Dünyanın en güçlü parçacık çarpıştırıcısı binlerce eve ısı sağlıyor

Atık ısı şehir şebekesine aktarılıyor
İsviçre merkezli nükleer araştırma kuruluşu CERN, 27 kilometre uzunluğundaki LHC’nin soğutma devrelerinden çıkan sıcak suyu değerlendiren yeni bir ısı değişim sistemini (eşanjör) devreye aldı. Bu sistem sayesinde daha önce atmosfere bırakılan atık ısı, Fransa’nın Ferney-Voltaire kasabasındaki bölgesel ısıtma ağına aktarılıyor. Söz konusu ısıtma ağı, 12 Aralık’ta resmen hizmete girdi ve kapasitesi itibarıyla binlerce konutun ısı ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde.
Bu proje ile birlikte LHC de ilk kez yenilenebilir bir termal enerji kaynağı olarak kullanılmış oluyor. Yer altındaki halka şeklindeki hızlandırıcı, yüzeyde yer alan sekiz farklı noktadan kontrol ediliyor. Isı geri kazanım sisteminin bağlantı noktası ise Fransa-İsviçre sınırında bulunan Point 8 olarak belirlendi. Bu nokta, Ferney-Voltaire’e yaklaşık 2,7 kilometre mesafede yer alıyor.
CERN, araştırma faaliyetlerini etkilemediği sürece bölgesel ısıtma ağına sürekli olarak enerji sağlamayı planlıyor. Ferney-Voltaire şu anda CERN’den en fazla beş megavat ısı alabiliyor. Ancak hızlandırıcıların tam kapasiteyle çalışması durumunda sistemin 10 megavata kadar çıktı sağlayabilecek potansiyele sahip olduğu belirtiliyor.
Yıllık 30 GWh tasarruf hedefleniyor
CERN’in enerji verimliliği çalışmaları bununla sınırlı değil. Prévessin Veri Merkezi, entegre edilen ısı geri kazanım sistemi sayesinde 2026/2027 kışından itibaren tesis binalarının büyük bölümünü ısıtacak. Ayrıca, LHC’nin Point 1 soğutma kulelerinden elde edilecek ısının, CERN’in Meyrin sahasındaki binalara aktarılması da planlar arasında yer alıyor.
CERN temsilcilerine göre, hayata geçirilen ve planlanan tüm bu projeler bir araya geldiğinde 2027 itibarıyla yılda 25 ila 30 gigavat-saat (GWh) enerji tasarrufu sağlanacak.