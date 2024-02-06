Türkiye'de en çok kullanılan dijital platformlar belli oldu: İşte 2023 rakamları

Tam Boyutta Gör Türkiye'de en çok kullanılan dijital yayın platformları belli oldu. JustWatch'ın verilerine göre 2023 yılında BluTV geçtiğimiz senelerde olduğu gibi en yüksek pazar payına sahip çevrim içi dijital platform oldu.

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Aradığınız bir dizi veya filmin hangi platformda olduğunu gösteren, farklı platformlardaki içerikleri bir araya getiren JustWatch'ın verilerine göre 2023'ün dördüncü çeyreğinde %38'lik pazar payıyla BluTV zirvede yer aldı. Netflix ise %27 pazar payıyla ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada bulunan Amazon Prime Video %19, dördüncü sıradaki Disney+ ise %7 pazar payı elde etti. Puhu TV, Exxen ve Gain gibi platformların yer aldı diğer kategorisi ise %4'lük payı oluşturuyor.

Platform Pazar Payı BluTV %38 Netflix %27 Amazon Prime Video %19 Disney+ %7 MUBI %5 Diğer %4

Tam Boyutta Gör BluTV ve Netflix yıl boyunca kullanıcı sayısını stabil şekilde korumayı başarırken, Amazon Prime Video ve MUBI küçük bir artış elde etmeyi başardı. Disney+ ise sene başındaki %10'luk payını yitirerek %7 seviyesine geriledi.

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Türkiye'de en çok kullanılan dijital platformlar belli oldu