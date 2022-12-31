İnsanlık 50 yıldır uzayda: Dünya’dan en uzağa giden uzay araçları nerede ve ne yapıyorlar?

Tam Boyutta Gör Pioneer 10'un 1972'de piyasaya sürülmesinden bu yana, insanlık 50 yıldır uzayın derinliklerine bir şeyler fırlatıyorlar ve fısıldıyor. Artık ya Güneş sistemimizin kenarlarına ulaşmış ya da ona hızla yaklaşan beş uzay aracımız bulunuyor: Pioneer 10, Pioneer 11, Voyager 1, Voyager 2 ve New Horizons.

Bu uzay sondaları tahmin edilen ömürlerinden çok daha uzun süre hayatta kaldı ve bazıları orijinal görevlerinin çok ötesine ulaştı. Bu uzay araçları elbette ilk başta Güneş sisteminde bulunan gezegenleri keşfetmek için planlanmıştı, ancak şimdi sistemimizin dışına doğru iz bırakarak ilerliyor ve halen daha bilim insanlarına yeni bir şeyler öğretiyorlar.

Voyager 1 ve Voyager 2

Tam Boyutta Gör Voyager misyonları bu yıl operasyonlarının 45. Yılını kutladı. Bu iki uzay aracı, dış gezegenlerin yakın geçişlerinden insanların uzaydaki en uzak noktalarını keşfetmeye kadar, astronomların Güneş sistemini anlamalarına çok büyük katkıda bulundu. Ve halen daha aslında önemli bir göreve sahipler: Güneş’in etkisinin nerede bittiği ve diğer yıldızların etkisinin nerede başladığını keşfetmek.

Voyager 2, Güneş’in parçacık akışının en önemli etki olmaktan çıktığı sınır olan heliopause'u 2012'de geçti ve hemen ardından 2018'de Voyager 2 o noktayı geride bıraktı. Voyager proje bilimcisi ve NASA'nın California'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'nda (JPL) bir gezegen bilimcisi olan Linda Spilker, "Voyager 1 şimdi on yıldır yıldızlararası uzayda... ve hala devam ediyor, hala güçlü bir şekilde ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Voyager’lar kamera gibi enerji tüketen bazı araçlarını kapatmış durumda ancak sensörler vasıtasıyla veri toplamaya devam ediyor ve hatta çok önemli bir keşif de yaptılar. Bildiğiniz gibi Güneş, sürekli olarak bir manyetizma ve plazma saçıyor etrafına. Sistemimizin en dış kısımlarında bu plazmalardan kaynaklanan parçacıkların daha az olduğu tahmin ediliyordu. Ancak, Voyager'lar heliopause'u geçtikten sonra çok daha yoğun plazma ile karşılaştılar. Astronomlar bu konuda hâlâ şaşkın durumda.

Pioneer 10 ve Pioneer 11

Tam Boyutta Gör Pioneer uzay aracı, tahmin ettiğiniz gibi öncü rolleri nedeniyle uzay tarihinde özel bir yere sahiptir. Ne yazık ki, bu dönüm noktası olan 50 yıllık uzay aracı işlevsel değil. Pioneer 10, 2003'te iletişimini kaybetti ve Pioneer 11, 1995'teki son temasından bu yana sessizliğe büründü. Ancak biz onlarla iletişimde olmasak bile uzayda ilerlemeye devam ediyorlar.

New Horizons

Tam Boyutta Gör New Horizons, 2006 yılında fırlatılan ve bu 5 kişilik ailenin en genç üyesi konumunda. 2015 yılında cüce gezegen Pluto’nun detaylarını bize aktaran uzay aracı Güneş sisteminden rekor bir hızla uzaklaşıyor ve 2040 civarında heliopause'a ulaşacak.

Yalnızca birincil görevini tamamlamakla kalmadı, aynı zamanda ilk görev uzantısı olarak 2019'da daha küçük Kuiper Kuşağı nesnesi Arrokoth’a da bir göz attı. NASA, New Horizons’ı derin uykuda bırakmak yerine 1 Ekim’de ona yeni bir görev atadı. Bu görev yine Kuiper Kuşağı ile ilgili. Bu arada New Horizons 1 Mart 2023'e kadar kış uykusuna yatacak ve sonra uyanacak.

Uzay araçları ne kadar uzakta?

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New Horizons ’ın Dünya’ya olan uzaklığı: 8,36 milyar kilometre uzakta. Işık hızıyla 7 saat 44 dakika uzaklıkta.

’ın Dünya’ya olan uzaklığı: uzakta. Işık hızıyla 7 saat 44 dakika uzaklıkta. Pioneer 11 ’in Dünya’ya olan uzaklığı: 16,47 milyar kilometre uzakta. Işık hızıyla 15 saat 15 dakika uzaklıkta.

’in Dünya’ya olan uzaklığı: uzakta. Işık hızıyla 15 saat 15 dakika uzaklıkta. Pioneer 10 ’un Dünya’ya olan uzaklığı: 19,6 milyar kilometre (2003 yılında 12.23 milyar kilometre) uzakta. Işık hızıyla 18 saat 14 dakika uzaklıkta.

’un Dünya’ya olan uzaklığı: (2003 yılında 12.23 milyar kilometre) uzakta. Işık hızıyla 18 saat 14 dakika uzaklıkta. Voyager 2 ’nin Dünya’ya olan uzaklığı: 19,88 milyar kilometre uzakta. Işık hızıyla 18 saat 25 dakika uzaklıkta.

’nin Dünya’ya olan uzaklığı: uzakta. Işık hızıyla 18 saat 25 dakika uzaklıkta. Voyager 1’in Dünya’ya olan uzaklığı: 23,82 milyar kilometre uzakta. Işık hızıyla 22 saat 4 dakika uzaklıkta.

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