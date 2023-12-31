Netflix'te yüzler gülüyor: Rakiplerini solladı

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi dijital içerik platformları arasındaki rekabet her geçen gün artıyor. Bunlar arasından Netflix, 2023 yılını, oyun yatırımları, hesap paylaşımı kısıtlamaları ve yeni zamlar ile kapatırken, Disney+'ta ise yeniden yapılanma süreci devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Financial Times, 2023 yılının kazanan ve kaybedenlerini açıkladı. Bu rekabetin açık aça en büyük kazananı ise Netflix oldu.

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Kaçıranlar için Netflix, abone kayıplarına rağmen son birkaç yıldır kârını korumaya başardı. Son kazanç raporları ise, dokuz milyondan fazla yeni abone ile analistlerin tahminlerini suya düşürdü. Öyle ki bu tablo, 2020'nin başlarından, yani pandemiden bu yana Netflix'in gördüğü en iyi büyümeyi temsil ediyor. Zira yakın tarihte kayda geçen fiyat artışları da yükselişe engel olamadı.

Tam Boyutta Gör Disney+'a gelirsek, 2023 yılında tam tamına 1,6 milyar dolar kaybetti. Üstelik bu, aynı zaman dilimindeki sekiz milyon yeni aboneye kıyasla gerçekleşti. Günümüzde ise platform, 7,000 çalışanın işine mal olan bir yeniden yapılanma sürecinde. Ancak 2024 yılında kâra geçeceği tahmin ediliyor. Yani tüm bu koşuşturmanın gerçek kazananı, VOD (talep üzerine video) hizmetlerine öncülük eden Netflix oldu.

Bu arada, yeni kurulan küçük şirketler ayakta kalmak için mücadele etmeye ve müşteri kaybetmeye devam ediyor. Disney, Comcast ve Paramount'un yayın bölümleri bu yılı zararla kapatırken, Warner ise küçük bir kâr elde etti. Bunun arkasında ise Netflix ile HBO içerikleri özelinde yapılan lisans anlaşması yer alıyor.

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Bu doğrultuda Financial Times, en büyük dijital içerik platformlarından bazılarının 2023 yılında 5 milyar dolardan fazla zarar açıklayacağını söylüyor.Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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