyor
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    esmerbuyucu 2 hf. EL TURKO
    Apple tv+ Mart'ta tanıtıldı, Kasım'da 107 ülkede hizmete başladı. İstese Disney'de yapabilirdi. Baktı ki rakipleri çıkmaya başladı, geç kalmamak için ilk önce prestij sağlayabileceği yerleri tercih etmek istediler.
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    The Hollow 2 hf.
    Oh be, 12 Kasımdan sonra artık UCL maçlarını ESPN+ üzerinden seyredeceğim. Disney Plus + Hulu ve ESPN+ paketi harika oldu. Asıl beklediğim ESPN+. Hulu'yu zaten kullanıyordum, Disney+ çıkacak diye iptal etmiştim. Hulu platformundaki içerikler de efsane.
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    MrKattchup 2 hf.
    Yayın hakları mevzusuna Netlix’i resmen lite versiyon gibi kullanıyoruz, Disney’de de aynısı olacaksa ne anladım o işten.
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    zero fear 2 hf.
    PC Oyunları için icat edilen Launcher rezilliği televizyona da sıçradı. Bazı arkadaşlar rekabet falan diyecek şimdi hissediyorum.. Rekabet eşit şartlardaki hizmetlerde olur. Yani Apple Music ile Spotify bir rekabet örneğidir ama DP - Netflix müşterilere eziyetten ve yapımcıların cebini doldurma amacından başka bir şey değil.
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    esmerbuyucu 2 hf.
    Tüm Dünya'ya aynı anda sunmayı becerememişler mi...
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