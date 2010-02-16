Dünyaca ünlü spor giyim markası Puma da cep telefonu pazarında, işte Puma Phone

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Dünyaca ünlü spor giyim markası Puma, mobil iletişim sektörüne adıma atarak Puma Phone isimli yeni telefonunu gün ışığına çıkardı. Kompakt bir tasarıma ve şık bir arayüze sahip olan telefon, beraberinde getirdiği özellikler dikkate alındığında, spor tutkunlarını ve outdoor aktivitilerden hoşlanan Puma fanatiklerini hedef alması beklenebilir.

2.8-inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip olan telefon, tek el ile kullanılabilecek şekilde tasarlanmış. 3.2 Megapiksel çözünürlüğünde entegre kamera ve Bluetooth desteği ile gelen telefon, FM radyo özelliğini de bünyesinde barındırıyor. Entegre olarak sunulan adım ölçer, GPS takipçisi ve kronometre gibi spor aktivitilerine yönelik detayları pusula ve geotagging destekli GPS fonksiyonuyla pekiştirilen Puma Phone, 3D yön sensörünü de üzerinde barındırıyor.

Puma World Portal ve mCoomerce servislerinden spor haberlerini ve ilgili içeriği çekecebileceği belirtilen telefonun en dikkat çekici özelliklerinden biri de arka kapağında güneş panelinin olması. Bu sayede şarj cihazı olmasa bile ideal hava koşullarında telefon güneş ışığı ile şarj edilebilecek. Puma'dan yapılan açıklamaya göre yeni telefon tek bir şarj ile 5 saate kadar konuşma, 350 saate kadar bekleme, 140 dakikaya kadar görüntülü konuşma, 24 saate kadar müzik ve 5 saate kadar video keyfi sunacak.

Nisan ayında satışa sunulması beklenen Puma Phone için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi ise bulunmuyor.

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