Tesla’da büyümenin yeni motoru enerji depolama oldu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Tesla’nın enerji depolama faaliyetleri şirketin diğer tüm iş kollarından daha hızlı büyüyerek zayıf bir mali tablonun daha ağır sonuçlar doğurmasını engelledi. Şirketin açıkladığı son finansal sonuçlara göre kâr, önceki yıla kıyasla yüzde 46 geriledi. Bu düşüşün temel nedeni, elektrikli araç satışlarındaki sert daralma oldu. Piyasalar bu gerilemeyi büyük ölçüde öngörmüş olsa da Tesla, Wall Street beklentilerini aşmayı başardı. Bu sonuçta belirleyici olan unsur ise enerji depolama iş kolundaki güçlü büyüme olarak öne çıktı.

Enerji depolamada rekor kurulum

Tesla’nın resmi bildirimlerine göre şirket, 2025 yılında toplam 46,7 gigawatt-saat enerji depolama ürünü devreye aldı. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla yüzde 48’lik artış anlamına geliyor ve Tesla için tarihi bir rekor niteliği taşıyor. Büyük ölçekli sabit batarya sistemleri olan Megapack, konutlara yönelik Powerwall çözümleri ve güneş enerjisi kurulumları artık şirketin brüt kârının yaklaşık dörtte birini oluşturuyor.

Son çeyrekte yalnızca Megapack ürünleri, enerji depolama iş kolunun yıllık toplam 3,8 milyar dolarlık brüt kârının 1,1 milyar dolarını sağladı. Aynı dönemde enerji üretimi ve depolama gelirleri yüzde 26,5 artarak 12,8 milyar dolara ulaştı.

Satışları düşen Tesla'nın kârı da çakıldı: %61 düşüş! 12 sa. önce eklendi

Enerji depolama ve güneş enerjisi ürünleri, Tesla’nın otomotiv tarafına kıyasla çok daha yüksek kârlılık sunuyor. Şirketin açıkladığı verilere göre bu segmentin brüt kâr marjı yüzde 29,8 seviyesinde. Bu oran, Tesla’nın otomotiv satışlarından elde ettiği kâr marjının neredeyse iki katı olarak dikkat çekiyor.

Büyük ölçekli enerji depolama projeleri genellikle aşamalı olarak ilerliyor ve gelirler belirli kilometre taşları tamamlandığında kayda alınıyor. Tesla, halihazırda devam eden projelerden bu yıl 4,96 milyar dolarlık gelir elde etmeyi bekliyor. Bu tutar, şirketin 2025 yılında depolama projelerinden kayda aldığı ertelenmiş gelirin iki katından fazla.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Tesla’da büyümenin yeni motoru enerji depolama oldu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: