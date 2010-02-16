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Dünyaca ünlü spor giyim markası Puma da cep telefonu pazarında, işte Puma Phone

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyaca ünlü spor giyim markası Puma da cep telefonu pazarında, işte Puma Phone
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Dünyaca ünlü spor giyim markası Puma, mobil iletişim sektörüne adıma atarak Puma Phone isimli yeni telefonunu gün ışığına çıkardı. Kompakt bir tasarıma ve şık bir arayüze sahip olan telefon, beraberinde getirdiği özellikler dikkate alındığında, spor tutkunlarını ve outdoor aktivitilerden hoşlanan Puma fanatiklerini hedef alması beklenebilir.

2.8-inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip olan telefon, tek el ile kullanılabilecek şekilde tasarlanmış. 3.2 Megapiksel çözünürlüğünde entegre kamera ve Bluetooth desteği ile gelen telefon, FM radyo özelliğini de bünyesinde barındırıyor. Entegre olarak sunulan adım ölçer, GPS takipçisi ve kronometre gibi spor aktivitilerine yönelik detayları pusula ve geotagging destekli GPS fonksiyonuyla pekiştirilen Puma Phone, 3D yön sensörünü de üzerinde barındırıyor.

Puma World Portal ve mCoomerce servislerinden spor haberlerini ve ilgili içeriği çekecebileceği belirtilen telefonun en dikkat çekici özelliklerinden biri de arka kapağında güneş panelinin olması. Bu sayede şarj cihazı olmasa bile ideal hava koşullarında telefon güneş ışığı ile şarj edilebilecek. Puma'dan yapılan açıklamaya göre yeni telefon tek bir şarj ile 5 saate kadar konuşma, 350 saate kadar bekleme, 140 dakikaya kadar görüntülü konuşma, 24 saate kadar müzik ve 5 saate kadar video keyfi sunacak.

Nisan ayında satışa sunulması beklenen Puma Phone için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi ise bulunmuyor.

Dünyaca ünlü spor giyim markası Puma da cep telefonu pazarında, işte Puma Phone
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Dünyaca ünlü spor giyim markası Puma da cep telefonu pazarında, işte Puma Phone
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Dünyaca ünlü spor giyim markası Puma da cep telefonu pazarında, işte Puma Phone
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mert107 9 yıl
hemen aliyim hemen bende ! bekleyin .
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Lose_your_self 9 yıl
yaw bu türkiyeye getirilirmi acep
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DH Misafiri 9 yıl
mütiş bir telefon ilk gördüğümde alıcam puma bikere süper
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cemoli78 9 yıl
Telefon hoş fakat resimdeki gibi arka cepte yarısı dışarıda taşınması sakıncalı olabilir:)))
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karantina61 9 yıl
Puma logosuda yakışmış hani...
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RaptorFX 9 yıl
Görünüşü kesinlikle 10 numara. Markayiz diye suyunu çıkarmazlar fiyatın kesinlikle tutar...
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tanak 9 yıl
pahalı olmazsa şık bir telefon
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marikanwap 9 yıl
Ahize kısmı hoşuma gitti. Saçma sapan bir ahize deliği yerine logonun altına gizlenmesi çok şık olmuş.
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face1tr 9 yıl
telefonu masaya ters koyacağız artık :)
aktif doğa sporlarıyla uğraşanlar için cihazın diğer cihazlardan farklı/fazla olarak sunacağı navigasyon seçenekleri ilgili kişileri doğrudan ilgilendiriyor. bi de üstüne güeş paneli eklendiğinde, tam da bu tür spor aktiviteleri, camping gibi şeylerle haşır neşir olanların igisini çekecektir. darbeye suya dayanıklı olsaymış tadından yenmezmiş...
bir ihitimal de bileğe ya da bisiklet, motorsiklet gibi taşıtlara cihazı monte edbilceğimiz işlevsel aparatlar cihaz ile birlikte pazara sunulur ve tanıtımı da iyi yapılırsa, cihzı kendine pazar yaratacağından şüphe duymamak lazım.
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Batuist 9 yıl
şarj etmek için güneş altına bıraktığımızda telefon asfalta yapışmasın sonra!!!
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lvlono 9 yıl
Tasarımı ve özellikleri güzel.Bu ürün sırf güneş paneli var diye de tercih edilebilir.Fiyatı da güzel olursa neden alınmasınki edilmesin ki değilmi?
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DavutGENC 9 yıl
aynen şık bir tasarım os deyişirse cok daha güzel olucaktır.
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