Enerji depolama tesisleri gaz santrallerinin fişini çekiyor

Enerji depolama tesisleri gaz santrallerinin yerini alıyor
Aktarılanlara göre bataryalar üzerine inşa edilen enerji depolama tesisleri, şimdiden şebekelere gaz santralleriyle rekabet edebilecek bir fiyattan yedek güç sağlamaya başlamış durumda. Bunun da gazın daha az kullanılacağı anlamına geldiği belirtiliyor.
Kâr amacı gütmeyen Global Energy Monitor verilerine göre 2023 yılının ilk yarısında dünya genelinde 68 gaz santrali projesi askıya alındı veya iptal edildi. Yapılan son iptaller arasında olan elektrik santrali geliştiricisi Competitive Power Ventures, mali detay vermeksizin düşük elektrik fiyatlarını ve hükümet sübvansiyonlarının yokluğunu gerekçe gösterdi. Benzer şekilde İngiliz bağımsız Carlton Power, 997 milyon dolarlık gaz santrali planından vazgeçtiğini duyurdu. Ekonomik koşulların enerji depolama lehine değiştiğini düşünen şirket, dünyanın en büyük bataryalarından birini inşa etme planlarını devreye aldı. Çoğu enerji şirketi de şebekeyi destekleyen gaz santralleri yerine enerji depolama sistemlerine kayıyor.
Maliyetler ciddi oranda düştü
BloombergNEF'e göre lityum-iyon bataryaların maliyeti 2016'dan 2022'ye yarıdan fazla düşerken benzer şekilde bataryalı enerji depolamanın kilovat saati başına maliyeti 151 dolara geriledi. Aynı zamanda yenilenebilir enerji üretimi de rekor seviyelere ulaştı. Ember'in Avrupa Elektrik İncelemesi'ne göre, rüzgar ve güneş enerjisi geçen yıl AB elektriğinin %22'sini üreterek 2016'ya göre payını neredeyse iki katına çıkardı ve ilk kez gaz üretiminin payını geçti.
Elbette halen gaz santralleri kuruluyor ancak gelecekte bunların maliyetleri düzenleyici yasalarla daha da artabilir. Örneğin bu yılın başında yürürlüğe giren Avrupa Birliği kuralları, yeşil finansmana erişmek isteyen gaz tesislerinin karbon yakalama özelliğiyle inşa edilmesini veya 2035'ten itibaren hidrojen gibi düşük karbonlu gazları kullanmaya geçiş yapmasını gerektiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.