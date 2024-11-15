100 MWh'lik devasa kum bataryası için test süreci başlıyor

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Tam Boyutta Gör Finlandiya'da faaliyet gösteren girişim şirketi Polar Night Energy, sanayi ölçeğinde bir termal enerji depolama sistemi inşa ediyor. 100 saatlik kapasiteye sahip olacak bu kum bazlı termal enerji depolama sistemi, bir şömine üreticisinin yan ürünü olan ezilmiş sabuntaşını depolama ortamı olarak kullanacak.

1 aylık ısınma ihtiyacını karşılayacak

Bu yenilikçi 1 MW gücündeki sistem, bölgesel ısıtma ağına termal enerji sağlayacak. Tam kapasiteyle çalışmaya başladığında, 100 MWh’a kadar termal enerji depolayabilecek; bu da yaz aylarında yaklaşık bir aylık, kışın ise bir haftalık ısınma ihtiyacının karşılanabileceği anlamına geliyor. Kum bataryası, fazla rüzgar ve güneş enerjisini kumda ısı olarak depolayarak yüksek güç ve kapasite sağlayan bir enerji deposu işlevi görecek.

Tam Boyutta Gör Kum bataryasının içi, ısıyı tutma özellikli şömine üretiminden elde edilen toplam 2.000 ton ezilmiş sabuntaşı ile doldurulacak. Polar Night Energy CEO’su Tommi Eronen, bu projede Tulikivi’nin üretim atıklarını kullanarak döngüsel ekonomi ilkelerini desteklemekten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, sabuntaşının performansı için yüksek beklentilere sahip olduklarını belirtti.

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Finlandiya’nın Pornainen belediyesinde Loviisan Lämpö'nün bölgesel ısıtma ağına entegre edilecek. Şarj işlemleri, Polar Night Energy’nin geliştirdiği şarj algoritmaları kullanılarak elektrik şebekesinden sağlanacak ve böylece şarj için gereken elektrik maliyeti minimize edilecek.

Projenin sonraki aşaması, çeşitli kurulum çalışmalarını içerecek. Kum bataryasının testlerine kış aylarında başlanması ve 2025’te faaliyete geçmesi planlanıyor. Polar Night Energy, 2022 yılında 100 kW gücünde ve 8 MWh kapasiteli, dünyanın ilk ticari kum temelli yüksek sıcaklık ısı depolama sistemini devreye almıştı.

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