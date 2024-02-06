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    Anlık Bildirim

    Türkiye'de en çok kullanılan dijital platformlar belli oldu: İşte 2023 rakamları

    Türkiye'de en çok kullanılan dijital yayın platformları belli oldu. JustWatch'ın verilerine göre 2023 yılında hangi platformlar ne kadar paya sahip oldu hep birlikte bakalım.
    Türkiye'de en çok kullanılan dijital platformlar belli oldu Tam Boyutta Gör
    Türkiye'de en çok kullanılan dijital yayın platformları belli oldu. JustWatch'ın verilerine göre 2023 yılında BluTV geçtiğimiz senelerde olduğu gibi en yüksek pazar payına sahip çevrim içi dijital platform oldu.

    Aradığınız bir dizi veya filmin hangi platformda olduğunu gösteren, farklı platformlardaki içerikleri bir araya getiren JustWatch'ın verilerine göre 2023'ün dördüncü çeyreğinde %38'lik pazar payıyla BluTV zirvede yer aldı. Netflix ise %27 pazar payıyla ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada bulunan Amazon Prime Video %19, dördüncü sıradaki Disney+ ise %7 pazar payı elde etti. Puhu TV, Exxen ve Gain gibi platformların yer aldı diğer kategorisi ise %4'lük payı oluşturuyor.

    Platform Pazar Payı
    BluTV %38
    Netflix %27
    Amazon Prime Video %19
    Disney+ %7
    MUBI %5
    Diğer %4
    Türkiye'de en çok kullanılan dijital platformlar belli oldu Tam Boyutta Gör
    BluTV ve Netflix yıl boyunca kullanıcı sayısını stabil şekilde korumayı başarırken, Amazon Prime Video ve MUBI küçük bir artış elde etmeyi başardı. Disney+ ise sene başındaki %10'luk payını yitirerek %7 seviyesine geriledi. 
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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