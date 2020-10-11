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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dolu kabusuna yeni önlem: Doluya özel sigorta poliçesi

    Özellikle İstanbul'un belli ilçelerindeki araç sahiplerinin korkulu rüyası haline gelen dolu yağışlarına özel sigorta poliçesi oluşturuldu. Detaylar haberimizde:
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Dolu kabusuna yeni önlem: Doluya özel sigorta poliçesi
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    Son 3 yıldır İstanbul'da artan dolu yağışları, araç sahipleri için büyük tedirginlik yaratmaya başladı. 29 Eylül 2020 tarihinde birkaç dakika süren dolu yağışı sonrasında İstanbul'un özellikle Anadolu Yakası'nda 10 bini kaskolu, 20 bini de kaskosuz olmak üzere 30 bin araç hasar gördü, ortalama 150 Milyon TL'lik zarar ortaya çıktı.

    İklim değişiklikleriyle birlikte artık doğa olaylarının hızına yetişmenin mümkün olmadığını ve ne zaman dolu yağışına yakalanacağımızı tahmin edemediğimizi belirten RS Servis CEO'su Ünal Ünaldı,  battaniye ya da çarşaflarla araçları korumanın mümkün olmadığını, alınacak en iyi önlemin sigorta poliçesi olduğuna dikkat çekti.

    İlginizi Çekebilir Avatar İstanbul'daki dolu yağışında ortalama 5 bin aracın hasar gördüğü tahmin ediliyor

    Ünaldı "29 Eylül'deki dolu sonrasında, dolu yağışının kasko hasarsızlığını bozmaması gerektiğinin önemini tekrar görmüş olduk. Magdeburger Sigorta ile yaklaşık 1 yıl önce çalışmalarını başlattığımız ve şimdi duyurduğumuz işbirliği kapsamında, tek başına doluya özel ilk poliçeyi ortaya çıkardık. İstanbul gibi bir metropolde kaskolu araç oranı maalesef sadece yüzde 33. Kasko maliyeti yüksek gelen ve yaptırmayan araç sahipleri, bu poliçe ile ortalama 200 TL gibi bir rakamla araçlarını dolu yağışına karşı güvence altına alacak" ifadelerini kullandı.

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    Yapılan işbirliği kapsamında dolu hasarına uğrayan araç sahipleri, bu poliçe ile maksimum 60 gün içerisinde randevu alabilecek ve randevu süreleri uzamayacak. 81 ilde hasarın onarılması için maksimum 5 gün içerisinde gerekli işlemler başlayacak. Poliçenin bir günde ortaya çıkmadığına ve yıllar içerisinde edinilen tecrübelerle dikkatli bir şekilde sunulduğuna dikkat çeken Ünaldı şunları söyledi:

    "Sadece 2017 yılında 10 bin aracı onararak değerli bir veri havuzunu elde etmiş olduk. Zaman içerisinde yeni bir risk yönetimi ortaya çıktı, yurtdışından usta getirmek yerine binlerce usta yetiştirdik, hatta edindiğimiz know-how ve tecrübeleri Avrupa'ya ihraç etmeyi başardık, araç kabul süreçlerimizi hızlandırdık. Doluya özel poliçenin,  zorunlu trafik sigortası yaptıran tüm araç sahiplerinin ulaşabileceği bir fiyatta olması için çabaladık. Vatandaşlarımızın endişelerine çare olacağımız için çok mutluyuz"



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    50 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Galatas4ray (ENVER A.) 1 hf. en beğenilen
    Her boka ayrı sigorta ne güzel dünya
    Yanıtla +26
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 1 hf.
    İklim değişiklikleriyle birlikte artık doğa olaylarının hızına yetişmenin mümkün olmadığını ve ne zaman dolu yağışına yakalanacağımızı tahmin edemediğimizi belirten RS Servis CEO'su Ünal Ünaldı, battaniye ya da çarşaflarla araçları korumanın mümkün olmadığını, alınacak en iyi önlemin sigorta poliçesi olduğuna dikkat çekti.
    Yanlış demiş herkesin kapalı garajı olması gerekiyor. Sokakta kalan arabaların başı sadece doludan dolayı dertte değil.
    İklim değişiklikleriyle birlikte artık doğa olaylarının hızına yetişmenin mümkün olmadığını ve ne zaman dolu yağışına yakalanacağımızı tahmin edemediğimizi b...
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    Yanıtla +6
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 1 hf.
    Biri demiş her şeye sigorta oluyor para veremem, diğeri demiş herkese kapalı garaj olmalı. Oldu gülüm, sanırsın burada herkes Amerikan banliyösünde garajlı bahçeli evlerde yaşıyor. Zaten zar zor kalmış bir kaç ağacın bulunduğu parkları da garaj yapın bozulan iklimi daha da bozun ki bu sefer de sel alıp götürsün arabalarınızı. Ayrıca sigorta parası vermez sigorta yaptırmaz isen senin doludan zarar gören arabanı kim niye tamir ettirsin, millet olarak vergilerle senin arabanı tamir ettirmek zorunda mıyız biz? Araba alıp karbon ayak izini büyüten sen bunun da vebalini çekecek olanlar yayalar mı olacak.
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    UnicornKnight (Onur Aksu) 1 hf.
    "battaniye ya da çarşaflarla araçları korumanın mümkün olmadığını"

    yav he he
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 hf.
    arabası olan düşünsün :D
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 1 hf.
    İklim değişiklikleriyle birlikte artık doğa olaylarının hızına yetişmenin mümkün olmadığını ve ne zaman dolu yağışına yakalanacağımızı tahmin edemediğimizi belirten RS Servis CEO'su Ünal Ünaldı, battaniye ya da çarşaflarla araçları korumanın mümkün olmadığını, alınacak en iyi önlemin sigorta poliçesi olduğuna dikkat çekti.
    Yanlış demiş herkesin kapalı garajı olması gerekiyor. Sokakta kalan arabaların başı sadece doludan dolayı dertte değil.
    Yanıtla +6
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    Bloodin 1 hf.
    Kasko yaptırmayanlar için güzel seçenek
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    Galatas4ray (ENVER A.) 1 hf. en beğenilen
    Her boka ayrı sigorta ne güzel dünya
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