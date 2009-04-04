DRAM üreticileri için kırmızı alarm devam ediyor, Micron'da 751 milyon dolarlık kayıp

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Düşük satış fiyatları nedeniyle bir süredir sıkıtılı günler geçiren DRAM üreticileri, ekonomik krize bağlı olarak talebin de azalmasıyla birlikte adeta kırmızı alarm veriyorlar.GDDR5 bellek teknolojisi için hacimli üretime başlayarak AMD-ATi'nin Radeon HD 4800 serisi için ana sağlayıcı olan Qimonda'nın geçtiğimiz haftalarda iflas bayrağını kaldırmasının etkileri sektör içerisinde devam ededursun, açıklanan mali rakamlara göre bir diğer büyük DRAM üreticisi Micron için de işler pek iyi gitmiyor.

5 Mart'ta sona eren 2009 mali yılı ikinci çeyrek sonuçlarına göre Micron, 993 milyon dolarlık gelir açıklarken, bu rakamın bir önceki döneme kıyasla %30 kayıp anlamına geldiği belirtiliyor. 2. çeyrek kaybının bir önceki döneme göre 45 milyon dolarlık artışla 751 milyon dolar seviyesine çıktığı belirtilen Micron'un DRAM ürünlerinden elde ettiği gelirin özellikle düşen satış fiyatları nedeniyle %30 azaldığı belirtilirken, NAND flash ve CMOS imaj sensörü satışlarının da sırasıyla %20 ve %54 azaldığı belirtiliyor.

Açıklanan rakamlara karşın Micron tepe yöneticisi Steve Appleton yaptığı açıklamasında gelecekten umutlu olduklarını dile getirirken, yeniden yapılanma çervesinde maliyet yapısını, sermaya harcamalarını ve teknoloji uygulamalarını gözden geçirdiklerini, 34nm NAND teknolojisini en kısa zamanda devreye sokacaklarını ve bu adımın mevcut ekonomik ortamda daha fazla fazla rekabet fırsatı sunacağını ifade etti.