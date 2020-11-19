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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    THY, koronavirüs aşısı taşımaya başladı

    Çin ve ABD'deki koronavirüs aşılarının başarılı olmasının ardından THY'nin lojistik firması Turkish Cargo ilk Covid-19 aşılarını taşımaya başladı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
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    THY, koronavirüs aşısı taşımaya başladı
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    Çin ve ABD’den olumlu aşı haberleri gelmeye devam ediyor. Birkaç ay belki daha kısa sürede aşılar uygulanabilir olacak. Geliştiirlen aşıların ülkeler arası sevkiyatı uçaklarla yapılıyor. Aşının kullanıma sunulması halinde dünya genelinde şimdiye kadar görülmemiş en çaplı nakliye operasyonu yürütülecek. Türk Hava Yolları, bu organizasyonun önemli bir parçası olacak. THY, bugün yaptığı açıklamada Çin’den Brezilya’ya Covid-19 aşısı taşıdığını duyurdu.

    THY’nin kargo markası Turkish Cargo, Brezilya’nın Çin’den sipariş ettiği Covid-19 aşılarının bir bölümünü taşıdığını duyurdu. 7 adet soğutuculu konteynere yüklenen Covid-19 aşıları, Pekin’den İstanbul aktarmalı olarak Sao Paulo’ya gönderildi.

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    Ayrıca Bkz. "Bakan Koca, Covid-19 aşısının Türkiye'ye geleceği tarih ve miktarını açıkladı"

    Turkish Cargo, aşı taşımak için kapasite artışı sağladı. Konteyner tedarikçileriyle iş birliği yapılarak soğuk zincir taşımalarına yönelik kapasite yüzde 30 seviyelerinde artırıldı.  Anlık olarak ilave 150 uçak paletine cevap verecek bir kapasite ile soğuk zincir taşıma ölçeğini aylık 25 bin tona kadar yükselttiği vurgulandı. Aşıların depolanması için 1200 metrekare alana sahip ısı kontrollü akıllı depo devreye alındı.

    Turkish Cargo, 2020’nin Ocak-Eylül ayları arasında 40 bin tonun üzerinde ilaç, sağlık ürünü, tıbbi ekipman taşıdı ve bu dönemde ilaç taşımalarında yüzde 50’nin üzerinde büyüme kaydetti.

    Türkiye'ye ilk aşılar Aralık'ta gelecek

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aralık ayında Türkiye'ye ilk Covid-19 aşılarının geleceğini duyurdu. Bakan Koca, “Çin aşısı için de Aralık ayında 10 milyon aşı alabileceğiz Ocak ayında da böyle olacak bu sayı 2 katına çıkabilir bir iki gün içinde sözleşmeler imzalanacak.” dedi.



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    carter (Volkan ) 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    Wuhan virüsü çıktı çıkalı Çin para kazanmaya devam ediyor.
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    tbbtl 48 dk. ( Mesaj Silindi )
    virüsü yayanda, aşısını satanda aynı ülke
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    gun (Gün Oksay) 40 dk. ( Mesaj Silindi ) tbbtl
    İlk onlar çalışmaya başladığı için aşı hakkında biraz daha avantajlı oldular.
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    Elektrikliarabasever 14 dk. ( Mesaj Silindi ) tbbtl
    SARS aşısını geliştirmeye çalıştıkları için zamanda yarışta biraz daha öndelerdi ama Amerikada şuanda 2 aşı var Pfizer ve Moderna büyük ihtimalle Batılılar daha çok kazanacak.
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    smart1978 (X Y) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Once vatandasa ... Sonra aleme ... Gerci aleme yardim kargo ucagi bedeli dahi odense yine de lukstur...
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