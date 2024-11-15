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    Anlık Bildirim

    100 MWh'lik devasa kum bataryası için test süreci başlıyor

    Finlandiyalı girişim Polar Night Energy, endüstriyel ölçekteki kum bazlı termal enerji depolama sisteminde testlere başlıyor. Sistem, 100 MWh'ye kadar enerji depolayabilecek.
    100 MWh'lik devasa kum bataryası için test süreci başlıyor Tam Boyutta Gör
    Finlandiya'da faaliyet gösteren girişim şirketi Polar Night Energy, sanayi ölçeğinde bir termal enerji depolama sistemi inşa ediyor. 100 saatlik kapasiteye sahip olacak bu kum bazlı termal enerji depolama sistemi, bir şömine üreticisinin yan ürünü olan ezilmiş sabuntaşını depolama ortamı olarak kullanacak.

    1 aylık ısınma ihtiyacını karşılayacak

    Bu yenilikçi 1 MW gücündeki sistem, bölgesel ısıtma ağına termal enerji sağlayacak. Tam kapasiteyle çalışmaya başladığında, 100 MWh’a kadar termal enerji depolayabilecek; bu da yaz aylarında yaklaşık bir aylık, kışın ise bir haftalık ısınma ihtiyacının karşılanabileceği anlamına geliyor. Kum bataryası, fazla rüzgar ve güneş enerjisini kumda ısı olarak depolayarak yüksek güç ve kapasite sağlayan bir enerji deposu işlevi görecek.

    100 MWh'lik devasa kum bataryası için test süreci başlıyor Tam Boyutta Gör
    Kum bataryasının içi, ısıyı tutma özellikli şömine üretiminden elde edilen toplam 2.000 ton ezilmiş sabuntaşı ile doldurulacak. Polar Night Energy CEO’su Tommi Eronen, bu projede Tulikivi’nin üretim atıklarını kullanarak döngüsel ekonomi ilkelerini desteklemekten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, sabuntaşının performansı için yüksek beklentilere sahip olduklarını belirtti.

    Finlandiya’nın Pornainen belediyesinde Loviisan Lämpö'nün bölgesel ısıtma ağına entegre edilecek. Şarj işlemleri, Polar Night Energy’nin geliştirdiği şarj algoritmaları kullanılarak elektrik şebekesinden sağlanacak ve böylece şarj için gereken elektrik maliyeti minimize edilecek.

    Projenin sonraki aşaması, çeşitli kurulum çalışmalarını içerecek. Kum bataryasının testlerine kış aylarında başlanması ve 2025’te faaliyete geçmesi planlanıyor. Polar Night Energy, 2022 yılında 100 kW gücünde ve 8 MWh kapasiteli, dünyanın ilk ticari kum temelli yüksek sıcaklık ısı depolama sistemini devreye almıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 5 saat önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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