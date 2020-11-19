THY, koronavirüs aşısı taşımaya başladı

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Çin ve ABD’den olumlu aşı haberleri gelmeye devam ediyor. Birkaç ay belki daha kısa sürede aşılar uygulanabilir olacak. Geliştiirlen aşıların ülkeler arası sevkiyatı uçaklarla yapılıyor. Aşının kullanıma sunulması halinde dünya genelinde şimdiye kadar görülmemiş en çaplı nakliye operasyonu yürütülecek. Türk Hava Yolları, bu organizasyonun önemli bir parçası olacak. THY, bugün yaptığı açıklamada Çin’den Brezilya’ya Covid-19 aşısı taşıdığını duyurdu.

THY’nin kargo markası Turkish Cargo, Brezilya’nın Çin’den sipariş ettiği Covid-19 aşılarının bir bölümünü taşıdığını duyurdu. 7 adet soğutuculu konteynere yüklenen Covid-19 aşıları, Pekin’den İstanbul aktarmalı olarak Sao Paulo’ya gönderildi.

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Turkish Cargo, aşı taşımak için kapasite artışı sağladı. Konteyner tedarikçileriyle iş birliği yapılarak soğuk zincir taşımalarına yönelik kapasite yüzde 30 seviyelerinde artırıldı. Anlık olarak ilave 150 uçak paletine cevap verecek bir kapasite ile soğuk zincir taşıma ölçeğini aylık 25 bin tona kadar yükselttiği vurgulandı. Aşıların depolanması için 1200 metrekare alana sahip ısı kontrollü akıllı depo devreye alındı.

Turkish Cargo, 2020’nin Ocak-Eylül ayları arasında 40 bin tonun üzerinde ilaç, sağlık ürünü, tıbbi ekipman taşıdı ve bu dönemde ilaç taşımalarında yüzde 50’nin üzerinde büyüme kaydetti.

Türkiye'ye ilk aşılar Aralık'ta gelecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aralık ayında Türkiye'ye ilk Covid-19 aşılarının geleceğini duyurdu. Bakan Koca, “Çin aşısı için de Aralık ayında 10 milyon aşı alabileceğiz Ocak ayında da böyle olacak bu sayı 2 katına çıkabilir bir iki gün içinde sözleşmeler imzalanacak.” dedi.

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