Dünya'daki radarlar yıllardır uzaya “biz buradayız” diyor

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Tam Boyutta Gör Uzaylılardan gizlenmeye çalışmak için artık çok geç olabilir. Royal Astronomical Society tarafından yayımlanan yeni bir araştırma, Dünya’nın radar sistemlerinin onlarca yıldır uzaya güçlü sinyaller gönderdiğini ortaya koydu. Bu sinyaller, gelişmiş radyo teleskoplara sahip herhangi bir uygarlık tarafından kolaylıkla tespit edilebilir.

Radyo dalgaları yerimizi belli ediyor

Manchester Üniversitesi'nden Ramiro Saide liderliğindeki araştırma ekibi, sivil havalimanları (Heathrow, Gatwick, JFK gibi) ve askeri radar sistemlerinden yayılan sinyalleri simüle etti. Bu sinyallerin, Barnard Yıldızı, HD 48948, AU Microscopii gibi yakın yıldızlardan nasıl görüneceği de hesaplandı. Sonuç oldukça net: Dünya, radar sinyalleriyle adeta buradayım diye bağırıyor.

1950’lerden bu yana özellikle Soğuk Savaş yıllarında kullanılan yüksek güçlü yönlü radar sistemleri, uzaydan bakıldığında net bir yapay teknoloji işareti oluşturuyor. Araştırmaya göre sivil radarlar toplamda yaklaşık 2×10¹⁶ watt, askeri radarlar ise 1×10¹⁴ watt düzeyinde enerji yayıyor. Bu da bizi, özellikle 200 ışık yılı çapındaki bölgede yer alan herhangi bir radyo teleskop tarafından fark edilebilir kılıyor. Daha güçlü teleskoplar devreye girdiğinde bu mesafe 60.000 ışık yılına kadar çıkabiliyor.

Dünya, kozmik deniz feneri gibi

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Araştırmaya göre, 20. yüzyılın başlarına kadar Dünya radyo açısından sessizdi. Ancak 1930’larda geliştirilen VHF televizyon ve mikrodalga radar sistemleriyle birlikte, Dünya’nın “kozmik sessizliği” bozuldu. Özellikle Kuzey Kutbu’na yerleştirilen NORAD erken uyarı sistemleri, gezegenimizi bir tür kozmik deniz fenerine dönüştürdü.

Ramiro Saide, “Bulgularımız, gelişmiş teknolojiye ve karmaşık havacılık sistemlerine sahip herhangi bir gezegen tarafından kasıtsız olarak üretilen radar sinyallerinin, akıllı yaşamın evrensel bir işareti olarak işlev görebileceğini gösteriyor” diyor.

Bu gelişme, yıllardır tartışılan temel bir soruyu da değersizleştiriyor: “Uzaya mesaj göndermeli miyiz?” Görünüşe göre bu karar çoktan bizim yerimize verildi. Çünkü istemeden de olsa yıllardır mesaj gönderiyoruz. Dolayısıyla artık soru şu: Bu mesajlar nasıl karşılanacak? Sinyalleri alan bir uygarlık barışçıl bir temas mı kuracak yoksa bizi ortadan kaldırmayı mı düşünecek?

Araştırma, spekülasyonlara kapı aralarken, esas soruyu açık bırakıyor:

“Bizi dinleyen biri var mı?”

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