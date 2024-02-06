Türkiye'de en çok kullanılan dijital platformlar belli oldu: İşte 2023 rakamları

Aradığınız bir dizi veya filmin hangi platformda olduğunu gösteren, farklı platformlardaki içerikleri bir araya getiren JustWatch'ın verilerine göre 2023'ün dördüncü çeyreğinde %38'lik pazar payıyla BluTV zirvede yer aldı. Netflix ise %27 pazar payıyla ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada bulunan Amazon Prime Video %19, dördüncü sıradaki Disney+ ise %7 pazar payı elde etti. Puhu TV, Exxen ve Gain gibi platformların yer aldı diğer kategorisi ise %4'lük payı oluşturuyor.
|Platform
|Pazar Payı
|BluTV
|%38
|Netflix
|%27
|Amazon Prime Video
|%19
|Disney+
|%7
|MUBI
|%5
|Diğer
|%4
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.