100 MWh'lik devasa kum bataryası için test süreci başlıyor

1 aylık ısınma ihtiyacını karşılayacak
Bu yenilikçi 1 MW gücündeki sistem, bölgesel ısıtma ağına termal enerji sağlayacak. Tam kapasiteyle çalışmaya başladığında, 100 MWh’a kadar termal enerji depolayabilecek; bu da yaz aylarında yaklaşık bir aylık, kışın ise bir haftalık ısınma ihtiyacının karşılanabileceği anlamına geliyor. Kum bataryası, fazla rüzgar ve güneş enerjisini kumda ısı olarak depolayarak yüksek güç ve kapasite sağlayan bir enerji deposu işlevi görecek.
Finlandiya’nın Pornainen belediyesinde Loviisan Lämpö'nün bölgesel ısıtma ağına entegre edilecek. Şarj işlemleri, Polar Night Energy’nin geliştirdiği şarj algoritmaları kullanılarak elektrik şebekesinden sağlanacak ve böylece şarj için gereken elektrik maliyeti minimize edilecek.
Projenin sonraki aşaması, çeşitli kurulum çalışmalarını içerecek. Kum bataryasının testlerine kış aylarında başlanması ve 2025’te faaliyete geçmesi planlanıyor. Polar Night Energy, 2022 yılında 100 kW gücünde ve 8 MWh kapasiteli, dünyanın ilk ticari kum temelli yüksek sıcaklık ısı depolama sistemini devreye almıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir