Netflix'te yüzler gülüyor: Rakiplerini solladı
Kaçıranlar için Netflix, abone kayıplarına rağmen son birkaç yıldır kârını korumaya başardı. Son kazanç raporları ise, dokuz milyondan fazla yeni abone ile analistlerin tahminlerini suya düşürdü. Öyle ki bu tablo, 2020'nin başlarından, yani pandemiden bu yana Netflix'in gördüğü en iyi büyümeyi temsil ediyor. Zira yakın tarihte kayda geçen fiyat artışları da yükselişe engel olamadı.
Bu arada, yeni kurulan küçük şirketler ayakta kalmak için mücadele etmeye ve müşteri kaybetmeye devam ediyor. Disney, Comcast ve Paramount'un yayın bölümleri bu yılı zararla kapatırken, Warner ise küçük bir kâr elde etti. Bunun arkasında ise Netflix ile HBO içerikleri özelinde yapılan lisans anlaşması yer alıyor.
Bu doğrultuda Financial Times, en büyük dijital içerik platformlarından bazılarının 2023 yılında 5 milyar dolardan fazla zarar açıklayacağını söylüyor.Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.