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    DualSense Edge'i kullandık! Yeni PlayStation 5 kontrolcüsü neler sunuyor?

    Bu videomuzda PlayStation 5'in yeni özel kontrolcüsü olan DualSense Edge'e yakından bakıyoruz. Kontrolcü özellikle son günlerde fiyatıyla bir hayli konuşuldu.    

    Geçtiğimiz aylarda duyurulan DualSense Edge'in sonunda çıkış günü geldi. Biz de kontrolcüyü PlayStation Türkiye'nin bize sunmuş olduğu fırsat sayesinde geçtiğimiz haftalarda kontrolcüyü deneyimleme fırsatı bulduk. Yaklaşık 1 saat kadar kontrolcüyü denedik ve ilk izlenimlerimizi sizlere aktarmaya çalıştık.

    Biz videoyu çektiğimizde fiyatı henüz açıklanmayan DualSense Edge'in Türkiye fiyatı 6500 TL. Yurt dışı fiyatı ise 250 dolar. Fiyatı yorumlama işini artık sizlere bırakıyoruz ancak kontrolcü hakkındaki görüşlerimizi videoda bulabilirsiniz.

    DualSense Edge'e tasarım olarak baktığımızda tuşlar ve dokunmatik yüzeydeki renk değişimi dikkat çekiyor. Renk değişimi dışında fiziksel açıdan büyük bir değişim yok. Teknik tarafta ise daha önce de açıklandığı gibi değiştirebilir analog tuşları, arka tuşlar ve özel profil oluşturma seçenekleri kontrolcünün farklılaştığı kısım. 

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