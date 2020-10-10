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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hyundai Tucson, satış performansını artırmaya devam ediyor

    Ülkemizde 1.6 litrelik benzinli ve dizel motor seçenekleriyle satışa sunulan Hyundai Tucson, Eylül ayındaki adet artışıyla beraber toplam yüzde 14 pazar payına ulaştı.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Hyundai Tucson, satış performansını artırmaya devam ediyor
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    İlk kez 2004 yılında satışa sunulan Hyundai Tucson, ülkemizdeki satış performansını arttırmaya devam ediyor.

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    Ülkemizde 1.6 litrelik benzinli ve dizel motor seçenekleriyle satışa sunulan Hyundai Tucson, Eylül ayındaki adet artışıyla beraber toplam yüzde 14 pazar payına ulaştı ve C7 kategorisinde ikinci sıraya yerleşti. Ocak ve Eylül ayları arasındaki 10 aylık dönemde toplam 9.729 adet satılan Tucson, Hyundai’nin SUV modeller arasındaki iddiasını da perçinlemiş oldu.

    Yeni Kona, yeni Tucson ve yeni Santa Fe 2021'de

    Tucson'un başarısıyla birlikte markanın toplam satışları arasındaki SUV oranı yüzde 70’e ulaşırken, böylelikle yılın son çeyreğindeki hedeflerine ulaşacağının sinyallerini vermiş oldu. Hyundai Assan, önümüzdeki yıl pazara sunacağı yeni KONA, yeni Tucson ve yeni Santa Fe öncesi SUV segmentine oldukça iyi bir zemin hazırlamış oldu.

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    Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Sattığımız her 10 Hyundai modelinden yedisi, KONA ve Tucson’dan oluşan SUV modellerimiz. Bu da açıkça gösteriyor ki, ülkemizdeki SUV trendi 2021 yılında da artarak devam edecek. Biz de 2021’nin Mart ayında İzmit fabrikamızda üreterek satışa sunacağımız yeni B-SUV modelimiz ve yenilenecek Tucson ve Santa Fe ile oluşan talebe karşılık vereceğiz” dedi.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    56 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    207m 1 hf. en beğenilen
    Bu segmentte 3008 sanırım hazirana kadar lider götürdü. Daha sonra PSA Türkiye hem yeteri kadar araç getiremedi hem de yoğun talepten şımarıp inanılmaz bir zam furyası yaptı. Net söylüyorum VW zam konusunda eline su dökemez Peugeot’ nun. Sonuç ortada. Tucson’ a geçilip 3.sıraya düştü. Duster lider durumda.
    Bu segmentte 3008 sanırım hazirana kadar lider götürdü. Daha sonra PSA Türkiye hem yeteri kadar araç getiremedi hem de yoğun talepten şımarıp inanılmaz bir zam ...
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    Yanıtla +18
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 1 hf.
    Bu paralara bu dönemde hala nasıl sıfır araba alabiliyor insanlar aklım gerçekten almıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    deoks 1 hf. alprkrkmz
    Yeni kasayla değil, yeni fiyatıyla.
    Yanıtla +10
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    caspento (EMr ) 1 hf.
    Gerçek bir fiyat/performans aracı Tucson. Şekli güzel, motorları-şanzımanları sıkıntısız, fiyat da bu segment için uygun, hepsi birleşince çok satılması normal.
    Yanıtla +2
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    207m 1 hf. en beğenilen
    Bu segmentte 3008 sanırım hazirana kadar lider götürdü. Daha sonra PSA Türkiye hem yeteri kadar araç getiremedi hem de yoğun talepten şımarıp inanılmaz bir zam furyası yaptı. Net söylüyorum VW zam konusunda eline su dökemez Peugeot’ nun. Sonuç ortada. Tucson’ a geçilip 3.sıraya düştü. Duster lider durumda.
    Yanıtla +18
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 1 hf.
    Bu paralara bu dönemde hala nasıl sıfır araba alabiliyor insanlar aklım gerçekten almıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    Stand Alone (STAND ALONE) 1 hf. ygulbahar
    Sorarsan para yok derler, boşverin Allah aşkına, pandemi falan bizim millete hikaye gibi geliyor, kredi çekip tatile giden mi ararsın, neler neler var. Geçen senenin toplam konut satışından fazlası birkaç ay önce yapıldı bile. Para yok diyene itibar etmiyorum şahsen.
    Yanıtla +2
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    MrKattchup 1 hf.
    Galerilerde 5'er 10'ar tane var, sarı siteye girdiğinizde 20 sayfa civarı 0 km satışta duruyor payı galerilere satarak arttırmak baya iyi başarı.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    leonheart07 1 hf. MrKattchup
    Şu araçlar galerilerin elinde bir kalsa o zaman satış durumlarını görürüz
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    alprkrkmz (alper korkmaz) 1 hf.
    Yeni kasasıyla inanılmaz bir düşüş yaşayacaklar ama.
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    deoks 1 hf. alprkrkmz
    Yeni kasayla değil, yeni fiyatıyla.
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