Doğal gaz şebekesi üzerinden geniş band internet erişimi; BIG "Broadband in Gas Network" le tanışın

Geniş band internet erişiminde kullanıcılar için bir çok zaman hızdan önce düşük ücret gelmekte. Kullanıcı, her zaman en azı ödeyerek en hızlıyı elde etme peşinde olduğundan üreticiler de bu yönde teknolojiler geliştirmekteler. Ücreti düşük tutmanın en iyi yolu en düşük alt yapı yatırımıyla en yüksek kullanıcı sayısına erişmekte yatıyor. ADSL ve kablo internet'in düşük ücret karşılığında yüksek hızlı erişim sunabilmelerinin nedeni bu. ADSL sabit telefon hattını, kablonet ise sabit kablolu TV alt yapısını kullandığından üreticiye fazla bir ek yük getirmiyor. Sonuç olarak düşük ücretle hizmet verilebilmesi mümkün oluyor. Sabit kurulu şebeke üzerinden geniş band internet erişimi sunan teknolojilerden biri de elektirik şebekesi üzerinden geniş band internet erişimi. Birkaç ülkede aktif kullanıma başlanan hizmet sayesinde 20Mbit'e varan hızlarda internet erişimi sağlamak mümkün.

Sabit alt yapıyı kullanarak internet erişimi sunan teknolojilere bir yenisi daha eklenmek üzere. Bir çoğunuzun sabit şebekelerden elektrik, kablolu tv ve telefon hatları dışında ne kaldı ki diye düşüneceğinize eminim. Haksız da sayılmazsınınız zira doğal gaz şebekesi üzerinden geniş band internet erişimi sağlanabileceği benim de aklıma gelmemişti. Kısaca BIG olarak adlandırılan Broadband in Gas Network; mevcut doğal gaz şebekesini kullanarak kullanıcılara geniş band internet erişimi sunulmasını sağlayan yeni bir teknoloji. Nethercomm isimli bir şirket tarafından geliştirilen teknoloji sayesinde kullanıcılara 6Gbps'a varan hızlarda geniş band internet erişimi sağlanabiliyor. Tabii hemen heyecanlanmamak lazım 6Gbps teorideki hız şu an için planlanan en fazla 100Mbps.

ADSL dışında mevcut alt yapıyı kullanan kablonet ve elektrik şebekesi üzerinden sağlanan geniş band internet erişimi hizmerlerinde, mevcut şebeke sadece evlere erişirken kullanılır. Bulunduğunuz mahalleye kadar fiberoptik kablolarla taşınan internet bağlantısı, mahallesel istasyonla kablolu TV veya elektrik şebekesine aktarılır ve buradan evlere ulaştırılır. Yani kullanıcı ile omurga arasında bilgiyi taşıyan kablolu TV şebekesi veya elektrik hattı değildir. Yerleşik şebeke sadece dairelere ulaşmak için kullanılıyor.

BIG'de de durum böyle. Mahalleye kadar fiber optik kablolarla taşınan internet bağlantısı, mahallesel istasyon yardımıyla doğal gaz hattına aktarılıyor. Doğal gaz boruları manyetik koruma kalkanıyla kaplı oldukları ve yerin altından geçtikleri için içlerinde sinyal kirliliği olmuyor. BIG, bu yalıtılmış hattan binalara kablosuz UWB (Ultra Wide Band) teknolojisini kullanarak erişiyor. Yani doğal gaz boruları radyo sinyallerinin taşınmasında kullanılanılıyorlar.

Kullanıcının BIG'den yararlanabilmek için 200$ maliyeti bulunan bir modemi evin girişindeki doğalgaz saatine takması yeterli oluyor. Doğal gaz kullanımına herhangi bir etkisi olmayan bu modem, sadece doğal gaz borusu ile taşınan radyo frekanslarının algılanması için kullanılıyor.

Kablosuz erişim denince en büyük sorun bilginin kaynakla hedef arasında bilgi iletimi esnasında geçen sürenin, kablolu erişime göre daha fazla olmasıdır. BIG'in geliştiricisi Nethercomm, UWB teknolojisinde bilgi taşıyan sinyaller herhangi bir başka sinyalin üzerine bindirilerek taşınmadığından pico saniyeler (nano saniyenin 1/10'i) içersinde alıcıya iletilebildiğini belirtiyor.

Nethercomm'un ayrıca üzerinde durduğu bir diğer konu ise güvenlik. Zira doğal gaz şebekesi içerisinden radyo sinyalleriyle iletimde kullanılacak antenler direk boruların içinde yer alacaklar. Şirket antenlerin hiç bir şekilde ısı veya elektrik akımı yaymadıklarını ve ürünlerinin "tamamiyle güvenli" sınıfında yer aldığını belirtiyorlar. Gerçi teknoloji güvenli olmak zorunda zira hiç bir servis sağlayıcı müşterilerini havaya uçurmak istemez.

Amerika'da 3 farklı şehirde (San Diego, Şikago ve Atlanta) denenmesine başlanan teknoloji, eğer başarılı olursa yakın bir zamanda kitlelerin kullanımına açılabilir. Bu haberin ardında ülkemize ne zaman gelir soruları sorulacaktır; bu konuda kesin bir şey söylemek imkansız. Fakat unutmamak gerekir ki ülkemiz doğal gaz dağıtımı ve şebeke kurulumu açısından oldukça ileri sistemler kullanıyor ve şehirlerde dağıtım yapan doğal gaz şirketleride yenilikleri takip etmekteler. Bence elektrik şebekesi üzerinden internet erişiminden çok daha önce gaz şebekesi üzerinden internet erişimiyle tanışabiliriz. Yine zaman belirtemiyoruz tabii fakat en azından bir gün gelebilir diyoruz...

http://www.nethercomm.com/