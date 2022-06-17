Tam Boyutta Gör

Türkiye'nin en büyük ve en köklü teknoloji platformu DonanımHaber ailesine katılacak yeni haber yazarları arıyoruz.Sizler de DonanımHaber ekibinin bir parçası olmak ve hazırladığınız içerikleri milyonlara ulaştırmak istiyorsanız başvurularınızı bekliyoruz.

Neler bekliyoruz?

Sizler de

Teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor,

Yabancı kaynaklardan çeviri yapabilecek düzeyde İngilizce yeterliliğine sahip,

Araştırmacı ve meraklı,

Yaratıcı ve üretken,

Türkçe'nin dil kurallarına hakim,

iseniz haydi durmayın, hemen aşağıdaki formu doldurun ve DonanımHaber yayın ekibine katılma fırsatı yakalayın!

Başvuru formu: https://forms.gle/utgfEEKgfECYsYT46

Başvurusu olumlu sonuçlanan adaylara, başvuru formunda belirttikleri mail adreslerinden dönüş yapılacaktır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Diğer Haberleri

DonanımHaber yeni haber yazarları arıyor!