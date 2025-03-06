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    NASA, Voyager 1 ve 2’deki iki bilimsel aracı kapattı: Sona yaklaşılıyor

    NASA, 1977’den bu yana sürekli olarak daha ileriye giden Voyager 1 ve Voyager 2’nin ömürlerini uzatmak için iki bilimsel aracı kapattı. Araçların güç kapasiteleri ise giderek azalmaya devam ediyor.
    NASA, Voyager 1 ve 2’deki iki bilimsel aracı kapattı: Sona yaklaş Tam Boyutta Gör
    NASA, 1977 yılında fırlatılan Voyager 1 ve Voyager 2 uzay araçlarında enerji tasarrufu sağlamak amacıyla bazı bilimsel araçlarını kapatma kararı aldı. Jet İtki Laboratuvarı (JPL) mühendisleri, 25 Şubat'ta Voyager 1’in kozmik ışın alt sistemini, 24 Mart’ta ise Voyager 2’nin düşük enerjili yüklü parçacık aracını devre dışı bırakacak. Bu adımlar, her iki aracın giderek azalan enerji kaynaklarını yönetme çabalarının bir parçası olarak atılmakta.

    İnsanlığın en uzak simgeleri

    Her iki Voyager aracı da, radyoizotop enerji sistemleriyle çalışmakta ve bu sistemler, plutonyumun radyoaktif bozunmasından elde edilen ısı ile elektrik üretmekte. Ancak her yıl yaklaşık 4 watt enerji kaybı yaşanıyor. Dolayısıyla insanlığın ayak izlerini sürekli olarak en uzaya taşıyan bu kahramanlar için son, giderek yaklaşıyor. Halihazırda Voyager 1, Dünya’dan yaklaşık 25 milyar kilometre Voyager 2 ise 21 milyar kilometre uzakta. u mesafe nedeniyle, Dünya'dan Voyager 1'e bir radyo sinyali göndermek 23 saatten fazla, Voyager 2'ye ise 19 saatten fazla sürmekte.

    Voyager 1 ve 2, aynı bilimsel ekipmanlara sahip, 10 farklı araç taşıyor. Bu araçlar, gezegen yakın geçişlerinde veri toplamak amacıyla tasarlanmıştı ve her iki uzay aracı da Güneş sisteminin gaz devi gezegenlerini keşfettikten sonra bu cihazlar kapatılmıştı. Ancak helyosferi, yani Güneş’in yarattığı koruyucu manyetik alanı, Güneş rüzgarlarını ve yıldızlararası alanı incelemeye yönelik cihazlar aktif kalmaya devam etti. Voyager 1, 2012 yılında helyosferin sınırını geçerek yıldızlararası alanın başlangıcına ulaşmıştı. Voyager 2 ise bu sınırı 2018 yılında geçti. Bugüne kadar başka hiçbir insan yapımı uzay aracı, yıldızlararası alana geçiş yapmadı.

    2030’lara kadar çalışabilecekler

    NASA, Voyager 1 ve 2’deki iki bilimsel aracı kapattı: Sona yaklaş Tam Boyutta Gör
    Voyager 1'de geçen hafta kapatılan kozmik ışın alt sistemi, galaksi ve Güneş’ten gelen protonları, enerjilerini ve akışlarını ölçmek için tasarlanmış üç teleskoptan oluşuyor. Bu teleskoplardan elde edilen veriler, Voyager 1’in helyosferi terk etme zamanını belirlemede yardımcı olmuştu. Voyager 2'nin 24 Mart'ta devre dışı bırakılacak düşük enerjili yüklü parçacık cihazı ise Güneş sistemimizden ve galaksimizden gelen iyonlar, elektronlar ve kozmik ışınları ölçüyor.

    NASA mühendisleri, Voyager araçlarının bilimsel cihazlarını mümkün olduğunca geç kapatmaya özen gösteriyor. Bu araçların topladığı veriler, heliofizik alanındaki önemli araştırmalar için eşsiz bir kaynak oluşturuyor. Bu iki cihaz kapatıldıktan sonra, Voyager’lar yaklaşık bir yıl daha çalışabilecek güç kaynağına sahip olacak. 2026'ya kadar Voyager 1 ve 2’nin kozmik ışın cihazları kapanacak, ancak diğer bilimsel cihazlar faaliyetlerini sürdürecek. NASA mühendisleri, bu enerji tasarrufu planı ile her iki Voyager aracının da en az bir bilimsel cihazla 2030’lara kadar aktif kalabileceğini öngörüyor.

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    turkelvis 23 saat önce

    İzlerken gu-rur-lan-dım...

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