Tesla’da büyümenin yeni motoru enerji depolama oldu

Enerji depolamada rekor kurulum
Tesla’nın resmi bildirimlerine göre şirket, 2025 yılında toplam 46,7 gigawatt-saat enerji depolama ürünü devreye aldı. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla yüzde 48’lik artış anlamına geliyor ve Tesla için tarihi bir rekor niteliği taşıyor. Büyük ölçekli sabit batarya sistemleri olan Megapack, konutlara yönelik Powerwall çözümleri ve güneş enerjisi kurulumları artık şirketin brüt kârının yaklaşık dörtte birini oluşturuyor.
Son çeyrekte yalnızca Megapack ürünleri, enerji depolama iş kolunun yıllık toplam 3,8 milyar dolarlık brüt kârının 1,1 milyar dolarını sağladı. Aynı dönemde enerji üretimi ve depolama gelirleri yüzde 26,5 artarak 12,8 milyar dolara ulaştı.
Enerji depolama ve güneş enerjisi ürünleri, Tesla’nın otomotiv tarafına kıyasla çok daha yüksek kârlılık sunuyor. Şirketin açıkladığı verilere göre bu segmentin brüt kâr marjı yüzde 29,8 seviyesinde. Bu oran, Tesla’nın otomotiv satışlarından elde ettiği kâr marjının neredeyse iki katı olarak dikkat çekiyor.
Büyük ölçekli enerji depolama projeleri genellikle aşamalı olarak ilerliyor ve gelirler belirli kilometre taşları tamamlandığında kayda alınıyor. Tesla, halihazırda devam eden projelerden bu yıl 4,96 milyar dolarlık gelir elde etmeyi bekliyor. Bu tutar, şirketin 2025 yılında depolama projelerinden kayda aldığı ertelenmiş gelirin iki katından fazla.