Hyundai Tucson, satış performansını artırmaya devam ediyor

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İlk kez 2004 yılında satışa sunulan Hyundai Tucson, ülkemizdeki satış performansını arttırmaya devam ediyor.

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Ülkemizde 1.6 litrelik benzinli ve dizel motor seçenekleriyle satışa sunulan Hyundai Tucson, Eylül ayındaki adet artışıyla beraber toplam yüzde 14 pazar payına ulaştı ve C7 kategorisinde ikinci sıraya yerleşti. Ocak ve Eylül ayları arasındaki 10 aylık dönemde toplam 9.729 adet satılan Tucson, Hyundai’nin SUV modeller arasındaki iddiasını da perçinlemiş oldu.

Yeni Kona, yeni Tucson ve yeni Santa Fe 2021'de

Tucson'un başarısıyla birlikte markanın toplam satışları arasındaki SUV oranı yüzde 70’e ulaşırken, böylelikle yılın son çeyreğindeki hedeflerine ulaşacağının sinyallerini vermiş oldu. Hyundai Assan, önümüzdeki yıl pazara sunacağı yeni KONA, yeni Tucson ve yeni Santa Fe öncesi SUV segmentine oldukça iyi bir zemin hazırlamış oldu.

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Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Sattığımız her 10 Hyundai modelinden yedisi, KONA ve Tucson’dan oluşan SUV modellerimiz. Bu da açıkça gösteriyor ki, ülkemizdeki SUV trendi 2021 yılında da artarak devam edecek. Biz de 2021’nin Mart ayında İzmit fabrikamızda üreterek satışa sunacağımız yeni B-SUV modelimiz ve yenilenecek Tucson ve Santa Fe ile oluşan talebe karşılık vereceğiz” dedi.

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