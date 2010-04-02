Dünya televizyon devleri, Google TV projesine sıcak bakmıyor

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Google, Intel ve Sony öncülüğünde ortaya konan Google TV projesi, dünya devi televizyon üreticilerinin ilgisini çekmekten uzak. Google'ın işletim sistemi, Intel'in işlemci ve Sony'nin sektördeki deneyimini yansıtacağı Google TV yaklaşımına Samsung ve Panasonic gibi, dünya televizyon pazarının lider oyuncuları, şu an için sıcak bakmaktan bir hayli uzak görünüyorlar.

Bilindiği üzere yeni nesil televizyonlar, başta internet bağlantısı olmak üzere teknolojik pek çok yeniliğe sahipler ancak esnek kullanım olanakları açısından henüz istenilen noktaya gelebilmiş değiller. Google TV konsepti ise Android işletim sisteminin televizyonlara girmesini ve kullanıcıların Twitter gibi sosyal ağlara ve internet hizmetlerine verimli bir şekilde erişmelerini öngörüyor.

Google, Intel ve Sony'den farklı olarak Panasonic, bu projeye sıcak bakmıyor zira kullanılacak yazılım platformunun yüksek işlem gücü gerektireceğini - şu anki televizyonlara kıyasla - ve bu gücü karşılayacak Intel işlemcilerin yüksek maliyetli olduğunu ve kendi sistemini kullanmaya devam edeceğini belirtirken, benzer şekilde Samsung da kendi çözümleriyle yola devam edecek.