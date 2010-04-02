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Dünya televizyon devleri, Google TV projesine sıcak bakmıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünya televizyon devleri, Google TV projesine sıcak bakmıyor
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Google, Intel ve Sony öncülüğünde ortaya konan Google TV projesi, dünya devi televizyon üreticilerinin ilgisini çekmekten uzak. Google'ın işletim sistemi, Intel'in işlemci ve Sony'nin sektördeki deneyimini yansıtacağı Google TV yaklaşımına Samsung ve Panasonic gibi, dünya televizyon pazarının lider oyuncuları, şu an için sıcak bakmaktan bir hayli uzak görünüyorlar.

Bilindiği üzere yeni nesil televizyonlar, başta internet bağlantısı olmak üzere teknolojik pek çok yeniliğe sahipler ancak esnek kullanım olanakları açısından henüz istenilen noktaya gelebilmiş değiller. Google TV konsepti ise Android işletim sisteminin televizyonlara girmesini ve kullanıcıların Twitter gibi sosyal ağlara ve internet hizmetlerine verimli bir şekilde erişmelerini öngörüyor.

Google, Intel ve Sony'den farklı olarak Panasonic, bu projeye sıcak bakmıyor zira kullanılacak yazılım platformunun yüksek işlem gücü gerektireceğini - şu anki televizyonlara kıyasla - ve bu gücü karşılayacak Intel işlemcilerin yüksek maliyetli olduğunu ve kendi sistemini kullanmaya devam edeceğini belirtirken, benzer şekilde Samsung da kendi çözümleriyle yola devam edecek.


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buraoca2 9 yıl
IBM'in cell'i rahatça karşılar, merak etmesinler ;)
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andy1 9 yıl
Kabul etmemmeleri çok normal,saçma sapan aslı olmayan değerlerle tv satmaya çalışıyorlar !

Googla destek verirlerse rezil olacaklar,yetersiz televizyonlarının gerçek değerleri ortaya çıkacak sebeb budur !

Sony kabul etmesi ise son işlemcilerinde inanılmaz ataktalar,Canonla beraber yüksek çzünürlüklü tvleri üretim aşamasında !

Sony'nin işine gelir çunki internet ortamında tvlerinde en ufak sorun yaşanmayacağından eminler !
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T-una 9 yıl
Bu teknolojik atağın/çalışmanın IPTV ile ilgili ne kadar bağıntılı olduğuna dair bir kaç birşey de yazabilir misiniz?
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TELESCOPE 9 yıl
kendi çözümleri ile yola devam etmesi piyasa koşullarımı acaba
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