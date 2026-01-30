Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla’da büyümenin yeni motoru enerji depolama oldu

    Tesla, zayıf araç satışlarına rağmen enerji depolama işindeki yüzde 48’lik büyüme sayesinde beklentileri aştı. Yüksek kârlı batarya ve güneş çözümleri şirketin yeni büyüme motoru oldu.

    Tesla’da büyümenin yeni motoru enerji depolama oldu Tam Boyutta Gör
    Tesla’nın enerji depolama faaliyetleri şirketin diğer tüm iş kollarından daha hızlı büyüyerek zayıf bir mali tablonun daha ağır sonuçlar doğurmasını engelledi. Şirketin açıkladığı son finansal sonuçlara göre kâr, önceki yıla kıyasla yüzde 46 geriledi. Bu düşüşün temel nedeni, elektrikli araç satışlarındaki sert daralma oldu. Piyasalar bu gerilemeyi büyük ölçüde öngörmüş olsa da Tesla, Wall Street beklentilerini aşmayı başardı. Bu sonuçta belirleyici olan unsur ise enerji depolama iş kolundaki güçlü büyüme olarak öne çıktı.

    Enerji depolamada rekor kurulum

    Tesla’nın resmi bildirimlerine göre şirket, 2025 yılında toplam 46,7 gigawatt-saat enerji depolama ürünü devreye aldı. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla yüzde 48’lik artış anlamına geliyor ve Tesla için tarihi bir rekor niteliği taşıyor. Büyük ölçekli sabit batarya sistemleri olan Megapack, konutlara yönelik Powerwall çözümleri ve güneş enerjisi kurulumları artık şirketin brüt kârının yaklaşık dörtte birini oluşturuyor.

    Son çeyrekte yalnızca Megapack ürünleri, enerji depolama iş kolunun yıllık toplam 3,8 milyar dolarlık brüt kârının 1,1 milyar dolarını sağladı. Aynı dönemde enerji üretimi ve depolama gelirleri yüzde 26,5 artarak 12,8 milyar dolara ulaştı.

    Enerji depolama ve güneş enerjisi ürünleri, Tesla’nın otomotiv tarafına kıyasla çok daha yüksek kârlılık sunuyor. Şirketin açıkladığı verilere göre bu segmentin brüt kâr marjı yüzde 29,8 seviyesinde. Bu oran, Tesla’nın otomotiv satışlarından elde ettiği kâr marjının neredeyse iki katı olarak dikkat çekiyor.

    Büyük ölçekli enerji depolama projeleri genellikle aşamalı olarak ilerliyor ve gelirler belirli kilometre taşları tamamlandığında kayda alınıyor. Tesla, halihazırda devam eden projelerden bu yıl 4,96 milyar dolarlık gelir elde etmeyi bekliyor. Bu tutar, şirketin 2025 yılında depolama projelerinden kayda aldığı ertelenmiş gelirin iki katından fazla.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    polis hangi numaradan arar power saving mode ekran açılmıyor gta 4 sistem gereksinimleri gta san andreas harita açma hilesi e48-32 digitürk hatası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A5-5G
    Oppo A5-5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum