İnsanlık 50 yıldır uzayda: Dünya’dan en uzağa giden uzay araçları nerede ve ne yapıyorlar?

- Voyager 1 ve Voyager 2
- Pioneer 10 ve Pioneer 11
- New Horizons
- Uzay araçları ne kadar uzakta?
- Yorumlar
Bu uzay sondaları tahmin edilen ömürlerinden çok daha uzun süre hayatta kaldı ve bazıları orijinal görevlerinin çok ötesine ulaştı. Bu uzay araçları elbette ilk başta Güneş sisteminde bulunan gezegenleri keşfetmek için planlanmıştı, ancak şimdi sistemimizin dışına doğru iz bırakarak ilerliyor ve halen daha bilim insanlarına yeni bir şeyler öğretiyorlar.
Voyager 1 ve Voyager 2
Voyager 2, Güneş’in parçacık akışının en önemli etki olmaktan çıktığı sınır olan heliopause'u 2012'de geçti ve hemen ardından 2018'de Voyager 2 o noktayı geride bıraktı. Voyager proje bilimcisi ve NASA'nın California'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'nda (JPL) bir gezegen bilimcisi olan Linda Spilker, "Voyager 1 şimdi on yıldır yıldızlararası uzayda... ve hala devam ediyor, hala güçlü bir şekilde ilerliyor." ifadelerini kullandı.
Voyager’lar kamera gibi enerji tüketen bazı araçlarını kapatmış durumda ancak sensörler vasıtasıyla veri toplamaya devam ediyor ve hatta çok önemli bir keşif de yaptılar. Bildiğiniz gibi Güneş, sürekli olarak bir manyetizma ve plazma saçıyor etrafına. Sistemimizin en dış kısımlarında bu plazmalardan kaynaklanan parçacıkların daha az olduğu tahmin ediliyordu. Ancak, Voyager'lar heliopause'u geçtikten sonra çok daha yoğun plazma ile karşılaştılar. Astronomlar bu konuda hâlâ şaşkın durumda.
Pioneer 10 ve Pioneer 11
New Horizons
Yalnızca birincil görevini tamamlamakla kalmadı, aynı zamanda ilk görev uzantısı olarak 2019'da daha küçük Kuiper Kuşağı nesnesi Arrokoth’a da bir göz attı. NASA, New Horizons’ı derin uykuda bırakmak yerine 1 Ekim’de ona yeni bir görev atadı. Bu görev yine Kuiper Kuşağı ile ilgili. Bu arada New Horizons 1 Mart 2023'e kadar kış uykusuna yatacak ve sonra uyanacak.
Uzay araçları ne kadar uzakta?
- New Horizons’ın Dünya’ya olan uzaklığı: 8,36 milyar kilometre uzakta. Işık hızıyla 7 saat 44 dakika uzaklıkta.
- Pioneer 11’in Dünya’ya olan uzaklığı: 16,47 milyar kilometre uzakta. Işık hızıyla 15 saat 15 dakika uzaklıkta.
- Pioneer 10’un Dünya’ya olan uzaklığı: 19,6 milyar kilometre (2003 yılında 12.23 milyar kilometre) uzakta. Işık hızıyla 18 saat 14 dakika uzaklıkta.
- Voyager 2’nin Dünya’ya olan uzaklığı: 19,88 milyar kilometre uzakta. Işık hızıyla 18 saat 25 dakika uzaklıkta.
- Voyager 1’in Dünya’ya olan uzaklığı: 23,82 milyar kilometre uzakta. Işık hızıyla 22 saat 4 dakika uzaklıkta.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d