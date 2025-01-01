Micron, ABD’de yarı iletken üretimini genişletiyor: 2,17 milyar dolarlık yatırım

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Tam Boyutta Gör ABD merkezli yarı iletken üreticisi Micron, Virginia’nın Manassas şehrindeki tesisini genişletmek için 2,17 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı planlıyor. Virginia Valisi Glenn Youngkin’in açıklamasına göre, bu yatırım sayesinde 340 yeni istihdam yaratılacak ve ABD’nin yarı iletken üretim kapasitesi önemli ölçüde artırılacak.

Micron'dan ABD'ye bir yatırım daha

Micron’un Manassas’taki tesisi, otomotiv, savunma, havacılık ve sanayi sektörleri için özel olarak tasarlanmış uzun ömürlü DRAM bellek üretimi yapacak şekilde modernize edilecek. Şirket, daha önce aynı tesisin iyileştirilmesi için CHIPS ve Bilim Yasası kapsamında 275 milyon dolar federal fon almıştı. Bu yatırımla birlikte, otomotiv sektörüne yönelik DRAM üretiminin Tayvan’dan ABD’ye taşınması planlanıyor.

Şirket ayrıca, 2,1 milyar dolarlık yatırım taahhüdünü yerine getirmesi ve 340 yeni istihdam yaratması durumunda 70 milyon dolara kadar ek fon alabilecek. Micron’un ABD’deki bu yatırımı, ulusal güvenlik ve ekonomik rekabet gücü açısından önemli. Virginia’daki tesis, ileri teknoloji üretim süreçleriyle ABD’nin yerli yarı iletken tedarik zincirini güçlendirecek.

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Micron, tesisi nasıl yükselteceği ve üretim kapasitesini ne kadar artıracağı konusunda henüz net bir açıklama yapmadı. Ancak, uzun ömürlü DRAM bellek üretimi genellikle düşük hacimlerde gerçekleştiriliyor ve bu süreçler, en son teknolojiye sahip EUV litografi araçlarına ihtiyaç duymuyor. Bunun yerine, DUV litografi sistemleri gibi daha uygun maliyetli ekipmanlar kullanılabilecek. 275 milyon dolarlık federal fonla, Micron’un bu tür ekipmanlardan oldukça fazla sayıda satın alabileceği belirtiliyor.

Micron Başkanı ve CEO’su Sanjay Mehrotra, yaptığı açıklamada firmanın ABD merkezli tek bellek üreticisi olduğuna dikkat çekerek “Micron, ABD savunma, havacılık, otomotiv ve sanayi müşterilerinin gelecekteki bellek talebini karşılamak üzere Virginia'da uzun ömürlü DRAM ürünleri üretmek için çalışırken Vali Glenn Youngkin ve Genel Kurul'un devam eden desteğine minnettardır.” dedi.

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Micron, ABD’de yarı iletken üretimini genişletiyor