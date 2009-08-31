Dünya genelinde yonga satışları Temmuz ayında %5.3 oranında arttı

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Küresel ekonomik krize bağlı olarak özellikle yılın ilk çeyreğinde kabus dolu günler yaşayan yarıiletken endüstrisi toparlanmaya devam ediyor. Kısaca SIA olarak tanınan Yarıetken Endüstrisi Birliği tarafından açıklanan yeni rakamlara göre sektör Temmuz ayında da olumlu sinyaller vermeye devam etti. Zira sezonsal durgunluk ta olmasına karşın Temmuz ayı içerisinde yarıiletken endüstrisinin 18.2 milyar dolarlık satış gerçekleştirdiği ve her ne kadar bir önceki yılın aynı dönemine göre %18.2'lik düşüş yaşanmış olsa bile Haziran ayı ile kıyaslandığında satışların %5.3 oranında arttığı bildirildi.

Temmuz ayı için açıklanan rakamlar abaktığımızda özellikle bölge bazlı değerlendirmede Japonya'nın %7.9, APAC olarak bilinen Asya-Pasifik bölgesinin ise %4.3 büyüme gösterdiği açıklandı.

Büyümenin okula dönüş döneminin yaklaşmasıyla birlikte Ağustos ayı ve sonraki süreçte de devam etmesi bekleniyor.