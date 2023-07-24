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    ASELSAN, Türkiye’nin ilk MW üstü rüzgar türbinlerini üretiyor

    ASELSAN sadece savunma sanayisinde değil aynı zamanda yenilenebilir enerji alanında da boy gösteriyor. Son bilgilere göre IDEF 2023’te ASELSAN, rüzgar türbinini sergileyecek.
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    ASELSAN, Türkiye’nin ilk MW üstü rüzgar türbinlerini üretiyor Tam Boyutta Gör
    ASELSAN’ın bir süredir yenilenebilir enerji ve yerli rüzgar türbini üzerinde çalıştığı biliniyordu. Elde edilen son bilgilere göre ASELSAN, Türkiye’nin en yüksek yerlilik oranına sahip rüzgar türbinlerini göreve hazırlıyor. Geliştirilen rüzgar türbinlerinin aynı zamanda Türkiye’nin ilk MW üstü rüzgar türbinleri olacağı belirtiliyor.

    ASELSAN’ın rüzgar türbinlerinde sona gelindi

    25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2023) kapsamında ASELSAN, haberleşme, hava savunma, aviyonik, elektro-optik, elektronik harp, radar ve insansız sistemler alanındaki ürünlerini sergileyecek. Tüm bunların yanın şirket, başta enerji, ulaşım, sağlık olmak üzere sivil alandaki teknolojilerini de tanıtacak. Bu kapsamda firmanın yerli rüzgar türbinlerini gözler önüne sereceği belirtiliyor.

    Ana bileşenleri yerli ekosistem paydaşları tarafından üretilen yerli türbinde ASELSAN imzalı generatör, güç dönüştürücü, türbin kontrol sistemi ve SCADA sistemi bulunacak. Rüzgar türbininin güç kapasitesi 4,3 megavat olacak. Bu türbinler, Elektrik Üretim AŞ ile geçtiğimiz yıl imzalanan anlaşma kapsamında Alaçatı Rüzgar Enerji Santralı (RES) sahasında kurulacak. Adları ASELSAN ART4.X olan bu türbinler, 100 metre kule yüksekliğine ve 136 metre rotor çapına sahip 2 türbinden oluşacak.

    Proje kapsamında, Türkiye'de daha önce yerli üretimi yapılmamış birçok rüzgar türbini bileşeni ASELSAN ve oluşturulan tedarik zinciriyle yerli olarak üretilmeye başlandı. ASELSAN tarafından geliştirilen generatör ve güç dönüştürücünün prototip üretimleri tamamlanırken testleri ise yine şirket tarafından kurulumuna başlanan megavat üstü güç elektroniği test laboratuvarında yapılacak. Kurulumu devam eden test laboratuvarı Türkiye'de bu güçte ilk test laboratuvarı olacak ve aynı zamanda askeri platformlarda kullanılan motor ve sürücü testlerini de gerçekleştirebilecek. ASELSAN’ın rüzgar türbinlerinin kurulumunun 2024’ün ikinci yarısına kadar tamamlanması planlanıyor.

    Kaynakça https://www.aselsan.com/tr/teknoloji/urun/3080/4x-mw-ruzgar-turbini#section-features https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/aselsan-ruzgarin-gucunu-arkasina-alacak/2952746
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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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