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    Netflix'te yüzler gülüyor: Rakiplerini solladı

    Financial Times, dijital içerik platformları özelinde 2023 yılının kazanan ve kaybedenlerini açıkladı. Netflix, dokuz milyondan fazla yeni abone ile liderliği sürdürüyor.
    Netflix'te yüzler gülüyor! Rakiplerini solladı Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi dijital içerik platformları arasındaki rekabet her geçen gün artıyor. Bunlar arasından Netflix, 2023 yılını, oyun yatırımları, hesap paylaşımı kısıtlamaları ve yeni zamlar ile kapatırken, Disney+'ta ise yeniden yapılanma süreci devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Financial Times, 2023 yılının kazanan ve kaybedenlerini açıkladı. Bu rekabetin açık aça en büyük kazananı ise Netflix oldu.

    Netflix'te yüzler gülüyor: Rakiplerini solladı

    Kaçıranlar için Netflix, abone kayıplarına rağmen son birkaç yıldır kârını korumaya başardı. Son kazanç raporları ise, dokuz milyondan fazla yeni abone ile analistlerin tahminlerini suya düşürdü. Öyle ki bu tablo, 2020'nin başlarından, yani pandemiden bu yana Netflix'in gördüğü en iyi büyümeyi temsil ediyor. Zira yakın tarihte kayda geçen fiyat artışları da yükselişe engel olamadı.

    Netflix'te yüzler gülüyor! Rakiplerini solladı Tam Boyutta Gör
    Disney+'a gelirsek, 2023 yılında tam tamına 1,6 milyar dolar kaybetti. Üstelik bu, aynı zaman dilimindeki sekiz milyon yeni aboneye kıyasla gerçekleşti. Günümüzde ise platform, 7,000 çalışanın işine mal olan bir yeniden yapılanma sürecinde. Ancak 2024 yılında kâra geçeceği tahmin ediliyor. Yani tüm bu koşuşturmanın gerçek kazananı, VOD (talep üzerine video) hizmetlerine öncülük eden Netflix oldu.

    Bu arada, yeni kurulan küçük şirketler ayakta kalmak için mücadele etmeye ve müşteri kaybetmeye devam ediyor. Disney, Comcast ve Paramount'un yayın bölümleri bu yılı zararla kapatırken, Warner ise küçük bir kâr elde etti. Bunun arkasında ise Netflix ile HBO içerikleri özelinde yapılan lisans anlaşması yer alıyor.

    Bu doğrultuda Financial Times, en büyük dijital içerik platformlarından bazılarının 2023 yılında 5 milyar dolardan fazla zarar açıklayacağını söylüyor.Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Rindaman 1 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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    Sonrakiler Yükleniyor
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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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