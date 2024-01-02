Türkiye kaya gazına yöneliyor: 14 yıllık ihtiyacını karşılayabilir

Tam Boyutta Gör Ekolojik nedenlerle çıkarılması tartışmalara yol açan kaya gazı, yeniden Türkiye’nin gündemine girecek.

Türkiye’nin kaya gazı rezervinin 679 milyar metreküp ile 350 milyar dolar piyasa değerine sahip olduğu ve ülkenin yaklaşık 14 yıllık ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğu belirtiliyor. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın (SETA) daha önce yayınladığı “Kaya Gazının Küresel Enerji Piyasalarındaki Yeri ve Türkiye’deki Geleceği” Raporunda özellikle Trakya ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğun bir kaya gazı bulunduğunu belirtmişti. Bu iki bölgede teknik olarak çıkarılabilir yaklaşık 679 milyar metreküp kaya gazı ve 4.7 milyar varil kaya petrolü bulunduğu kaydediliyor.

TPAO’nun önceliği Karadeniz gazına ve Gabar petrolüne vermesi nedeniyle kaya gazı çalışmalarının yavaşladığı ancak gelecek dönemde gazı faaliyetlerinin de hızlanacağı vurgulandı. Kaya gazının bulunması ve işletmeye alınmasının diğer hidrokarbonlara göre daha maliyetli olduğu belirtiliyor.

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İki sondaj kuyusu açılacak

Bu alanda yeni çalışmaların yapılması yönünde eylem Cumhurbaşkanlığı programına da girmişti. Programa göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2024 yılında 2 yeni kaya gazı sondaj kuyusu açacak.

4T Platformu Başkanı ve Yenilenebilir Enerji Uzmanı Ali Rıza Öner, Türkiye’nin kaya gazı üretimine yönelik yaptığı değerlendirmede “Türkiye bugün sahip olduğu teknolojik donanımla bu gazı çıkarabilecek kabiliyette bir ülke. Gazın açığa çıkması için istenilen derinliğe inildikten sonra kaya katmanları içinde yatay kırılmalar yapılarak yüzeye katkı maddeli basınçlı su enjekte edilerek bu gaz çıkarılabiliyor. Yüzeyin altında 4-5 bin metre derinlikte bulunuyor” dedi.

Öner, Türkiye’nin son yıllarda alternatif enerji kaynaklarını devreye alarak enerji üretimini çeşitlendirdiğini belirterek, “Kaya gazı sondajı, klasik petrol ve doğalgaz aramaya göre daha kolay ancak yüzde 50 daha maliyetli. Türkiye gibi her yıl 100 milyar dolarını enerji ihtiyacı için yurtdışına veren bir ülke için bu yatırımlar hem zorunluluk hem de yerlileşme için olmazsa olmazdır” diye konuştu.

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Türkiye kaya gazına yöneliyor: 14 yıllık ihtiyacını karşılayacak